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Dirigent Zubin Mehta održao je sinoć koncert s Beogradskom filharmonijom u Kolarčevoj zadužbini povodom svog 90. rođendana. Brojna publika ispunila je koncertnu dvoranu i slušala program koji su činile Vagnerova uvertira "Rijenci", Treća simfonija Franca Šuberta i Sedma simfonija Antonjina Dvoržaka, u izvođenju najstarijeg srpskog orkestra pod dirigentskom palicom maestra Mehte.

Lordan Zafranović
Lordan Zafranović Foto: R.Z./ATAImages


Mehta je Beograd uvrstio u svoju svetsku turneju povodom velikog rođendanskog jubileja, koja obuhvata Barselonu, Beč, Minhen, Berlin i druge značajne muzičke centre.

Spektakularni koncert još jednom je potvrdio dugogodišnju saradnju Mehte i Beogradske filharmonije, koja traje gotovo sedam decenija.

Umetnici su na kraju koncerta ispraćeni glasnim aplauzom publike.

Kurir.rs/ Tanjug

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