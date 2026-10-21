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Žute mrlje sa posteljine pojave se tiho: beli čaršav vremenom izgubi prvobitnu svežinu i dobije neprivlačnu žućkastu nijansu. Dobra vest je da dva sastojka iz kuhinje, koja većina nas već ima na polici, mogu da pomognu da tkanina zadrži belinu i svež izgled.

Žućkaste fleke na belim čaršavima i jastučnicama najčešće ostaju od nakupljenog znoja i sebuma, od ostataka kozmetike, ali i od previše deterdženta. Te naslage se vremenom zadržavaju u vlaknima, pa posteljina deluje staro i zapušteno čak i kad je redovno perete.

Ponekad žutilo izazove i hlorni izbeljivač, zavisno od sastava tkanine i načina na koji ga koristite. Takve promene se posebno vide na belim materijalima, pa njihovo održavanje traži više pažnje nego pranje posteljine u boji.

Jedan od kućnih načina da sačuvate belinu oslanja se upravo na te dve namirnice tokom pranja, ali je bitno znati kako se pravilno koriste.

Kako se soda bikarbona i sirće koriste u veš mašini?

Za početak, u bubanj mašine dodajte približno pola šolje sode bikarbone, a belo sirće sipajte u odeljak za omekšivač samo ako proizvođač mašine dozvoljava takvu upotrebu.

Soda bikarbona Foto: Profimedia

Ova dva sastojka ne mešajte direktno unapred, jer soda bikarbona ima alkalna, a sirće kisela svojstva. Kad se spoje, nastaje hemijska reakcija u kojoj se njihova svojstva uglavnom međusobno neutrališu, pa željeni efekat čišćenja često izostane.

Ovaj postupak, ipak, ne garantuje da će svaka tkanina ponovo postati potpuno bela. Rezultat zavisi od vrste materijala, starosti i porekla mrlja, kao i od temperature i programa pranja.

Pre nego što probate ovaj način, proverite deklaraciju na tkanini i uputstvo za vašu veš mašinu. Sirće može loše da utiče na pojedine delove uređaja, uključujući neke vrste gumica, pa njegovu upotrebu uskladite sa preporukama proizvođača.

Požutela posteljina posle jednog pranja – šta da očekujete

Ponekad pravilna upotreba odgovarajućih sredstava doprinese svežijem izgledu i mekšoj teksturi posteljine već nakon jednog ciklusa. Ne očekujte, međutim, da će soda bikarbona i sirće skinuti baš sve fleke, naročito one koje su se dugo zadržavale u vlaknima.

Stare i tvrdokorne mrlje sa posteljine ponekad traže namensko sredstvo za skidanje fleka ili poseban program pranja prilagođen vrsti tkanine. Zato postupak birajte prema materijalu i uvek se držite uputstava sa etikete.

Saveti za pranje bele posteljine Foto: ole999 / Alamy / Profimedia

Posteljinu perite redovno, koristite odgovarajuću količinu deterdženta i ne preterujte sa sredstvima za pranje. Tako se ređe nakupljaju ostaci u vlaknima, a tkanina duže zadržava uredan izgled i prijatnu teksturu.

Sirće i hlor nikad u istom pranju

Iako se soda bikarbona i sirće često pominju kao sastojci za žute mrlje sa posteljine, s njima treba biti oprezan. Belo sirće nikada ne sme da se meša s hlorom niti sa sredstvima koja sadrže hlorni izbeljivač, jer takva kombinacija može da oslobodi otrovne gasove opasne po zdravlje.

Pre korišćenja bilo kog sredstva za izbeljivanje proverite da li odgovara toj tkanini i da li je kompatibilno s vašom mašinom. Pravilno održavanje, prava količina deterdženta i poštovanje uputstava proizvođača najbolji su put da bela posteljina što duže ostane čista, sveža i očuvana.

(Kurir.rs/Superžena)

VIDEO: Pranje veša