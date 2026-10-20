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Završen je još jedan modni spektakl, revija brenda Victoria's Secret, koja je prvi put nakon gotovo dve decenije održana u Los Anđelesu. Brojne slavne manekenke su prošetale pistom i pokazale zbog čega su jedne od najpoznatijih "anđela", a veliku pažnju privukla je manekenka Beka Miči svojim izuzetno tankm strukom, zbog čega je podstakla raspravu i izazvala brojne reakcije na internetu.

Mnogi su se zabrinuli i zapitali da li modna industrija ponovo promoviše nerealne standarde lepote, naročito nakon što je i Adrijana Lima prošetala modnom pistom znatno mršavija.

Ko je Beka Miči?

Beka Miči ima 26 godina i rođena je u Njujorku. Već godinama unazad je među komentarisanijim ličnostima upravo zbog svog izgleda. U intervjuu za Numéro Netherlands prošle godine je ispričala da su je deca zadirkivala u školi i govorila joj da je ružna, te da se toga i danas s nelagodom seća. Kasnije je počela da snima kampanje za poznate brendove, kao što su Yves Saint Laurent, Marc Jacobs i Maybelline, i to joj je pomoglo da vrati samopouzdanje.

Beka Miči Foto: Xavier Collin / Avalon / Profimedia

Pre nego što je aktivno počela da se bavi manekenstvom radila je u advokatskoj kancelariji, a vremenom je postala popularna i na društvenim mrežama, gde je danas prati više od milion pratilaca.

U oktobru 2025. godine prošetala je Victoria's Secret revijom, a ove godine je postigla još jedan veliki uspeh – koračala je pistom i na Nedelji mode u Milanu, u februaru. "Nekoliko nezaboravnih sekundi", opisala je to iskustvo.

Da li se trend ekstremne mršavosti vratio?

Budući da joj je struk neuobičajeno uzak i da ima obim struka svega 53 centimetra, redovna pitanja na internetu su: da li preteruje s uređivanjem slika, uglovima slikanja, digitalnim obrađivanjem ili estetskim zahvatima. Neki komentarišu i da je trajno izvadila rebra operacijom, ali to su sve samo nagađanja, jer manekenka o tome nikada u javnosti nije govorila.

Beka Miči Foto: Gregory Pace / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iako je, prema mišljenju mnogih, Bela "strahovito mršava", svet je zabrinutiji jer se ovakav izgled promoviše kao ideal i pita se da li smo se vratili u prošlost, kada su sve žene u modnoj industriji "morale da budu mršave".

U aprilu ove godine Beka Miči je govorila o tome da se u jednom periodu "ugojila", ali da je zbog toga trpela uvrede, kritike, pa čak i pretnje smrću. Poredili su njene stare i nove fotografije, zamerali joj, rušili joj samopouzdanje, a onda im je poručila da budu pažljivi kada govore o nekom drugom, a naročito o izgledu drugih ljudi, jer je osetila to na svojoj koži i veoma ju je povređivalo.

"Ja nisam proizvod, ja sam osoba", rekla je.

I dok jedni, nakon još jednog modnog spektakla kojem svedočimo svake godine i gledamo najplaćenije, najzgodnije i najlepše žene sveta (jer ne može svaka da nosi VS donji veš), stoje uz Beku Miči i brane je od surovih kritika i osuda, drugi smatraju da nam modna industrija ponovo šalje pogrešnu poruku.

(Kurir.rs/Superžena)

VIDEO: Adrijana Lima