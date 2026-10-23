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Otac vojvotkinje od Saseksa Megan Markl, 82-godišnji Tomas Markl Stariji, našao se u središtu velikog skandala pošto ga je rođeni sin prijavio organima reda zbog sumnje da poseduje stotine eksplicitnih fotografija i snimaka zlostavljanja dece. Dok nadležni organi na Filipinima pripremaju oduzimanje dokaznog materijala i sprovode istragu, njegova ćerka Samanta oštro demantuje sve navode, tvrdeći da je reč o gnusnim lažima izmišljenim radi zarade i da njen brat pokušava da uništi teško bolesnog roditelja.

Pogledajte u galeriji fotografije Tomasa Markla:

1/7 Vidi galeriju Tomas Markl, otac Megan Markl Foto: Good Morning Britain / Ferrari / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Profimedia

Tomas Markl Mlađi (60) obavestio je policiju da je u očevoj kući u gradu Sebu na Filipinima slučajno pronašao četiri velika paketa u kojima se nalazilo na stotine spornih slika i video-zapisa.

Prema njegovim rečima, među pronađenim materijalom nalazio se i 15-minutni snimak devojčica mlađih od 11 godina, kao i brojne fotografije dece predškolskog uzrasta i mališana u eksplicitnim pozama. On navodi da je kompjuter njegovog oca bio ispunjen fotografijama stravičnog sadržaja.

Kako tvrdi, do ovih saznanja došao je tokom leta dok je tražio telefon za svoju partnerku, nakon čega je u julu slučaj prijavio američkim vlastima i FBI-ju. Pošto je angažovao lokalnog stručnjaka za računare kako bi pristupio memorijskim jedinicama, podneo je zvaničnu prijavu filipinskim vlastima, koje su otvorile istragu i pripremaju zaplenu dokaza.

Tomas Markl Mlađi, brat Megan Markl Foto: Profimedia

Nakon što su detalji dospeli u javnost, osoba blizak Megan Markl navela je da bi ova situacija mogla konačno da rasvetli razloge zbog kojih vojvotkinja nema nikakav kontakt sa ocem još od 2018. godine.

Oštra reakcija sestre

Sa druge strane, Meganina polusestra Samanta Markl, koja je ujedno i primarna starateljka njihovog oca, žestoko je odbacila sve navode, ističući da je njen brat izmislio ove optužbe onog trenutka kada je otac prestao finansijski da ga pomaže:

"Nema apsolutno nikakve osnovanosti u ovim odvratnim optužbama i moj brat je odvratan što ih izmišlja. On želi da uništi našeg oca, neka ga bude sramota. Koristio je oca kao kravu muzaru godinama, a čim je novac stao, izmislio je najstrašnije laži kako bi zaradio od medija".

Megan Markl sa ocem Tomasom Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Samanta navodi da su računari prvobitno spakovani u Meksiku i poslati brodskim prevozom, te da su dve godine stajali u skladištu i u kući Tomasa Mlađeg, bez ikakvog dodira sa njihovim ocem. Ona napominje da je Tomas Stariji boravio u ustanovi za rehabilitaciju i da tokom te dve godine nije imao pristup spornim kompjuterima, što, prema njenim rečima, ostavlja ogromne mogućnosti da su dokazi podmetnuti.

Pored toga, Samanta naglašava da se njihov 82-godišnji otac nalazi u veoma teškom zdravstvenom stanju, budući da je preživeo dva srčana udara, moždani udar i amputaciju noge ispod kolena, zbog čega je izuzetno slab i nemoćan da se brani.

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