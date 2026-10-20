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Britanska kraljevska porodica, predvođena kraljem Čarlsom III i kraljicom Kamilom, danas je u Vindzoru zvanično dočekala sultana Omana, Hajsema bin Tarika Al Saida, koji je stigao u Veliku Britaniju u trodnevnu državnu posetu.

Posebnu ulogu u dočeku imao je princ Vilijam, koji je lično otišao po uglednog gosta u njegovu privatnu rezidenciju, nakon čega su se zajedno uputili ka svečanoj ceremoniji na Dačet roudu.

Ipak, veliku pažnju privukla je i princeza Kejt Midlton, koja je svojim elegantnim izdanjem još jednom pokazala zašto važi za jednu od najbolje odevenih članica evropskih kraljevskih porodica.

Ovako je izgledala zvanična poseta:

1/5 Vidi galeriju Kraljevska porodica sa sultanom Omana Foto: TOBY MELVILLE / AFP / Profimedia, James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia



Nasmejana princeza od Velsa srdačno je razgovarala sa pripadnicima kraljevske garde, a njen stajling nije prošao nezapaženo. Odabrala je tamnozelenu haljinu-kaput, elegantan komad koji je bojom podsećao na zastavu Omana.

Sličan izbor boja napravila je i kraljica Kamila, koja se pojavila u crvenoj odevnoj kombinaciji, takođe u bojama omanske zastave. Njihova modna izdanja unela su dodatnu simboliku u svečani doček, dok je Kejt svojim prepoznatljivim stilom privukla poglede prisutnih.

Foto: Melville/WPA Pool / Shutterstock Editorial / Profimedia

Trodnevna poseta važna za odnose dve zemlje

Državna poseta sultana Hajsema bin Tarika Al Saida trajaće tri dana, a program je osmislila britanska vlada sa ciljem da se unaprede odnosi između Velike Britanije i Omana.

U središtu razgovora biće jačanje trgovinske saradnje, diplomatskih veza, vojnih odnosa i kulturne razmene između dve zemlje. Svečani doček u Vindzoru predstavlja važan deo protokola državne posete, tokom koje će britanska kraljevska porodica ugostiti omanskog vladara i njegovu delegaciju.