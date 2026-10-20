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Govoreći o svom predstojećem filmu "Blade Runner 2099" u intervjuu za magazin Elle, glumica Hanter Šafer je otvoreno podelila radost zbog odluke da promeni pol i konačno bude ono što oseća godinama da jeste.

– Upravo sam imala operaciju u decembru, što je bilo neverovatno i toliko mi se sviđa – izjavila je glumica.

Oporavak u krugu porodice: "Imala sam limit od 150 koraka dnevno"

Hanter je detaljno opisala i kako je izgledao proces oporavka nakon operacije. Kako bi imala mir i podršku najbližih, iznajmila je veliki stan u kojem su je tokom rehabilitacije posećivali porodica i prijatelji.

– Mislim da mi je granica bila 150 koraka dnevno. Što je bukvalno ništa – prisetila se glumica uz osmeh na period strogog mirovanja.

Objašnjavajući zašto se odlučila na ovaj korak, Šaferova je istakla da je želela da prihvati svoju "rodno ekspanzivnu stranu", ali da je u pokušajima da zadrži prethodno telo stalno nailazila na zid.

– Zaista sam htela da pokušam da to prethodno telo funkcioniše, jer sam mislila da u tome ima nečeg zaista kul i opasnog – priznala je Hanter.

Iako je svoju rodnu pripadnost ranije posmatrala kao nešto fleksibilnije, sada je doživljava jednostavnije: "Ja sam žena. Ja sam devojka", poručila je kratko i jasno.

"Dosta mi je priče o tome!": Zašto odbija uloge transrodnih likova

Ovo nije prvi put da Hanter Šafer otvoreno govori o svom iskustvu i izazovima tranzicije. Još 2024. godine, u intervjuu za magazin GQ, otkrila je da je svesno počela da odbija uloge koje su pisane isključivo za transrodne likove, želeći da se izbori da je javnost posmatra prvenstveno kao glumicu, a ne kroz njenu rodnu pripadnost.

Hanter Šafer Foto: Doug Peters / PA Images / Profimedia

– Ne želim da me svedu samo na to, to smatram ponižavajućim za sebe i za ono čime želim da se bavim – objasnila je tada.

Glumica je dodala da joj je nakon završetka srednje škole dosadilo da neprekidno odgovara na pitanja o svojoj tranziciji.

– Naročito posle srednje škole, bilo mi je dosta priče o tome. Toliko sam naporno radila da stignem dovde i prebrodim te veoma teške trenutke u svojoj tranziciji, i sada samo želim da budem devojka i da konačno krenem dalje.

Svesna da je u poziciji privilegije kao jedna od najpoznatijih transrodnih osoba u medijima, priznala je da oseća dozu krivice što ne koristi uvek svoju platformu, ali čvrsto stoji iza svog stava da njen rad treba da govori sam za sebe.

Hanter Šafer na premijeri 3 sezone serije Euforija Foto: Xavier Collin / Avalon / Profimedia

– Zaista verujem da će mi to što to ne stavljam u centar svega što radim omogućiti da odem dalje. I mislim da je to što idem dalje i radim sjajne stvari, u interesu "pokreta", mnogo korisnije nego da stalno pričam o tome – zaključila je Hanter.

(Kurir.rs/Žena)

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