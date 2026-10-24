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Automobil sa kandžom na prednjem levom točku nastavlja da se kreće, ali oslonjen na preostala tri točka. Takav prizor zabeležen je na snimku koji kruži kineskim društvenim mrežama, a u središtu pažnje je SUV Bao 8, model iz grupacije BYD, koji se van Kine prodaje pod imenom Denza B8.

Prema navodima portala Car News China, snimak je nastao u mestu Đinšan, na području Ljenjunganga. Na njemu se vidi vozilo čiji je prednji levi točak podignut iznad kolovoza, zajedno sa pričvršćenom žuto-crvenom metalnom blokadom. U blizini su parkirani automobili, pešaci i druga vozila, pa se prizor razlikuje od demonstracije na zatvorenom poligonu.

Kako automobil može da vozi na tri točka?

Objašnjenje se nalazi u naprednom hidrauličnom sistemu oslanjanja DiSus-P Ultra, čije je mogućnosti BYD predstavio u maju 2026. godine. Tokom demonstracije na poligonu, Bao 8 u verziji sa podrškom za veoma brzo punjenje podizao je pojedinačni točak i nastavljao da se kreće na ostala tri.

Sistem omogućava zasebno podizanje točka, što može da posluži i za zamenu pneumatika bez klasične dizalice. Među predstavljenim funkcijama je i vožnja na tri točka pri maloj brzini.

Prema objavljenim specifikacijama, raspon podešavanja oslanjanja iznosi do 200 milimetara, dok pojedinačni točak može da bude podignut do 300 milimetara. Navodi se i maksimalna sila podizanja ekvivalentna teretu od devet tona. To su podaci o mogućnostima sistema, a ne vrednosti izmerene tokom vožnje sa snimka.

Na poligonu ograničenje 15 kilometara na sat

BYD Bao 8 Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

BYD je tokom majskog predstavljanja naveo 15 kilometara na sat kao najveću brzinu za vožnju na tri točka. Koliko se brzo kretao automobil sa kandžom nije moguće pouzdano utvrditi na osnovu objavljenog snimka.

Verzija modela Bao 8 sa ovim sistemom predstavljena je u Kini 13. maja 2026. godine, uz početnu cenu od 419.800 juana.

Ostaje pitanje šta je prethodilo neobičnoj vožnji

Iako snimak privlači pažnju zbog nesvakidašnje upotrebe tehnologije, okolnosti događaja nisu razjašnjene. Nije poznato zbog čega je blokada postavljena, ko ju je pričvrstio niti da li su nadležni reagovali.

Mogućnost koju je proizvođač pokazao u kontrolisanim uslovima ovde se, prema dostupnom snimku, koristi među drugim učesnicima u saobraćaju. Sam video, međutim, nije dovoljan da se utvrdi da li je izrečena kazna ili pokrenut postupak protiv vozača.

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