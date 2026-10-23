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Osim što je potrebno vreme da se tvrda ljuska razbije i izvadi jezgro, zelena opna koja obavija sveže orahe može da ostavi uporne tamne i žute fleke na rukama koje se teško skidaju.

Umesto dugog ribanja ruku i mučenja sa tvrdokornom opnom, uz nekoliko jednostavnih koraka orahe možete očistiti mnogo brže i lakše, a ruke sačuvati od neprijatnih fleka.

Naše bake su znale jednostavne trikove koji može da olakša posao.

Vrela voda

Pre nego što krenete da lomite orahe, potopite ih u vrelu vodu i ostavite oko 10 do 15 minuta. Toplota pomaže da ljuska omekša, pa se orasi lakše otvaraju, a jezgro se jednostavnije odvaja i ređe puca.

Čišćenje oraha ne mora da bude teško Foto: dero2084 / Alamy / Profimedia

Morska so

Kako biste ih lakše odvojili od ljuske, i to u komadu, ostavite ih preko noći u posudi sa vodom i kuhinjskom morskom solju.

Kombinacija vode i morske soli će omekšati ljusku tako da ćete ih čistiti sa lakoćom.

Najjednostavnije je da se orasi ne ljušte golim rukama, već da se koriste rukavice, a za lakše odvajanje opne može pomoći da se orasi ostave da se prosuše nekoliko dana. Kada se zelena opna osuši, mnogo se lakše odvaja od ljuske.

Iako i očišćeni plodovi oraha mogu da se kupe oni koji su tek izašli iz ljuske imaju najviše korisnih sastojaka za zdravlje.

(Kurir.rs/Informer)

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