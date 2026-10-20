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Sofija Moulson promenila je život iz korena. Ona je rodnu Veliku Britaniju zamenila Tajlandom gde uživa u luksuzu i to za veoma malo para.

Radila je sedam dana nedeljno i jedva stizala da predahne

Sofija dolazi iz engleske grofovije Zapadni Saseks, gde je ranije radila kao frizerka u salonu. Međutim, posao u salonu nije bio jedini izvor njenih prihoda. Uveče je šišala mušterije u njihovim domovima, dok je slobodne dane koristila da dodatno zaradi radeći kao negovateljica.

Istovremeno je pokušavala da pokrene sopstveni posao u oblasti onlajn fitnes savetovanja, nadajući se da će jednog dana uspeti da izgradi karijeru koja će joj omogućiti veću finansijsku nezavisnost.

Zbog brojnih obaveza gotovo da nije imala slobodnog vremena. Uglavnom je odmarala samo nedeljom, a ponekad je i taj dan provodila radeći.

Sofija Moulson Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

„Definitivno nisam imala idealnu ravnotežu između poslovnog i privatnog života. Ali tada sam bila toliko usredsređena na to da sebi izgradim drugačiji život da sam bila spremna toliko da radim“, objasnila je Sofija.

Spakovala kofere i preselila se na Tajland

U aprilu 2025. godine odlučila je da napravi radikalan zaokret. Spakovala je kofere i preselila se u Čijang Maj, grad na severu Tajlanda, poznat po prijatnoj atmosferi, prirodi i relativno pristupačnim troškovima života.

Nije imala hipoteku, decu niti druge obaveze koje bi je vezivale za Veliku Britaniju, pa joj je odluka o preseljenju bila znatno jednostavnija.

Tajland joj se dopao još tokom ranijih putovanja, zbog čega nije dugo razmišljala o tome gde bi mogla da započne novo poglavlje života.

Danas živi u luksuznom apartmanu sa bazenom i obezbeđenjem koje radi 24 sata dnevno, a iz svog doma ima i predivan pogled. Ono što bi u mnogim delovima Velike Britanije predstavljalo veliki finansijski izdatak, za nju je na Tajlandu postalo mnogo pristupačnije.

Sofija Moulson Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Stan plaća 500 funti, a masažu samo osam

Sofija za mesečnu kiriju izdvaja 500 funti, dok dodatnih 50 funti plaća za struju i vodu. I troškovi prevoza znatno su niži nego što je navikla u domovini.

Iznajmljivanje motora košta je 57 funti mesečno, a za pun rezervoar goriva potrebno joj je manje od pet funti. Ni hrana i svakodnevne usluge ne predstavljaju veliko opterećenje za njen budžet. Ručak ili večera u restoranu koštaju između pet i deset funti, kafa oko jedne funte, dok za masažu izdvaja svega sedam do osam funti.

„Čak sam otkrila da obroci u lokalnim restoranima mogu biti jeftiniji od kuvanja kod kuće. To me je u početku zaista iznenadilo“, priznala je.

Ukupne mesečne troškove, uključujući stanovanje, hranu, kupovinu i zabavu, procenjuje na oko 1.500 funti (oko 1800 evra).

Ipak, najveća promena za nju nije luksuzan apartman niti činjenica da manje troši, već vreme koje je konačno dobila za sebe.

Sofija Moulson Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Radi samo nekoliko sati dnevno, a ostatak vremena posvećuje sebi

Za razliku od života u Velikoj Britaniji, kada je gotovo svaki trenutak provodila radeći, Sofija sada većinu vremena posvećuje svom onlajn poslu, koji joj oduzima samo nekoliko sati dnevno.

Ostatak dana koristi za aktivnosti koje su joj ranije često bile nedostižne. Bavi se sportom, putuje, čita, slika i svira klavir.

„Više nemam osećaj da svaki minut mog dana mora biti produktivan“, zadovoljno je istakla.

Promena načina života omogućila joj je da uspori tempo, posveti se interesovanjima i uživa u svakodnevnim stvarima koje je ranije morala da stavlja na poslednje mesto.

Osim toga, počela je da uči tajlandski jezik, želeći da se još bolje upozna sa sredinom u kojoj sada živi.

Sofija Moulson Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Povratak u Britaniju nije joj u planu

Iako još ne zna da li će Tajland zauvek ostati njen dom, Sofija za sada ne razmišlja o povratku u Veliku Britaniju.

Svesna je da bi se njene životne okolnosti jednog dana mogle promeniti, ali ne žali zbog odluke koju je donela u aprilu prošle godine.

„Tajland može postati moj dugoročni dom, a možda će biti samo neverovatno važno poglavlje u mom životu. Kako god se završilo, znam da ću, kada budem starija, biti zahvalna što sam imala hrabrosti da napravim ovaj korak“, zaključila je Sofija.

Njena priča svedoči o tome da uspeh ne mora za svakoga da znači duže radno vreme, više obaveza i stalnu jurnjavu za novcem. Za ovu 23-godišnjakinju, najveće bogatstvo postalo je upravo ono čega je nekada imala najmanje slobodno vreme i mogućnost da sama odlučuje kako će izgledati njen dan.