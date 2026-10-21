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Predstava "Profesionalac" Dušana Kovačevića ovog vikenda će biti izvedena 50. put. Jubilej se dočekuje uz još dve nagrade koje je predstava dobila na upravo završenom festivalu Vršačka pozorišna jesen: nagradu publike za najbolju predstavu i specijalnu nagradu koju su Nenad Jezdić i Igor Đorđević dobili za partnersku igru.

1/9 Vidi galeriju Profesionalac Foto: Jakov Simović/Promo

Za kratko vreme komad je izveden 50 puta u sjajnoj igri glumačke ekipe koju čine Igor Đorđević, Nenad Jezdić, Ana Franić i Duško Ašković.

- Priča o čoveku iz opozicije željnog pravde i građanske slobode i policajcu koji je zadužen za njegov subverzivni život i rad završava se susretom, sukobom, pomirenjem i saznanjem da im je politika uništila život. Iz iskustva izvođenja ove drame u svetu, ta je priča ista ili slična, samo su nazivi ljudi, političkih stranaka i tajnih službi malo različiti - rekao je, između ostalog, Dušan Kovačević povodom premijere u februaru.

Dušan Kovačević Foto: Marko Karović

Predstava je do danas učestvovala na nekoliko festivala, osvajajući brojne nagrade. Ovogodišnje Sterijino pozorje je proteklu u znaku "Profesionalca", koji je osvojio tri priznanja. Kovačević je dobio nagradu za tekst savremene drame, Jezdić je dobitnik nagrade za glumačko ostvarenje, a predstava u celini je dobila i nagradu publike sa ocenom 4,77.

Tokom novembra ekipa predstave kreće na turneju po Crnoj Gori, a planirano je gostovanje u Kotoru, Nikšiću, Herceg Novom, Baru i Tivtu.

Sledeća izvođenja "Profesionalca" u novembru na matičnoj sceni Zvezdara teatra su 3, 13, 17, 18, 25. i 29.

Bonus video: Nenad Jezdić o "Profesionalcu"