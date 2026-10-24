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Otvaranje drugog izdanja Filmskih i TV nagrada Jadranske regije (Adriatic Film Awards) održano je u petak na Žičari Kotor–Lovćen. AFA nagrade najboljim ostvarenjima i pojedincima će biti dodeljene na svečanosti u subotu, 24. oktobra u Porto Montenegru u Tivtu, glavnom partneru događaja. Na otvaranju su se okupili brojni nominovani, organizatori, gosti, partneri i prijatelji ovog događaja.

„AFA nagrade su priznanje za izvrsnost u filmskoj umetnosti i TV serijama, koje profesionalci dodeljuju profesionalcima. Srećni smo što je ova dodela nagrada našla svoj dom u ovom predivnom delu Crne Gore i siguran sam da će Porto Montenegro, Kotor i grad Tivat biti neizostavna destinacija za brojne filmske profesionalce i u godinama pred nama“, izjavio je Mirsad Purivatra, predsednik Filmske i TV Akademije Jadranske regije.

Afa nagrade Foto: AFA Awards

„Drago nam je što je ovogodišnje izdanje Adriatic Film Awards počelo upravo na Žičari Kotor–Lovćen, u sjajnoj atmosferi zajedništva i susreta filmskih i televizijskih stvaralaca iz celog regiona. Verujemo da je Kotor Cable Car više od turističke atrakcije, mesto susreta, kulturne razmene i novih ideja. Film ima posebnu moć da predstavi mesta i njihove priče publici širom sveta. Nadamo se da će pogled sa Lovćena našim gostima ostati u lepom sećanju i možda ih inspirisati za neke nove priče koje čekaju da budu ispričane“, izjavila je Ana Ivanović, izvršna direktorka Žičare Kotor–Lovćen.

„Kao ponosni partner Adriatic Film Awards, sa velikim zadovoljstvom ponovo dočekujemo ovu proslavu izuzetnih dostignuća regionalne kinematografije u Porto Montenegru. Naša ambicija je oduvek bila da stvaramo integrisanu destinaciju koja živi tokom cele godine, u kojoj kultura, kreativnost i međunarodni sadržaji povezuju ljude. Adriatic Film Awards predstavlja sjajan primer ostvarenja ove vizije, okupljajući izuzetne talente u Boki Kotorskoj. Zajedno sa našim partnerima, radujemo se daljem razvoju ove saradnje i jačanju pozicije Crne Gore na međunarodnoj kulturnoj mapi“, izjavila je Andrea Eggers, izvršna direktorka Porto Montenegra.

Afa nagrade Foto: AFA Awards

Druga dodela AFA nagrada - Adriatic Film & TV Awards za najbolja regionalna dostignuća za film i TV serije održava se od 23. do 25. oktobra u Porto Montenegru u Tivtu u Crnoj Gori.