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Šipak, odnosno plod divlje ruže, tradicionalno se koristi za pripremu čajeva, sirupa, džemova i želea. Jesen je najbolje vreme za njegovo sakupljanje, kada plodovi dobiju karakterističnu intenzivnu crvenu ili narandžastu boju.

Kako da znate da je šipak spreman za branje?

Birajte zrele, zdrave i čvrste plodove. Smežurane, oštećene i presušene plodove bolje je ostaviti, naročito ako planirate da napravite zalihu za zimu.

Često se savetuje da se šipak bere nakon prvog slabog mraza jer hladnoća može da ublaži njegovu oporost. Ipak, ne treba čekati jake mrazeve, koji mogu da oštete plod. Još važnije je mesto na kojem ga berete.

Izbegavajte biljke neposredno uz prometne puteve i šipak za koji ne znate da li je tretiran preparatima koji nisu namenjeni biljkama čiji se plodovi koriste u ishrani. I ne zaboravite rukavice - grane divlje ruže pune su trnja.

Kako se šipak priprema?

Kada stignete kući, odstranite peteljke i ostatke cveta, a zatim plodove dobro operite. Unutar šipka nalaze se semenke okružene sitnim dlačicama koje mogu da nadraže usta i grlo.

Tinktura se pije razblažena, nikad direktno Foto: Shutterstock

Ako želite da koristite samo meso svežeg ploda, potrebno je pažljivo ukloniti i semenke i dlačice. Kod pripreme soka ili želea postupak može biti jednostavniji, jer se sadržaj nakon kuvanja može veoma pažljivo procediti kroz gustu gazu ili fino cedilo.

Kako osušiti šipak za zimu?

Jedan od najpraktičnijih načina čuvanja jeste sušenje. Plodovi mogu da se prepolove, očiste od semenki i dlačica i zatim suše u dehidratoru ili rerni na veoma niskoj temperaturi, oko 43 stepena. Mogu da se suše i celi, ali će tada biti potrebno više vremena.

Najvažnije je da pre odlaganja budu potpuno suvi. Ako u njima ostane vlage, tokom čuvanja može da se pojavi buđ. Kada se osušen šipak potpuno ohladi, stavite ga u čistu i suvu teglu koja se dobro zatvara i držite na tamnom mestu bez vlage.

Šipak Foto: Profimedia

Kako se pravi čaj od šipka?

Za jednu šolju čaja od svežeg šipka možete koristiti oko četiri do osam plodova. Prelijte ih ključalom vodom, ostavite desetak do 15 minuta i zatim veoma pažljivo procedite.

Ako koristite osušeni šipak, dovoljna su otprilike dva do četiri ploda, u zavisnosti od toga koliko jak napitak želite. Posebno obratite pažnju na ceđenje kako sitne dlačice iz unutrašnjosti ploda ne bi završile u šolji. I još jedna stvar koju vredi znati: šipak jeste poznat po vitaminu C, ali njegova količina zavisi od vrste i zrelosti ploda, kao i načina obrade. Deo vitamina C gubi se prilikom zagrevanja i sušenja.

(Kurir.rs/Žena)

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