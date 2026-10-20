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Muamer el Gadafi bio je strah i trepet u Libiji, kojom je vladao od 1969. godine sve do svrgavanja i ubistva 2011. godine. Ipak, libijski lider imao je veliko poštovanje prema lekarima iz Srbije, a jednom od naših najcenjenijih stručnjaka ukazao je posebno poverenje pozvao ga je da ga operiše.

Doktor Novak Vukoje, čuveni otorinolaringolog i primarijus, tokom višedecenijske karijere lečio je brojne poznate ličnosti iz sveta politike, sporta i muzike. Bio je i član Evropske akademije nauka, a preminuo je u avgustu 2020. godine.

Doktor Novak Vukoje Foto: Printscreen

Upoznao Gadafija preko libijskog ministra

Vukoje je Gadafija upoznao preko libijskog ministra koji je takođe bio njegov pacijent. Prvi put je libijskog vođu posetio u januaru 2006. godine, a taj susret označio je početak njihovog dugog poznanstva.

„Prvi put sam Gadafija posetio u januaru 2006. godine“, rekao je doktor Vukoje u intervjuu za „Sputnjik“ 2017. godine, prisećajući se susreta sa čovekom koji je nekoliko godina kasnije brutalno svrgnut s vlasti i ubijen.

Doktor je otkrio da je sa Gadafijem provodio mnogo vremena, ali i da je ostao u kontaktu sa njegovom porodicom.

„U kontaktu sam sa njegovom ćerkom Aišom. Ona živi u Omanu sa svoje troje dece i majkom Safijom, koja je iz Mostara. Gadafi je u Mostaru završio vojnu gimnaziju, gde se zaljubio u Safiju i oženio se njome. Vojnu akademiju je potom završio u Londonu. Aiša mi se nedavno javila mejlom“, ispričao je Vukoje.

Tom prilikom izneo je i svoje mišljenje da je Libija za vreme Gadafijeve vlasti bila raj.

1/8 Vidi galeriju Muamer Gadafi Foto: SERGIO BARRENECHEA / Teresa / Profimedia, Sven Simon / United Archives / Profimedia, Nora Schuster / AFP / Profimedia

„Cela Libija strepi preda mnom, a ja strepim pred srpskim hirurgom“

Jedan od susreta sa libijskim liderom posebno mu se urezao u pamćenje. Vukoje je ispričao da je prvi put razgovarao sa Gadafijem pod njegovim šatorom 2006. godine, kada je obavio intervenciju.

„Ponosan sam što sam imao priliku da upoznam tog čoveka. Prvi put smo razgovarali pod njegovim šatorom 2006. godine, kada sam uradio jednu intervenciju. Pozvao je i nacionalnu televiziju da snimi naš razgovor“, prisetio se doktor.

Gadafi ga je, kako je ispričao, impresionirao pričom o pomoći koju je Libija pružala Srbiji, između ostalog i kroz isporuke nafte. Ipak, i čovek pred kojim je, prema Vukojevim rečima, strepeo čitav narod osećao je strah kada bi se našao pred hirurškim zahvatom.

„Oduševio me je pričom koliko je pomagao našu državu materijalno, naftom… Ali nikome nije jednostavno pred hiruršku intervenciju. Rekao je tada: ‘Cela Libija strepi preda mnom, a ja strepim pred jednim srpskim hirurgom’“, ispričao je Vukoje.

Foto: Printscreen

Poslednji susret pre Gadafijeve smrti

Doktor Novak Vukoje poslednji put je video Muamera el Gadafija 4. novembra 2010. godine.

Manje od godinu dana kasnije, 20. oktobra 2011, libijski lider je ubijen nakon što su pobunjeničke snage preuzele kontrolu nad delom zemlje. Njegova vladavina, koja je trajala više od četiri decenije, time je okončana, a sećanja srpskog hirurga ostala su svedočanstvo o neobičnom odnosu koji je uspostavio sa jednim od najkontroverznijih političkih lidera svog vremena.