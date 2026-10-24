Znamo ga kao Radašinovog zeta u "Selo gori, a baba se češlja": Radenka iz čuvene serije svi su obožavali, a evo kako danas izgleda (FOTO)
- Fuad Tabučić je u 'Selo gori, a baba se češlja' igrao Radašinovog zeta Radenka i stekao veliku naklonost publike.
- Danas radi u ansamblu Pozorišta u Zaječaru, gde se bavi i režijom.
- Rođen je 1976. u Tuzli, a glumačku karijeru je počeo 2002. godine, uz rad na drugim serijama i filmu.
Kultna domaća serija "Selo gori, a baba se češlja"Radoša Bajića obarala je sve rekorde gledanosti prikazivanja. Plejada glumaca prošla je kroz ovo ostvarenje i oživela omiljene junake iz imaginarnog sela Petlovac.
Jedan od glumaca koji je privukao veliku pažnju javnosti bio je Fuad Tabučić, koji je u seriji tumačio lik Radašinovog zeta Radenka, a publika ga je izuzetno cenila i poštovala. Ipak, nakon ove role, čini se kao da je nestao sa scene.
Međutim on vredno radi kao deo ansambla Pozorišta u Zaječaru, gde se bavi i režijom.
Ko je Fuad Tabučić?
Rođen je 1976. godine u Tuzli od oca Envera i majke Ljubice, a prvih deset godina kojih se rado seća proveo je u ovom gradu. Deceniju kasnije život Fuada Tabučića pomera se preko Drine, jer se porodica seli u Trstenik, što je za ovog dečaka značilo otkrivanje nove sredine i ljudi. Tamo je upisao Srednju mašinsku školu.
U glumu se zaljubio nakon što je 1998. godine zaigrao u predstavi "Let iznad kukavičjeg gnezda" Slobodana Ćustića, nakon čega je odlučio da oproba sreću na prijemnom Akademiji, koju upisuje iz drugog puta u klasi Boška Dimitrijevića.
Svoju profesionalnu glumačku karijeru je započeo 2002. godine na sceni našeg pozorišta. Pored glume, uspešno se bavi režijom i pisanjem drama.
- Ja sam, ne samo glumac i reditelj, već muž, tata i sin. Ove tri poslednje su najvažije koje igram u ovoj predstavi zvanoj život Fuada Tabučića. A moj dan počinje u 7.20 baš kao Pantić u "Tesnoj koži“ ne bi li uspeo prvi da se umijem, a onda nastupaju dečak Andrej, moj sin, devojčica Ana, moja kći, baka Ljubica, moja majka i jedna žena, Mirjana, moja supruga.
Kao slobodan umetnik profesionalno vreme u najvećem delu mogu da prilagođavam: deo dana posvetim sinu, ćerki, supruzi i majci, pomognem ako treba, a potom bez griže savesti da sam nekoga nepravedno propustio, odem na probu,predstavu, snimanje… U smiraj dana, nastupi neki moj momenat kada mogu da razgovaram sam sa sobom i kreiram neki novi život iz mašte koji će biti otelotvoren na nekoj sceni - rekao je za Reč naroda.
Pogledajte u galeriji scene iz serije "Selo gori, a baba se češlja"
Nakon velikog uspeha u ovoj seriji, Fuad je zaigrao i u serijama "Šifra Despot", "Urgentni centar", "Igra sudbine", "Preživeti Beograd, kao i filmu "Mama i tata se igraju rata".
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