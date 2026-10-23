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Američki glumac Majkl Grej, kojeg je publika upoznala kao Bilija Batsona u seriji „Šazam!“, preminuo je 16. oktobra u 75. godini. Njegov predstavnik za javnost saopštio je vest u četvrtak, 22. oktobra, navodeći da je glumac umro prirodnom smrću.

Iako je tokom karijere igrao u različitim televizijskim ostvarenjima, njegovo ime ostalo je najčvršće vezano za tinejdžera koji se izgovaranjem reči „Šazam!“ pretvara u superheroja Kapetana Marvela. Gotovo pet decenija posle te uloge, Grej se pojavio i u filmu „Šazam! Bes bogova“, povezujući tako televizijsku verziju priče sa njenom savremenom filmskom adaptacijom.

Uloga Bilija Batsona obeležila mu je karijeru

Serija „Šazam!“ emitovana je na američkoj mreži Si-Bi-Es od septembra 1974. do oktobra 1976. godine. Imala je tri sezone i bila deo subotnjeg jutarnjeg programa, namenjenog mlađoj publici.

Grej je tumačio Bilija, dok su njegov superherojski lik igrala druga dvojica glumaca. Kapetana Marvela najpre je dočarao Džekson Bostvik, a potom Džon Dejvi. Upravo je ta podela uloga omogućavala da gledalac na ekranu prati preobražaj tinejdžera u odraslog junaka.

Od „Dinastije“ do povratka svetu superheroja

Njegova televizijska biografija obuhvatala je i pojavljivanja u „Dinastiji“, kao i u serijama „Soba 222“, „Leteća časna sestra“ i „Doktor Markus Velbi“. U „Porodici Brejdi“ igrao je Džefa, dečka Marsije Brejdi.

U kasnijim godinama pozajmljivao je glas u nekoliko epizoda animirane serije „Arčer“, a pojavio se i u emisiji posvećenoj ljubiteljima stripova. Kratkom ulogom u filmu „Šazam! Bes bogova“ ponovo je postao deo priče zahvaljujući kojoj ga je publika zapamtila.

Iza glumca su ostali supruga Stejsi Benon Grej, njena deca Rajan Kuper i Lorel Kuper, kao i zet Li Barker.

Video: In memoriam Zdravko Šotra