Dirigent Zubin Mehta održao je sinoć koncert s Beogradskom filharmonijom u Kolarčevoj zadužbini povodom svog 90. rođendana. Brojna publika ispunila je koncertnu dvoranu i slušala program koji su činile Vagnerova uvertira "Rijenci", Treća simfonija Franca Šuberta i Sedma simfonija Antonjina Dvoržaka, u izvođenju najstarijeg srpskog orkestra pod dirigentskom palicom maestra Mehte.