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Glumac Vahidin Prelić oženio se svojom izabranicom Bojanom Radić, a srećne trenutke sa venčanja podelio je sa pratiocima na Instagramu. Među objavama se posebno izdvojio snimak njihovog prvog plesa, tokom kojeg su uživali uz pesmu "Moja poslednja i prva ljubavi" u izvođenju Eme Đurić.

Prelić je objavio i druge fotografije sa svadbenog slavlja, a pažnju je privukao i prizor na kojem mladenci zajedno duvaju svećice na svadbenoj torti. Podeljenim uspomenama glumac je pokazao deo atmosfere sa jednog od najvažnijih dana u njihovom životu, dok su čestitke i reakcije na njihovo venčanje nastavile da prate priču o paru koji je mesecima bio u centru pažnje.

Pogledajte u galeriji kako je izgledalo venčanje Vahidina i Bojane:

1/5 Vidi galeriju Venčanje Vahidina Prelića i Bojane Radić Foto: printscreen/instagram/goran031, printscreen/instagram/sinisagajic1

Ljubav koja je izazvala brojne reakcije

Veza Vahidina Prelića i Bojane Radić privukla je pažnju javnosti i pre venčanja, prvenstveno zbog razlike od 23 godine između partnera. O njihovoj romansi pisali su brojni mediji, a u središtu interesovanja našao se i odnos mlade studentkinje psihologije sa porodicom, koja, prema ranijim medijskim napisima, nije u potpunosti podržavala njen izbor.

Bojana je ranije govorila o neslaganju roditelja sa njenom vezom, navodeći da su im smetali razlika u godinama i verske razlike između nje i glumca. Uprkos tome, odlučila je da nastavi zajednički život sa Prelićem, a njihova ljubavna priča nastavila je da privlači pažnju javnosti.

Vahidin Prelić sa Bojanom Foto: printscreen/instagram/jednabojana

Od ljubavne priče do braka

Par je i tokom priprema za venčanje delio detalje iz privatnog života. Bojana je, između ostalog, objavila snimak iz salona venčanica, gde joj je budući suprug pravio društvo dok je birala haljinu za veliki dan. Njihovi zajednički trenuci na društvenim mrežama pokazivali su da su važne odluke želeli da dele, a sada su svoju vezu krunisali brakom.

Glumac je otvoreno govorio o osudama sa kojima su se suočavali, ističući da mu najviše znači kada bliski ljudi primete koliko se promenio otkako je sa Bojanom.

- Meni je drago kad neko primeti da smo mi srećni i kad mi kaže: „Nikad te srećnijeg nismo videli“. Imamo mi i svoje probleme, imamo i dane kad nije sve lepo. Desi se da smo u jednom danu zajedno i super nam je i da smo se u istom tom danu posvađali. To je zapravo život - rekao je Vahidin za „Hajp“.

1/8 Vidi galeriju Vahidin Prelić i njegova 23 godine mlađa supruga Bojana Foto: printscreen/instagram/jednabojana

Negativni komentari, međutim, nisu izostali. Glumac smatra da pojedinim ljudima ne smeta samo razlika u godinama, već i to što su on i Bojana odlučili da žive u skladu sa svojim osećanjima.

- Razapeli su me, ne znam šta njima smeta. Mada, mislim da si u pravu. Njima smeta ta neka sloboda – kazao je Prelić.

Otac bio protiv veze

Bojana je otkrila da njen otac nije podržavao njihovu ljubav. Kako je ispričala, ispostavilo se da razlika od 23 godine nije jedini razlog zbog kojeg njena porodica teško prihvata Vahidina.

- Otac ne može da razume kako se osećam. Ne biste verovali, ali ispostavlja se da je veći problem to što on ne jede svinjetinu i što je on musliman - rekla je ranije Bojana u podkastu "Oslobođenje".

Ona ne beži od činjenice da je Vahidin po godinama blizak njenim roditeljima.

- Ja potpuno mogu da shvatim da je čudno i da je on godina mojih roditelja - započela je Bojana, kada ju je glumac prekinuo:

- Stariji sam. Godinu dana od oca, od mame tri - precizirao je Vahidin.

Pobeda ljubavi

Nakon svih komentara koje je njihova veza izazivala, Prelić i Bojana sada su pred pratiocima podelili uspomene sa dana kada su jedno drugom obećali zajedničku budućnost, uprkos svim preprekama.

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