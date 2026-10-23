Očistite orahe začas: Bakini trikovi uz koje nema više mučenja sa tvrdim ljuskama
- Sezona oraha uskoro počinje, a čišćenje može da bude naporno zbog tvrde ljuske i zelene opne koja ostavlja fleke na rukama.
- Orasi se lakše otvaraju ako se potope u vrelu vodu 10 do 15 minuta ili ostave preko noći u vodi sa morskom solju.
Osim što je potrebno vreme da se tvrda ljuska razbije i izvadi jezgro, zelena opna koja obavija sveže orahe može da ostavi uporne tamne i žute fleke na rukama koje se teško skidaju.
Umesto dugog ribanja ruku i mučenja sa tvrdokornom opnom, uz nekoliko jednostavnih koraka orahe možete očistiti mnogo brže i lakše, a ruke sačuvati od neprijatnih fleka.
Naše bake su znale jednostavne trikove koji može da olakša posao.
Vrela voda
Pre nego što krenete da lomite orahe, potopite ih u vrelu vodu i ostavite oko 10 do 15 minuta. Toplota pomaže da ljuska omekša, pa se orasi lakše otvaraju, a jezgro se jednostavnije odvaja i ređe puca.
Morska so
Kako biste ih lakše odvojili od ljuske, i to u komadu, ostavite ih preko noći u posudi sa vodom i kuhinjskom morskom solju.
Kombinacija vode i morske soli će omekšati ljusku tako da ćete ih čistiti sa lakoćom.
Najjednostavnije je da se orasi ne ljušte golim rukama, već da se koriste rukavice, a za lakše odvajanje opne može pomoći da se orasi ostave da se prosuše nekoliko dana. Kada se zelena opna osuši, mnogo se lakše odvaja od ljuske.
Iako i očišćeni plodovi oraha mogu da se kupe oni koji su tek izašli iz ljuske imaju najviše korisnih sastojaka za zdravlje.
(Kurir.rs/Informer)
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