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Princ Lui je već mnogo puta svojim nestašlucima i spontanim reakcijama nasmejao javnost, ali čini se da njegov šarm posebno deluje na jednog člana kraljevske porodice, njegovog dedu, kralja Čarlsa. Sada je otkrivena dosad manje poznata anegdota sa priprema za krunisanje koja pokazuje koliko najmlađi sin princa Vilijama i Kejt Midlton može da razveseli britanskog monarha.

Pogledajte u galeriji čuvene fotke princa Luija:

1/7 Vidi galeriju Princ Lui Foto: Aaron Chown / PA Images / Profimedia, James Whatling / The Mega Agency / Profimedia

O zanimljivom trenutku progovorila je Peni Mordont, bivša britanska ministarka koja je tokom krunisanja kralja Čarlsa III u maju 2023. godine imala važnu ceremonijalnu ulogu. Njena sećanja na događaj, iznesena na književnom festivalu u Čeltenamu, preneli su između ostalih "InStyle" i "Marie Claire".

Kako je ispričala, pripreme za istorijsku ceremoniju bile su izuzetno zahtevne. Nakon dve nedelje proba Čarls je, prema njenom utisku, bio vidno umoran i već pomalo zasićen ponavljanjem istih postupaka. A onda se pojavio princ Lui.

Dolazak malog princa promenio je atmosferu

Mordont se prisetila trenutka u kom je Čarls sedeo na krunidbenoj stolici tokom jedne od proba. Prema njenim rečima, kralj je delovao kao da mu je svega dosta, ali raspoloženje mu se potpuno promenilo kada je ugledao unuka. Tada petogodišnji Lui došao je da vidi kako izgledaju pripreme za veliki događaj, a Čarls je odmah pokazao znatno više zanimanja.

Princ Lui sedi u krilu svom dedi kralju Čarlsu Foto: Chris Jackson / AFP / Profimedia

Kralj je čak nakratko prekinuo probu da bi dečaku pokazao krunske dragulje, jedan od najvažnijih simbola britanske monarhije, a Mordont je taj prizor opisala kao posebno dragocenu uspomenu sa priprema za krunisanje. Bliskost Čarlsa i Luija nije novost za one koji pomno prate britansku kraljevsku porodicu.

Jedan od njihovih najdirljivijih zajedničkih trenutaka dogodio se tokom proslave platinastog jubileja kraljice Elizabete II 2022. godine. Lui, tada četvorogodišnjak, privukao je veliku pažnju svojim reakcijama tokom svečanosti, a u jednom trenutku seo je dedi u krilo. Čarls ga je nežno pridržavao dok su zajedno pratili program. Fotografije tog prizora brzo su obišle svet, pokazujući opušteniju, porodičnu stranu tadašnjeg princa od Velsa.

Njihova povezanost ponovo je privukla pažnju tokom prošlogodišnje proslave "Trooping the Colour", kada je Lui na balkonu Bakingemske palate oponašao dedino mahanje okupljenima.

Kralj koji uživa u ulozi dede

Iako je javnost navikla da gleda Čarlsa u ozbiljnoj ulozi britanskog monarha, članovi njegove porodice godinama govore o njegovoj nežnijoj strani. Kraljica Kamila ranije je isticala koliko Čarls uživa u druženju sa unucima te da se rado uključuje u njihove igre.

Kralj Čarls, kraljica Kamila, princ Vilijam, Kejt Midlton, princ Luis, princ Džordž, princeza Šarlot na proslavi rođendana kralja Čarlsa Foto: JOHN RAINFORD / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Takvi trenuci posebno dolaze do izražaja u društvu najmlađeg Vilijamovog sina, poznatog po spontanosti i dečjoj razigranosti. Lui često privlači pažnju tokom velikih kraljevskih događaja. Dok njegov stariji brat Džordž postepeno preuzima ozbiljnije ceremonijalne uloge, Lui zasad može da uživa u detinjstvu bez većih službenih obaveza.

Upravo zato anegdota sa krunisanja ima posebnu draž. Usred pomno organizovanih priprema za jedan od najvažnijih trenutaka Čarlsovog života, običan susret dede i unuka nakratko je zasenio svu kraljevsku ceremoniju.

(Kurir.rs/Tportal)

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