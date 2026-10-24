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Posle niza upečatljivih televizijskih uloga Mina Lazarević ponovo je deo velike porodične priče. U novoj seriji "Ljubav, sreća, porodica", koja uskoro stiže pred gledaoce Prve televizije, igra Irenu, umetničku dušu koja se teško nosi sa porodičnim odnosima i ljubavnim razočaranjima, a upravo joj je taj lik doneo priliku da se oproba u potpuno drugačijem glumačkom registru od onog na koji je publika navikla.

Kako biste opisali svoj lik u novoj seriji?

- Igram Irenu, koja vodi antikvarnicu i prava je umetnička duša. Pomalo je nesnađena, što je potpuno drugačije od žena koje sam uglavnom igrala. Drago mi je što sam dobila lik koji je drugačiji i od mene same. Irena nosi traume iz odnosa sa majkom, koja je ceo život favorizovala njenog brata, pa zbog toga pravi pogrešne izbore i u ljubavi. O njenoj vezi sa Mićom ne bih otkrivala previše, neka publika prati šta će se dogoditi.

Mina Lazarević i Vojić Ćetković u seriji Porodično blago Foto: RTS Printscreen

Posle skoro tri decenije od "Porodičnog blaga" ponovo ste ćerka u jednoj seriji.

- Istina, ali ovaj lik nema nikakve sličnosti sa Čupkom. Irena je mnogo povučenija, čak pomalo trapava. Iskreno, mislila sam da sam završila sa ulogama ćerki i da ću igrati samo majke, tetke, a uskoro možda i bake. Ali, eto, opet sam ćerka. Svi smo mi nečija deca.

Da li biste voleli da živite u zgradi poput one iz serije?

- Zapravo jesam živela u takvoj zgradi. Bio je to soliter od 45 stanova, u kojem su se svi poznavali. Ulazili smo jedni drugima u stan bez kucanja, zajedno ručali i družili se. Mislim da danas toga ima mnogo manje. Volela bih da ova serija podseti ljude na vreme kada su komšije bile mnogo bliže i da možda podstakne mlađe generacije da se više druže.

Mogu li ovu seriju da zavole i ljubitelji "Radio Mileve"?

- Naravno. I ovde su u centru komšijski odnosi, ali podignuti na viši nivo jer je u pitanju porodica koja živi zajedno. Publika će prepoznati porodične ručkove, svađe između brata i sestre i svakodnevne situacije koje su svima bliske. Kao u serijama Siniše Pavića, svaka generacija će pronaći nešto za sebe.

Foto: Promo



Kakva ste komšinica privatno?

- Danas živim u manjoj zgradi i ponovo imam osećaj da se svi poznajemo. To mi mnogo prija. Lepo je znati da imaš nekoga na koga možeš da se osloniš, bilo da ti zatreba pomoć ili samo razgovor. Komšije smo, hteli ili ne, upućeni jedni na druge i zato treba da gradimo dobre odnose.

Koliko danas nedostaju nove serije Siniše Pavića?

- Nedostaju nam njegove nove serije, ali, srećom, stare i dalje žive. Mnogo mi je drago kada vidim da ih moja deca gledaju. One bi trebalo da budu prava lektira, ne samo za publiku već i za mlade glumce i reditelje. Važno je gledati ono što je nastajalo pre trideset ili četrdeset godina, jer se iz toga mnogo uči.

Siniša Pavić i Milenko Zablaćanski na setu serije Stižu dolari Foto: Vlada Sporčić



Koja je vašoj deci omiljena vaša uloga?

- Čupka, bez dileme. Ona je i moja lična karta. Volim da pogledam "Porodično blago", pre svega zato što je to odlična serija. Kada gledam sebe iz tog perioda, ne tražim greške. Znam da sam tada dala svoj maksimum i da sam kasnije samo rasla stičući iskustvo.

Koliko je zahtevno snimati sitkom kao što je serija "Ljubav, sreća, porodica" ako je planirano da ima 100 epizoda?

- Uvek je naporno ustati u pet ujutro, posebno zimi, a posle snimanja čekaju vas porodica, deca i sve svakodnevne obaveze. Ali kada radiš posao koji najviše na svetu voliš, onda ništa nije teško. Zato često kažem da je izbor zanimanja jedna od najvažnijih životnih odluka. Kada to pogodiš, sve ostalo je mnogo lakše.

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