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Parkirali ste automobil na potpuno dozvoljenom mestu, otišli da obavite posao, a nekoliko sati kasnije vratili se do vozila. Međutim, na haubi ili krovu dočekalo vas je neprijatno iznenađenje - nekoliko udubljenja kojih ranije nije bilo. Krivac nije drugi vozač, vandal niti grad, već nešto što tokom jeseni svakodnevno pada sa drveća.

Nemački autoklub ADAC upozorava da kesteni, orasi i drugi tvrdi plodovi mogu ozbiljno da oštete karoseriju, ali još je zanimljivije pravilo o naknadi štete. Naime, čak i ako ste automobil parkirali potpuno propisno, to ne znači da će vlasnik stabla morati da vam plati popravku.

Foto: Gheorghe Mindu / Alamy / Profimedia

Jesen vozačima donosi mnogo više od klizavih puteva, magle i prvih jutarnjih mrazeva. Automobili parkirani ispod drveća izloženi su padanju lišća, grana i plodova, a posledice ponekad mogu biti mnogo ozbiljnije od prljave karoserije. Posebno su nezgodni kesteni i orasi, čiji pad sa veće visine može da ostavi vidljiva udubljenja na limu.

Na tu opasnost je u septembru upozorio nemački autoklub ADAC, ističući da vlasnici automobila često potcenjuju rizik od parkiranja ispod drveća tokom jeseni.

Međutim, najzanimljiviji deo upozorenja nije sama mogućnost oštećenja automobila, već pitanje odgovornosti.

Ko mora da plati popravku ako kesten padne sa stabla i ošteti automobil koji je propisno parkiran?

Odgovor bi mnoge mogao da iznenadi.

Foto: Zigmunds Dizgalvis / Alamy / Profimedia

Kesten može da ošteti automobil, ali vlasnik stabla nije automatski odgovoran

Prema objašnjenju nemačkog ADAC-a, uobičajeno padanje kestena, oraha i drugih plodova sa drveća po pravilu se smatra prirodnom pojavom koja spada u opšte životne rizike.

To znači da vlasnik stabla, pa čak ni grad ili opština na čijem se zemljištu ono nalazi, u Nemačkoj uglavnom nisu dužni da nadoknade štetu nastalu takvim događajem.

Oliver Rajdegeld, portparol ADAC-a za pokrajine Hesen i Tiringiju, posebno upozorava vozače da tokom jeseni obrate pažnju na to gde ostavljaju automobile.

„Ako želite da izbegnete oštećenja automobila, posebno pazite gde parkirate. Isplati se pogledati nagore jer ni privatna lica ni gradovi i opštine nisu u obavezi da postavljaju znakove upozorenja ili nadoknađuju štetu koju prouzrokuju kesteni“, poručio je Rajdegeld.

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Drugim rečima, činjenica da ste platili parking ili automobil ostavili na obeleženom parking-mestu ne znači da je neko drugi automatski odgovoran za svako oštećenje koje tu nastane.

Šta ako sa drveta padne velika grana?

Ovde postoji važna razlika.

Padanje zdravih plodova sa stabla nije isto što i pad trule, oštećene ili opasne grane.

U Nemačkoj vlasnici drveća i osobe odgovorne za njegovo održavanje imaju određene obaveze u vezi sa bezbednošću. Ako je stablo predstavljalo očiglednu opasnost, a nadležna osoba nije preduzela razumne mere, može se postaviti pitanje odgovornosti za nastalu štetu.

Na primer, ako je velika grana već duže vreme bila trula ili oštećena, a odgovorna osoba zanemarila znake opasnosti, okolnosti se razlikuju od uobičajenog padanja kestena tokom jeseni.

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Međutim, ni u takvom slučaju odgovornost nije automatska. Potrebno je utvrditi da li je postojala obaveza reagovanja, da li je ona prekršena i postoji li uzročno-posledična veza između propusta i nastale štete.

ADAC zato savetuje vozačima da obrate pažnju ne samo na plodove na granama već i na vidljivo stanje stabla.

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Važe li ista pravila u Srbiji?

Nemačko upozorenje zanimljivo je i vozačima u Srbiji, naročito onima koji automobile parkiraju na gradskim ulicama, javnim parkiralištima ili ispod drveća u stambenim naseljima.

Međutim, važno je naglasiti da se nemačka pravila o odgovornosti ne mogu automatski primeniti u Srbiji.

U Srbiji se pravo na naknadu štete procenjuje prema okolnostima konkretnog slučaja. Zakon o obligacionim odnosima propisuje da je onaj ko drugome prouzrokuje štetu dužan da je nadoknadi, osim ako dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice. Krivica postoji kada je šteta prouzrokovana namerno ili nepažnjom.

Kada plod kestena ili oraha padne na automobil i ošteti ga, važno je utvrditi gde se drvo nalazi, ko je zadužen za njegovo održavanje i da li je postojala mogućnost da se šteta spreči. Ako se drvo nalazi na javnoj površini, može se razmatrati odgovornost nadležnog preduzeća ili drugog subjekta zaduženog za njegovo održavanje. Kada je reč o drvetu na privatnom posedu, okolnosti se procenjuju u odnosu na vlasnika, odnosno lice koje je bilo dužno da se stara o stablu.

Ipak, to ne znači da je vlasnik drveta ili nadležna služba automatski odgovorna za svako oštećenje. Potrebno je utvrditi uzrok štete i postojanje odgovornosti, a u tome mogu pomoći fotografije oštećenja i mesta događaja, podaci o lokaciji stabla i procena nastale štete.

Za razliku od slučajeva u kojima na vozilo padnu grana ili celo stablo, za koje postoje sudski sporovi o odgovornosti, ne treba unapred pretpostaviti da se ista pravila bez izuzetka primenjuju i kada štetu izazove plod. U svakom slučaju, vlasnik oštećenog automobila može da dokumentuje štetu i zatraži pravni savet o mogućnosti podnošenja odštetnog zahteva.

Može li štetu da pokrije kasko osiguranje?

Za vlasnike automobila posebno je važno pitanje osiguranja.

Obavezno osiguranje od auto-odgovornosti po pravilu ne pokriva ovakva oštećenja na sopstvenom vozilu. Njegova osnovna svrha je pokrivanje odgovornosti za štetu koju upotrebom vozila prouzrokujete drugim osobama.

Međutim, odgovarajuća kasko polisa može da pokriva štetu nastalu padom predmeta na automobil, u zavisnosti od ugovorenih rizika i uslova osiguravajuće kuće.

To ne znači da svaka kasko polisa automatski pokriva štetu od kestena ili oraha.

Pre prijave štete potrebno je proveriti ugovoreno pokriće, eventualno učešće u šteti i uslove pod kojima osiguranje priznaje naknadu.

Ako na automobilu primetite udubljenja za koja sumnjate da su nastala padanjem plodova, korisno je da odmah fotografišete oštećenja, mesto na kojem ste parkirali vozilo i okolno stablo.

Ako postoje svedoci ili snimci nadzornih kamera, i oni mogu da pomognu u utvrđivanju okolnosti.

Najjednostavnija zaštita ne košta ništa

Iako pad kestena ne može uvek da se predvidi, rizik može znatno da se smanji pažljivim izborom parking-mesta.

Nemački ADAC savetuje vozačima da tokom jeseni, kad god je to moguće, izbegavaju parkiranje neposredno ispod drveća sa velikim i tvrdim plodovima.

Posebno treba biti oprezan nakon vetrovitih dana i tokom perioda kada kesteni i orasi intenzivno padaju.

Važno je pogledati nagore pre nego što ostavite automobil, čak i ako se nalazite na potpuno propisnom parking-mestu. Ako na tlu već leži veliki broj kestena ili oraha, to je jasan znak da sa istog stabla mogu nastaviti da padaju plodovi.

Naravno, to ne znači da će svaki kesten koji padne na automobil ostaviti udubljenje. Rizik zavisi od visine sa koje plod pada, njegove veličine i težine, kao i od dela vozila koji pogodi. Međutim, kada je reč o skupim popravkama karoserije, čak i mala preventivna mera može da bude korisna.

Propisno parkiranje nije garancija da će neko platiti štetu

Najvažnija poruka upozorenja nemačkog ADAC-a jednostavna je – tokom jeseni nije dovoljno proveriti samo saobraćajne znakove i oznake parking-mesta.

Ponekad je jednako važno pogledati šta se nalazi iznad automobila.

Kesteni, orasi i drugi tvrdi plodovi mogu da oštete karoseriju, a naknada štete nije zagarantovana samo zato što je automobil bio parkiran na dozvoljenom mestu.

U Nemačkoj se uobičajeno padanje takvih plodova po pravilu smatra prirodnim rizikom, dok se u Srbiji eventualna odgovornost utvrđuje na osnovu okolnosti konkretnog slučaja i važećih propisa.

Zato nekoliko sekundi pažnje pre parkiranja može da bude mnogo korisnije nego naknadno traženje odgovora na pitanje ko će platiti popravku.

Jer automobil može da bude parkiran potpuno propisno, a da ipak pretrpi oštećenja za koja neće biti jednostavno pronaći odgovornu osobu.

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