Jubilej i velika turneja po Crnoj Gori: Prvih 50 izvođenja "Profesionalca" u Zvezdara teatru
- Za kratko vreme komad je izveden 50 puta u sjajnoj igri glumačke ekipe koju čine Igor Đorđević, Nenad Jezdić, Ana Franić i Duško Ašković.
- Sledeća izvođenja "Profesionalca" u novembru na matičnoj sceni Zvezdara teatra su 3, 13, 17, 18, 25. i 29.
Predstava "Profesionalac" Dušana Kovačevića ovog vikenda će biti izvedena 50. put. Jubilej se dočekuje uz još dve nagrade koje je predstava dobila na upravo završenom festivalu Vršačka pozorišna jesen: nagradu publike za najbolju predstavu i specijalnu nagradu koju su Nenad Jezdić i Igor Đorđević dobili za partnersku igru.
Za kratko vreme komad je izveden 50 puta u sjajnoj igri glumačke ekipe koju čine Igor Đorđević, Nenad Jezdić, Ana Franić i Duško Ašković.
- Priča o čoveku iz opozicije željnog pravde i građanske slobode i policajcu koji je zadužen za njegov subverzivni život i rad završava se susretom, sukobom, pomirenjem i saznanjem da im je politika uništila život. Iz iskustva izvođenja ove drame u svetu, ta je priča ista ili slična, samo su nazivi ljudi, političkih stranaka i tajnih službi malo različiti - rekao je, između ostalog, Dušan Kovačević povodom premijere u februaru.
Predstava je do danas učestvovala na nekoliko festivala, osvajajući brojne nagrade. Ovogodišnje Sterijino pozorje je proteklu u znaku "Profesionalca", koji je osvojio tri priznanja. Kovačević je dobio nagradu za tekst savremene drame, Jezdić je dobitnik nagrade za glumačko ostvarenje, a predstava u celini je dobila i nagradu publike sa ocenom 4,77.
Tokom novembra ekipa predstave kreće na turneju po Crnoj Gori, a planirano je gostovanje u Kotoru, Nikšiću, Herceg Novom, Baru i Tivtu.
Sledeća izvođenja "Profesionalca" u novembru na matičnoj sceni Zvezdara teatra su 3, 13, 17, 18, 25. i 29.
Bonus video: Nenad Jezdić o "Profesionalcu"