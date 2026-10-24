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Kada je 61-godišnji Piter Marfi iz britanskog Mensfilda na svom krevetu primetio neobičnog pauka, nije mogao ni da pretpostavi da će ga taj susret samo nekoliko dana kasnije dovesti na ivicu života i smrti.

Stvorenje neobičnog izgleda, sa, kako ga je opisao, „prozirnim koščatim telom i crvenim očima“, jednostavno je pokupio i izneo napolje, ne pridajući mu mnogo pažnje.

Već narednog dana, međutim, počeli su problemi.

Piter Marfi umalo ostao bez ruke nakon ujeda pauka Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Desni zglob počeo je da ga boli, ruka je otekla i pocrvenela, a stanje se potom naglo pogoršavalo. Samo nekoliko dana kasnije Piter više nije mogao normalno ni da govori.

Lekari upozorili porodicu da bi mogao da ostane bez ruke

Kada je primljen u bolnicu, lekari su ustanovili da se infekcija brzo širi njegovom rukom. Situacija je bila toliko ozbiljna da su njegovoj supruzi Toni rekli da će, ukoliko ne uspeju da zaustave infekciju, amputacija možda biti jedini način da mu spasu život.

Piter je tada bio svestan koliko je situacija opasna.

- Okrenuo sam se prema Toni i rekao: 'Mislim da ovo neću izdržati. Ovo bi mogao biti oproštaj', čak sam se uspeo i nasmešiti - prisetio se.

Pogledajte u galeriji kako je izgledala njegova ruka:

1/7 Vidi galeriju Piter Marfi umalo ostao bez ruke nakon ujeda pauka Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Lekari su ga potom stavili u indukovanu komu. Probudio se tek četiri dana kasnije, a tada je saznao koliko je njegovo stanje zapravo bilo ozbiljno.

Prošao četiri operacije

Dijagnostikovan mu je nekrotizujući fasciitis, teška infekcija koja razara meko tkivo i može veoma brzo da napreduje. Uz to su se razvili i teški celulitis i sepsa.

Piter je prošao čak četiri operacije, a nakon toga i presađivanje kože, da bi potom usledili dugi meseci oporavka i rehabilitacije. I dok se njegovo telo borilo sa posledicama teške infekcije, porodica je prolazila kroz još jednu tragediju.

Samo nedelju dana pre nego što je Piter završio u bolnici, preminuo mu je brat, dok je njegova teško bolesna sestra u isto vreme ležala u istoj zdravstvenoj ustanovi.

Uspeo je poslednji put da vidi sestru

Uprkos svemu što je prolazio, Piter je uspeo da poseti sestru još jednom. Nedugo zatim i ona je preminula.

- Možda je bila sudbina što mi je došao taj neobični pauk. Zahvaljujući njemu, sestra i ja mogli smo poslednji put biti zajedno - rekao je.

Posle svega odlučio da potpuno promeni život

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Teška bolest ostavila je posledice i nakon izlaska iz bolnice.

Tokom oporavka Piter je dostigao više od 130 kilograma, brzo se zamarao i nije mogao da provodi vreme sa unucima onako kako je želeo.

Tada su on i supruga Toni odlučili da zajedno promene svakodnevne navike. Početkom 2025. godine priključili su se programu Slimming World i promenili način ishrane.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Za samo godinu dana zajedno su izgubili više od 64 kilograma. Piter je smršao oko 42 kilograma, dok je Toni izgubila približno 22. Danas tri puta nedeljno igraju badminton, a Piter kaže da su zdravstvene tegobe koje su ga ranije mučile nestale.

- Oprostili smo se od straha od smrti i prigrlili život - poručio je.

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