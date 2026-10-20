da li ste znali

da li ste znali

Slušaj vest

U starinskim kućama na Korejskom poluostrvu zagrevanje prostora ne oslanja se na klasične peći niti na zidne radijatore. Umesto toga, toplota se emituje direktno iz poda i ravnomerno širi po čitavoj prostoriji. Ovaj starinski metod poznat je pod nazivom ondol i primenjuje se duže od dve hiljade godina, a njegova osnovna zamisao i danas predstavlja temelj savremenih rešenja za podno grejanje.

Tradicionalne kuće u Koreji Foto: ronnybas / Alamy / Profimedia

Portal "Maison & Travaux" navodi da je ondol bio ključni element autentičnih korejskih objekata nazvanih hanok, dok podaci sa zvaničnog portala Korea.net potvrđuju da prvi tragovi ove tehnologije datiraju još iz perioda od pre više od dvadeset vekova.

Princip rada starinskog podnog sistema

U svojim počecima ondol je bio direktno povezan sa pripremom obroka, jer se toplota nastala u ognjištu tokom kuvanja istovremeno koristila i za grejanje susednih odaja. Na taj način je jedan isti izvor energije efikasno služio za dve svakodnevne potrebe.

Vrući vazduh i dim nastali sagorevanjem usmeravani su kroz mrežu podzemnih kanala smeštenih ispod samog poda, nakon čega su odlazili ka spoljašnjem dimnjaku. Prolazeći tim putem, topli gasovi su zagrevali kamene ploče i prateći materijal u podnoj konstrukciji, koji su potom akumuliranu toplotu postepeno i dugotrajno ispuštali u prostoriju.

Ovakav sistem u velikoj meri je oblikovao i svakodnevne navike ukućana. Zahvaljujući uvek toplim podnim površinama, stanovnici su na njima sedeli, obedovali i spavali, zbog čega je pod imao centralno mesto u korejskoj kulturi stanovanja.

Specifičnosti prenošenja toplote i akumulacija energije

Za razliku od grejnih tela koja prvenstveno zagrevaju vazduh u svojoj neposrednoj blizini, ondol funkcioniše po principu toplotnog zračenja čitave podne površine, stvarajući ugodnu klimu u celom domu.

Izuzetno važnu ulogu u ovom procesu ima sposobnost materijala da zadržavaju toplotu. Kada se kamena podloga temeljno ugreje, ona nastavlja da zrači toplotu satima nakon što se vatra u ognjištu ugasi. Učinkovitost i dužina zadržavanja toplote prvenstveno zavise od načina gradnje, kvaliteta izolacije i količine upotrebljenog energenta.

Uprkos prednostima, tradicionalni ondol nije automatski garancija za manju potrošnju goriva, jer njegova efikasnost zavisi od uslova u kojima se primenjuje.

Tranzicija ka savremenom podnom grejanju

U modernoj arhitekturi nekadašnji dimni kanali zamenjeni su cevima sa toplom vodom koje se ugrađuju ispod podnih obloga, a neretko se koriste i električni grejači. Sami principi ostali su nepromenjeni: energija se i dalje emituje iz poda, umesto da se prostor zagreva isključivo grejnim telima na zidovima.

Upravo zbog toga ondol se direktno poredi sa današnjim sistemima podnog grejanja koji se ugrađuju u objekte širom Evrope. Ovakve instalacije često se povezuju sa savremenim izvorima poput toplotnih pumpi, gde rad sa vodom nižih temperatura omogućava ujednačeno zagrevanje i ekonomičnu potrošnju energije.

Ipak, ukupna ušteda zavisi od nivoa izolacije objekta, podešene temperature, tipa grejnog tela i načina upravljanja sistemom. Pored toga, naknadna ugradnja ovakvog grejanja prilikom renoviranja starijih objekata može zahtevati obimnije građevinske radove.

Zahtevnost izrade i opstanak drevne ideje

Izgradnja izvornog ondola sa ognjištem i dimnim kanalima zahteva vrhunsko stručno znanje i ne trpi improvizacije. Zbog potencijalnih opasnosti od požara, dima i opasnog ugljen-monoksida, njegova postavka traži precizno projektovanje i profesionalnu izvedbu.

Kroz više od dva milenijuma ondol je doživeo značajnu tehnološku evoluciju, ali je njegova suština ostala nepromenjena: grejanje od poda ka plafonu pruža stabilnu i prijatnu toplotu. Ta drevna zamisao živi i danas kroz savremene sisteme koji primenjuju moderne medijume, ali zadržavaju isti prirodni princip prenošenja toplote.

Pogledajte video: Kad je najbolje servisirati grejanje