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Zvezda hit serija "Euforija" i "Beli lotos", Sidni Svini, ponovo se našla u žiži javnosti, ali ovoga puta zbog svog preduzetničkog poduhvata. Njen brend donjeg veša i odeće za spavanje, SYRN, priprema se za lansiranje prve praznične kolekcije. Nova linija zvanično izlazi 27. oktobra, a glumica je na svom Instagram profilu podelila nesvakidašnji promotivni video-snimak.

Kampanja započinje scenom u kojoj poznata glumica sedi u crvenoj kožnoj fotelji, jede sladoled iz velike činije i gleda televiziju, što predstavlja svojevrsnu posvetu kultnom prazničnom filmu "Sam u kući 2".

Dok menja kanale na televizoru, na ekranu se smenjuju njena različita izdanja u donjem vešu koja spajaju elemente horora i zimskih praznika. Uz objavu je kratko poručila pratiocima da je praznična prodavnica brenda SYRN spremna za otvaranje, najavivši lansiranje za kraj meseca. Objava je ubrzo prikupila lavinu reakcija, dok su obožavaoci požurili da podele svoje utiske. Ovaj marketinški potez spajanja Noći veštica i Božića postao je sve zastupljeniji trend među brendovima koji žele da privuku pažnju kupaca već na samom početku praznične sezone.

Podeljene reakcije obožavalaca

U promotivnom snimku gledaoci mogu da vide nekoliko različitih tematskih izdanja. Svini se pojavljuje u zastrašujućem crnom donjem vešu sa detaljima nalik na šminku, kao crvena vampirska nevesta, te u izdanju belog zimskog anđela. Ipak, najviše pažnje privukla je kombinacija inspirisana likom Sindi Lu Hu iz poznate priče o Grinču.

Pogledajte u galeriji provokativna izdanja Sidni Svini:

1/15 Vidi galeriju Sidni Svini eksplicitne scene u seriji Euforija Foto: Supplied by LMK / imago stock&people / Profimedia, HBO MAX / Planet / Profimedia

Upravo je to izdanje izazvalo podeljene reakcije publike. Dok su jedni oduševljeni njenom kreativnošću i smatraju je predivnom, drugi veruju da je seksualizacija lika koji inače predstavlja malo dete prilično neukusna. Pojedini komentatori su otvoreno poručili da je takav potez pogrešan, dok su drugi glumicu nazvali simpatično otkačenom, pa čak i predložili snimanje horor komedije na temu Grinča.

(Kurir.rs/Večernji)

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