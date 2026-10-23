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Američki glumac Tom Skerit, poznat po ulogama u filmovima „Top gan“ i „Osmi putnik“, preminuo je u sredu, 21. oktobra, prirodnom smrću. Imao je 93 godine, a vest je saopštila njegova porodica, oprostivši se od njega porukom u kojoj je istakla njegov humor, velikodušnost i posvećenost najbližima.

Tokom više od šest decenija karijere Skerit je igrao vojne hirurge, zapovednike i šerife, ostvarujući zapažene uloge i na filmu i na televiziji. Jednu od najprepoznatljivijih dobio je u „Top ganu“, u kojem je tumačio iskusnog instruktora mladih pilota, među njima i Maverika, kojeg je igrao Tom Kruz.

Pogledajte u galeriji njegove fotografije:

1/7 Vidi galeriju Američki glumac Tom Skerit, poznat po ulogama u filmovima „Top gan“ i „Osmi putnik“ Foto: Movie Star News / Zuma Press / Profimedia, IFA Film / United Archives / Profimedia

Porodica: „Srca su nam slomljena zbog ovog gubitka“

U oproštaju koji su podelili sa javnošću, članovi porodice govorili su o čoveku kojeg su poznavali izvan filmskih setova i premijera.

„Srca su nam slomljena zbog ovog gubitka“, naveli su u izjavi.

„Svet ga je poznavao po izvanrednoj glumačkoj karijeri, a mi po humoru, znatiželji, mudrosti, velikodušnosti i ljubavi koju je uneo u naše živote.“

Porodica je istakla i njegovu privrženost mašti, kreativnosti i pripovedanju. Posebno su mu bili važni veterani, priroda i podrška ljudima da pronađu sopstveni način izražavanja.

Od Altmanovog „Meša“ do Vajpera u „Top ganu“

Američki glumac Tom Skerit Foto: Alexandra Wyman / Getty images / Profimedia

Važno mesto u njegovoj karijeri zauzima ratna satira „Meš“ Roberta Altmana iz 1970. godine. U tom ostvarenju igrao je Djuka Foresta, jednog od buntovnih vojnih hirurga.

Devet godina kasnije pojavio se u naučnofantastičnom hororu „Osmi putnik“ Ridlija Skota. Kao kapetan Dalas, zapovednik svemirskog broda Nostromo, postao je deo glumačke postave jednog od najpoznatijih ostvarenja tog žanra.

Potom je 1986. usledio „Top gan“. Skerit je tumačio Majka „Vajpera“ Metkalfa, glavnog instruktora elitne pilotske škole, koji obučava Pita „Maverika“ Mičela. Uloga smirenog i autoritativnog pilota ostala je među onima po kojima ga najšira publika prepoznaje.

Televizijski uspeh krunisao nagradom Emi

Tom Skerit Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Zapaženu televizijsku ulogu ostvario je kao šerif Džimi Brok u seriji „Ograde“, čija je radnja pratila neobične događaje u jednom malom gradu.

Za tu ulogu je 1993. godine osvojio Emi za najboljeg glavnog glumca u dramskoj seriji, a već naredne godine ponovo je bio nominovan u istoj kategoriji.

Video: In memoriam Zdravko Šotra