Spektakl na Kolarcu u čast velikog umetnika: Mehta i Filharmonija održali koncert u čast njegovog 90. rođendana
- Na programu su bila dela Vagnera, Šuberta i Dvoržaka
- Umetnici su na kraju koncerta ispraćeni glasnim aplauzom publike.
Dirigent Zubin Mehta održao je sinoć koncert s Beogradskom filharmonijom u Kolarčevoj zadužbini povodom svog 90. rođendana. Brojna publika ispunila je koncertnu dvoranu i slušala program koji su činile Vagnerova uvertira "Rijenci", Treća simfonija Franca Šuberta i Sedma simfonija Antonjina Dvoržaka, u izvođenju najstarijeg srpskog orkestra pod dirigentskom palicom maestra Mehte.
Mehta je Beograd uvrstio u svoju svetsku turneju povodom velikog rođendanskog jubileja, koja obuhvata Barselonu, Beč, Minhen, Berlin i druge značajne muzičke centre.
Spektakularni koncert još jednom je potvrdio dugogodišnju saradnju Mehte i Beogradske filharmonije, koja traje gotovo sedam decenija.
Umetnici su na kraju koncerta ispraćeni glasnim aplauzom publike.
Kurir.rs/ Tanjug