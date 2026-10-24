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Ćamile Mara, 117-godišnja baka iz Albanije, mogla bi da bude najstarija žena na svetu. Prema dokumentima, rođena je 19. avgusta 1909. godine, dva dana pre Britanke Etel Keteram. Ipak, Albanki nije stalo do toga da dokaže da drži rekord.

Mara živi u selu Ferаs, nedaleko od Kučove, oko 100 kilometara južno od glavnog grada. U razgovoru za agenciju AFP, sedeći ispred svoje kuće, govorila je o radosti življenja i uporedila život sa jednim od najviših planinskih vrhova Albanije.

Foto: Adnan BECI / AFP / Profimedia

"Život je lep, poput planine Tomor koja cveta", kaže ona.

Dokumenti i pitanja o godinama

Žena je rođena još u vreme Osmanskog carstva, a odlično se seća Drugog svetskog rata i komunističkog režima. Gotovo čitav život provela je u rodnom selu, gde je uzgajala hranu i brinula o životinjama.

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Dokumenta Ćamile Mare Foto: Adnan BECI / AFP / Profimedia

Potvrđivanje starosti osoba koje se smatraju superstogodišnjacima često je teško, naročito u sredinama u kojima evidencija rođenih nije potpuna. Ipak, porodica Mare pokušava da joj obezbedi mesto u Ginisovoj knjizi rekorda i poziva se na dokumente u kojima se navodi isti datum rođenja: izvod iz matične knjige rođenih izdat 1945. godine, pasoš iz 1978. i najnoviju ličnu kartu.

Penzija joj obustavljena nakon 100. rođendana

Godine Albanke iznenađivale su čak i lokalne institucije. Njen 80-godišnji sin Hisen priča da joj je nakon 100. rođendana obustavljena isplata penzije. „Nisu verovali da je još živa“, priseća se on. Da bi joj penzija ponovo bila isplaćivana, morao je da priloži dokaze, uključujući izjave svedoka.

Ćamile Mara sa sinom Foto: Adnan BECI / AFP / Profimedia

Početkom oktobra 2026. godine albanska vlada dodelila je Ćamile posebnu državnu penziju. Ona se ranije nije opterećivala time da uverava nadležne da je živa i zdrava. Svakog jutra rano mete dvorište, zaliva cveće i hrani kokoške, a potom sedne uz šoljicu kafe. Redovno šeta i kroz uređeni voćnjak sa sinom sa kojim živi, usput berući zrele narove.

Hisen ističe da je njegova majka i dalje dobrog zdravlja i da nikada nije uzimala lekove niti posećivala lekara. Njen suprug preminuo je pre 36 godina. Iako je njihov brak bio ugovoren, veoma su se voleli.

1/6 Vidi galeriju Ćamile Mara iz Albanije ima 117 godina i najstarija je osoba na svetu Foto: Printscreen/RTVKlan

„Kako bih inače mogla da imam sa njim sedmoro dece?“, pita se ona, dodajući da je izgubila mnoge bliske osobe, ali da je raduje što može da svedoči sreći novih generacija.

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