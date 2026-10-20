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Slikar Vladislav Vukov, čiji legat se nalazi u okviru Zbirke likovne umetnosti u Narodnom muzeju Zrenjanin, preminuo je u petak, 16. oktobra, u Kanadi, saopštila je danas ova ustanova kulture.

Vladislav Vukov je rođen 1955. godine u Zrenjaninu gde je završio Višu pedagošku školu, a potom je diplomirao na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 1985. godine u klasi profesora Isidora Vrsajkova.

Usavršavao se u Italiji, Francuskoj, Nemačkoj, Kanadi i Americi, da bi se 1994. preselio u Kanadu.

Narodnom muzeju Zrenjanin poklonio je 2001. godine 285 dela kojima je, potom, dodao još 18 radova.

Njegov legat čine slike i crteži od kojih jedan deo pripada periodu školovanja i usavršavnja (kraj 70-ih i početak 80-ih godina prošlog veka), dok veći deo čine radovi nastali od 1986. godine do odlaska u Kanadu i predstavljaju već formiranog slikara.