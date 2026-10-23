Kada treba isključiti akumulator kako biste izbegli pražnjenje?

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Ako automobil sve teže pali, anlaser okreće sporije nego ranije ili se pri okretanju ključa čuje samo kliktanje, vreme je da proverite akumulator. Takve promene ne znače uvek da morate da kupite novi, ali jesu razlog da pregled ne odlažete dok vozilo potpuno ne ostane bez mogućnosti da se pokrene.

akumulator Foto: Péter Gudella / Panthermedia / Profimedia

Automobilski akumulator najčešće traje između tri i pet godina, mada njegov vek zavisi od uslova korišćenja. Česte kratke relacije, dugo stajanje i ekstremne temperature mogu da mu skrate trajanje. Zbog toga starost jeste važna, ali sama po sebi nije dovoljan pokazatelj da je akumulator dotrajao.

Sporo verglanje i kliktanje traže proveru

Obratite pažnju na zvuk prilikom pokretanja motora. Ako anlaser vergla tromije nego inače, naročito ujutru, moguće je da akumulator više ne može da isporuči dovoljno struje. Problem koji se ponavlja ne treba zanemarivati čak ni kada motor na kraju uspe da upali.

Kada treba isključiti akumulator kako biste izbegli pražnjenje? Foto: Shutterstock

Drugačiju situaciju predstavlja kliktanje bez okretanja motora. Uzrok može biti slab ili ispražnjen akumulator, ali i loš kontakt na priključcima ili kvar anlasera. Posebno je važno razlikovati brzo, uzastopno kliktanje od jednog glasnog klika, koji može ukazivati na problem sa samim anlaserom.

Elektronika može da pokaže da nešto nije u redu

Prigušena svetla, ponovno pokretanje multimedijalnog uređaja ili neobično ponašanje instrumenata mogu pratiti pad napona. Ipak, ovi simptomi nisu dovoljni da se kvar pripiše isključivo akumulatoru, jer problem može biti i u drugim delovima električnog sistema.

Dodatnu proveru zahteva automobil koji često morate da pokrećete pomoću kablova.Ako se teškoće vraćaju, potrebno je pregledati akumulator, alternator koji ga puni i električne spojeve, umesto da se problem svaki put privremeno rešava novim paljenjem uz pomoć drugog vozila.

Zašto se akumulator brže prazni zimi? Foto: Shutterstock

Zašto problemi postaju izraženiji kada zahladni

Niske temperature smanjuju sposobnost akumulatora da isporuči struju, dok je hladan motor teže pokrenuti. Zato akumulator koji je tokom toplijih dana još uspevao da obavi posao može da pokaže slabost čim jutra postanu hladnija.

Ako je stariji od tri godine, korisno je proveriti njegovo stanje pre zime, naročito ako ste već primetili otežano paljenje. Ni letnja vrućina nije bezazlena: visoke temperature takođe ubrzavaju propadanje akumulatora, a posledice mogu postati očigledne tek kasnije.

Pregledajte kućište i priključke

Naslage korozije na klemama mogu da otežaju prolazak struje, pa problem ponekad nastaje na spojevima. Zbog toga pregled priključaka treba da bude deo provere, zajedno sa ispitivanjem samog akumulatora.

Foto: Shutterstock

Naduveno ili napuklo kućište, curenje i neuobičajen miris zahtevaju stručni pregled. Oštećen akumulator ne treba samostalno puniti niti pokušavati pokretanje vozila kablovima dok stručna osoba ne proceni njegovo stanje.

Pražnjenje ne znači automatski da je potrebna zamena

Zaboravljena svetla ili dugo nekorišćenje automobila mogu da isprazne i ispravan akumulator. U takvim okolnostima odgovarajuće punjenje može da bude dovoljno da ponovo normalno radi. Međutim, ako se ubrzo opet isprazni, treba proveriti da li zadržava energiju, da li ga alternator pravilno puni i postoji li neželjena potrošnja struje dok je vozilo ugašeno.

Najpouzdaniji odgovor daje testiranje akumulatora i sistema punjenja u servisu. Merenje napona multimetrom pruža korisnu početnu informaciju, ali ne pokazuje uvek da li akumulator može da isporuči struju potrebnu za pokretanje motora. Zato dobar rezultat jednog merenja ne mora da znači da je problem rešen.

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