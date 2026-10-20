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Dečji kulturni centar Beograd proširuje svoju ponudu umetničkih i edukativnih programa pokretanjem novih grupa Orkestra mladih DKCB-a, Škole za voditelje i Kreativnog studija veštačke inteligencije.

Ovim programima ustanova sa dugom tradicijom podrške dečjem stvaralaštvu povezuje proverene vrednosti umetničkog obrazovanja sa novim potrebama mladih, otvarajući im prostor za razvoj talenata, sticanje praktičnih znanja i upoznavanje sa savremenim tehnologijama.

Audicije za Orkestar mladih i Školu za voditelje održavaju se u subotu, 24. oktobra, u Dečjem kulturnom centru Beograd, Takovska 8. Prijave za Orkestar mladih primaju se do 22. oktobra na orkestardkcb@gmail.com, dok se za Školu za voditelje zainteresovani mogu prijaviti porukom na Viber broj 060 667 3360.

Foto: Dečiji kulturni centar Beograd

Za direktora DKCB-a, prof. mr Dragana Marića, novi programi predstavljaju nastavak misije ustanove koja je tokom decenija postala važno mesto susreta umetnosti, obrazovanja, kreativnosti i odrastanja.

„Dečji kulturni centar Beograd ima veliku odgovornost, ali i privilegiju da decenijama prati odrastanje generacija mladih ljudi. Iz tradicije Doma pionira izrasla je ustanova koja je mnogima bila prvo mesto susreta sa scenom, muzikom, glumom, plesom i različitim oblicima umetničkog stvaralaštva. Želimo da tu tradiciju sačuvamo i razvijamo, ali i da prepoznamo šta je deci danas potrebno. Zato pokrećemo programe koji će im omogućiti da otkriju svoje talente, steknu nova znanja i dobiju priliku da svoje ideje predstave publici“, ističe Marić.

Foto: Dečiji kulturni centar Beograd

Prema njegovim rečima, cilj nije samo stvaranje novih obrazovnih sadržaja već i razvijanje okruženja u kojem deca mogu da steknu samopouzdanje, nauče da sarađuju i otkriju sopstvene mogućnosti.

„Ne očekujemo da svako dete postane profesionalni muzičar, voditelj ili umetnik. Važno nam je da svako dobije priliku da isproba nešto novo, prepozna ono što ga zanima i razvija sposobnosti koje će mu koristiti tokom celog života. Umetnost nas pokreće na kreativnost, a obrazovanje nas priprema da razumemo svet koji se neprestano menja. Upravo na tom spoju gradimo budućnost Dečjeg kulturnog centra“, naglašava direktor.