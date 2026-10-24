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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Sultan je otišao po Fariju i doveo je u palatu Foto: umut volkan kincir

Sadržaj 100. epizode

Princeza Farija je razočarana jer je Murat prepustio transilvanijski presto Đerđu Rakociju, pa odlučuje da napusti Istanbul i započne novi život u Brandenburgu sa majkom. Međutim, sultan ne želi da je izgubi. Kada sazna da je otišla, kreće za njom i jasno joj stavlja do znanja da ne namerava da je pusti da ode. Farija se tako ponovo nalazi pred izborom između slobode za koju se bori i ljubavi prema vladaru koji je spreman da je zadrži po svaku cenu.

U međuvremenu, Kosem se suočava s novim porodičnim problemom kada sazna za zabranjenu vezu princa Kasima i Elanur, robinje iz harema njegovog brata. Svesna da bi takav odnos mogao da ima kobne posledice, naređuje da Elanur bude premeštena u Staru palatu, gde treba da bude pregledana. Kasim strahuje za devojku i njihovu budućnost, a posebno ga brine mogućnost da sultan sazna za njihovu vezu. Njegov brat Ibrahim pokušava da ga urazumi i upozori na opasnost, ali Kasim ne želi da se odrekne žene koju voli.

Foto: printscreen/youtube/Muhteşem Yüzyıl: Kösem

Dok se Kosem bori da sačuva red u haremu, sultanija Atike odlučuje da više ne krije svoja osećanja prema silahtar-agi. Priznaje mu da ne želi da se uda ni za koga drugog i predlaže mu brak, uprkos preprekama koje ih razdvajaju. Istovremeno, Farija se vraća u Istanbul i postaje Muratova miljenica, što izaziva nezadovoljstvo sultanije Ajše. Kosem, s druge strane, pokušava da razume sinovljevu odluku, jer zna da prisustvo strane princeze u haremu može da izazove nove sukobe. Farija ne želi da bude poput ostalih žena na dvoru i jasno stavlja do znanja da neće pristati da deli voljenog muškarca.

Nove nevolje čekaju i Kasima, koji pokušava da zaštiti Elanur. Iako se nada da će uspeti da sačuva njihovu tajnu, Kosem ubrzo otkriva da je devojka krila istinu o tome da je u drugom stanju. Dok se majka sultanija suočava s opasnošću koju nosi njegova zabranjena ljubav, a Farija pokušava da pronađe svoje mesto na dvoru, princ Ibrahim odaje bratovljevu tajnu pogrešnoj osobi.

Ajše je besna jer se Farija vratila Foto: umut volkan kincir

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