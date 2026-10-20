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Pozorišni muzej u Zaječaru imao je privilegiju da priredi prvu svečanost u susret jubileju i stogodišnjici od rođenja velikog jugoslovenskog glumca Steve Žigona. Kroz inserte, razmišljanja o umetnosti i životnu filozofiju velikana našeg glumišta provela nas je glumica Ivana Žigon, koja je ovom prilikom podsetila da su se danas u našem muzeju kroz emitovane video-materijale susrela tri velikana - Žigon, Radmilović i Pavle Vuisić, kome će takođe povodom stogodišnjica od rođenja biti posvećen dan u okviru 35. Dana Zorana Radmilovića.

Veče posvećeno Stevi Žigonu Foto: Pozorište Zoran Radmilović



Takođe, njegova ćerka i glumica Ivana Žigon se zahvalila Ministarstvu kulture Republike Srbije, ministru kulture Nikoli Selakoviću i direktoru zaječarskog pozorišta Vladimiru Đuričiću na velikoj podršci u čuvanju uspomene na njenog oca i rehabilitaciji ove umetničke porodice.

Mladi Steva Žigon, koji nosi s ponosom ime svog dede, ovom prilikom je govorio njegove misli o ljubavi i svečano otkrio novi deo zbirke darova Pozorišnog muzeja - lične predmete Steva, Jelene i Ivane Žigon.

U ovom emotivnom omažu učestvovali su i glumci zaječarskog teatra Branislav Mijatović i Jovan Veljković, koji su podelili s publikom odlomke iz knjige "Tako je govorio Žigon".

S obzirom na to da je Stevo Žigon režirao tri predstave u zaječarskom teatru, publiku je posebno obradovao ekskluzivni snimak Gogoljeve "Ženidbe", koju su 1985. godine u Žigonovoj režiji izvodili tadašnji prvaci ovog pozorišta.

Anja Ćurčić Foto: Vladimir Miladinović