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Sve više novih automobila umesto klasične šipke za merenje nivoa motornog ulja koristi elektronske senzore i upozorenja na instrument-tabli. Proizvođači tvrde da je takav sistem precizniji i jednostavniji za vozače, ali promena ima i svoje nedostatke.

Šipka za proveru ulja decenijama je bila jedan od najjednostavnijih načina da vozač proveri stanje motora. Danas se kod pojedinih modela nivo ulja očitava preko digitalnog ekrana, često kroz meni multimedijalnog sistema ili instrument-table, piše CarScoops.

Prema objašnjenjima predstavnika kompanija Stellantis i Mercedes-Benz, elektronsko merenje omogućava vozačima da jednostavno provere nivo ulja i dobiju upozorenje kada on odstupa od dozvoljenih vrednosti.

Na taj način mogu se na vreme uočiti problemi i smanjiti rizik od oštećenja motora.

Manje prostora za greške

Provera pomoću klasične šipke zahteva određeno znanje. Oznake za minimalni i maksimalni nivo mogu da se razlikuju, a rezultat zavisi i od toga da li automobil stoji na ravnoj podlozi, kao i od temperature motora i načina merenja.

Motorno ulje Foto: Natalia Kokhanova / Alamy / Profimedia

Pogrešno očitavanje može da dovede do dolivanja premale ili prevelike količine ulja. Oba slučaja mogu da izazovu probleme, naročito kod savremenih motora koji zahtevaju tačno određenu vrstu i količinu maziva.

Majkl Krosen iz organizacije Consumer Reports upozorava da vozači ponekad doliju previše ulja kada primete da je nivo nizak. Problem može da nastane i ako upotrebe pogrešnu specifikaciju ulja.

Elektronski sistem zato proizvođačima omogućava da standardizuju postupak merenja i smanje mogućnost ljudske greške.

Da li proizvođači u stvari ne žele da vozači "čačakaju" oko automobila?

Postoji i bezbednosni razlog. Sve više automobila ima hibridni pogon, a rad ispod haube može da bude složeniji zbog visokonaponskih sistema. Proizvođači zato nastoje da ograniče intervencije koje zahtevaju posebno znanje.

Uklanjanje šipke može da smanji i troškove proizvodnje, naročito kada vozilo već ima elektronske senzore i digitalni prikaz podataka.

Ipak, elektronska provera nije nužno praktičnija za svakoga. Vozač koji želi brzo da proveri nivo ulja bez pretraživanja menija može da smatra da je klasična šipka jednostavnije rešenje.

Najvažnije je pratiti uputstvo proizvođača: proveravati nivo ulja propisanim postupkom i koristiti isključivo odgovarajuću specifikaciju maziva.

(Kurir.rs/B92)

VIDEO: Galerija automobila