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Pre nego što je upoznala muškarca svog života, najmlađa ćerka švedskog kralja doživela je bolan prekid veridbe, nakon što su u javnost dospele tvrdnje o neverstvu njenog tadašnjeg verenika. Usledio je odlazak u Njujork, gde je njena životna priča dobila sasvim neočekivani nastavak.

Princeza Madlen, najmlađa ćerka švedskog kralja Karla XVI Gustafa i kraljice Silvije, godinama je bila jedna od najzanimljivijih članica evropskih kraljevskih porodica. Njena lepota, ljubavni život i odluka da veliki deo odraslih godina provede daleko od kraljevskog dvora redovno su privlačili pažnju javnosti.

Pogledajte fotografije princeze Madlen sa suprugom Kristoferom O’Nilom:

1/6 Vidi galeriju Princeza Madlen sa suprugom Kristoferom O' Nilom Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, SplashNews.com / Splash / Profimedia

Danas 44-godišnja princeza živi u Stokholmu, gde se sa suprugom Kristoferom O’Nilom i njihovo troje dece vratila 2024. godine, nakon višegodišnjeg života u Sjedinjenim Američkim Državama. Iako je danas njena svakodnevica znatno mirnija, pre šesnaest godina našla se u središtu ljubavnog skandala koji je punio naslovne strane širom Evrope.

Veridba koja se završila skandalom

Madlen je godinama bila u vezi sa švedskim advokatom Jonasom Bergstromom, kog je upoznala još kao veoma mlada. Njihova ljubav delovala je stabilno, a u avgustu 2009. švedski kraljevski dvor zvanično je objavio njihovu veridbu. Sve je ukazivalo na to da će Švedska uskoro svedočiti još jednom raskošnom kraljevskom venčanju. Međutim, u proleće 2010. dogodio se neočekivani preokret.

Norvežanka Tora Upstrom Berg javno je tvrdila da je imala kratku aferu sa Bergstromom tokom njegovog boravka na skijanju. Njena ispovest izazvala je veliku medijsku pažnju, a švedska princeza našla se u izuzetno neprijatnoj situaciji. U aprilu 2010. kraljevski dvor potvrdio je da su Madlen i Jonas raskinuli veridbu. Detalje prekida nisu javno iznosili, ali vremenska podudarnost sa napisima o neverstvu podstakla je brojne medijske spekulacije.

Princeza Madlen, Jonas Bergstrom Foto: IBL / Shutterstock Editorial / Profimedia

Za princezu je to značilo kraj dugogodišnje veze i budućnosti koju je planirala sa svojim verenikom. Nakon ljubavnog brodoloma Madlen je odlučila da promeni okruženje. Sve više vremena provodila je u Njujorku, gde se posvetila humanitarnom radu u organizaciji "World Childhood Foundation", koju je osnovala njena majka, kraljica Silvija.

Daleko od švedskih tabloida i svakodnevne pažnje javnosti, princeza je pronašla priliku za novi početak. Upravo je u Njujorku 2010. godine upoznala britansko-američkog finansijera Kristofera O’Nila. Za razliku od njenog bivšeg verenika, Kristofer nije bio Šveđanin niti je pripadao kraljevskim krugovima, a izgradio je uspešnu karijeru u finansijskom sektoru. Njihova veza razvijala se relativno daleko od očiju javnosti, a u oktobru 2012. objavili su veridbu. Ovoga puta sve se završilo bajkovitim venčanjem.

Suprug koji nije želeo da postane princ

Madlen i Kristofer venčali su se 8. juna 2013. u kapeli Kraljevske palate u Stokholmu. Svečanosti su prisustvovali članovi evropskih kraljevskih porodica, brojni prijatelji i ugledni zvanice. Princeza je zablistala u raskošnoj venčanici modne kuće "Valentino", a njihovo venčanje pratili su milioni gledalaca. Ipak, njihov brak od samog početka bio je drugačiji od mnogih drugih kraljevskih brakova.

Princeza Madlen sa suprugom Kristoferom O' Nilom Foto: TT News Agency, TT News Agency / Alamy / Profimedia

Kristofer O’Nil odlučio je da ne prihvati kraljevsku titulu jer je želeo da zadrži poslovnu karijeru i privatni status. Prihvatanje titule švedskog princa podrazumevalo bi i određene obaveze te promene u njegovom profesionalnom životu. Zbog toga je Madlen ostala švedska princeza, dok je njen suprug zadržao ime i status Kristofera O’Nila.

U februaru 2014. par je dobio prvo dete, princezu Leonor, koja je rođena u Njujorku. Godinu dana kasnije, u junu 2015., u Stokholmu je rođen njihov sin Nikolas, a u martu 2018. porodica je postala bogatija za još jednu devojčicu, princezu Adrijen. Madlen i Kristofer tokom braka živeli su u nekoliko gradova, uključujući Njujork, London i Stokholm, a 2018. odlučili su da se presele na Floridu.

Tamo su proveli šest godina, uživajući u privatnijem porodičnom životu, daleko od svakodnevnih kraljevskih dužnosti. Za razliku od starije sestre Viktorije, koja je prestolonaslednica, Madlen nema jednaku razinu službenih obaveza, što joj je omogućilo veću slobodu u organizaciji porodičnog života. U leto 2024. Madlen i Kristofer sa decom su se vratili u Švedsku, gde su se nastanili u Stokholmu.

Princeza Madlen sa suprugom Kristoferom O' Nilom Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Povratak je bio velika promena za celu porodicu, posebno za decu koja su veliki deo života provela u Sjedinjenim Američkim Državama. Princeza je u intervjuima govorila o važnosti porodičnih korena i želji da njena deca bolje upoznaju Švedsku, njenu kulturu i jezik. Danas Madlen povremeno učestvuje u kraljevskim događajima, nastavlja humanitarni rad i posvećuje se porodici.

Njena ljubavna priča, koja je pre šesnaest godina započela jednim od najneprijatnijih perioda njenog života, tako je dobila sasvim drugačiji nastavak. Nakon javno raskinutih zaruka i odlaska iz domovine, princeza je u Njujorku upoznala čoveka sa kojim je osnovala porodicu, a danas su zajedno već trinaest godina u braku.

(Kurir.rs/Tportal)

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