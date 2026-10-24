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Griz na mleku sa kakaom mnoge podseća na detinjstvo i užinu koju su jeli u vrtiću, a i do danas je mališanima ostao jedna od omiljenih užina. Kremast, sladak i jednostavan, ovaj starinski desert omiljen među decom, a priprema se od svega nekoliko sastojaka.

griz na mleku za decu
griz na mleku za decu Foto: Yuliya Furman / Alamy / Profimedia

Njegova tajna je u pravoj gustini, griz treba da bude dovoljno kremast da se lako jede kašikom, bez grudvica, dok kakao daje prepoznatljiv čokoladni ukus. Možete ga poslužiti toplog ili ostaviti da se malo ohladi, u zavisnosti od toga kako ga deca više vole.

Sastojci:

  • 500 ml mleka
  • 5 kašika pšeničnog griza
  • 2 kašičice kakaoa
  • 1–2 kašike šećera, po ukusu
  • vanilin-šećer, po želji
griz u mleku, griz
Griz Foto: Brent Hofacker / Alamy / Profimedia



Priprema:

U šerpu sipajte mleko i zagrejte ga do pred ključanje. Pomešajte griz, kakao i šećer, pa ih postepeno sipajte u mleko uz neprestano mešanje žicom. Kuvajte nekoliko minuta na tihoj vatri, dok se smesa ne zgusne.

Sve vreme mešajte kako se ne bi stvorile grudvice i kako griz ne bi zagoreo. Po želji dodajte malo vanilin-šećera, sklonite šerpu sa vatre i ostavite griz kratko da odstoji. Sipajte u činijice i poslužite dok je prijatno topao.

(Kurir.rs/Yumama.rs)

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Recept za sladoled kolač Izvor: Instagram/dedamiletovakuhinja