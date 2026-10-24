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Istraživanje porodičnog stabla odvelo je glumca Dilana Sprusa do neočekivanog i poprilično šokantnog saznanja. Tokom nedavnog gostovanja u podkastu "Wildmen", poznati glumac podelio je nesvakidašnje detalje o svom poreklu.

Dilan je objasnio da su on i njegov brat blizanac Kol Sprus, koji se takođe bavi glumom, potomci davno zaboravljene krvne srodničke linije. Do ovih podataka došao je pomoću DNK servisa za analizu porekla, otvoreno rekavši u podkastu da su njegov brat i on praktično deca nastala iz roditeljskog srodstva. Kako je utvrdio, loze njihovih roditelja bile su razdvojene čitavim generacijama, da bi se na kraju ponovo spojile.

Pogledajte u galeriji fotografije Dilana Sprusa sa partnerkom:

1/6 Vidi galeriju Barbara Palvin i Dilan Sprus na crvenom tepihu u Kanu dok manekenka pokazuje trudnički stomak Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Geni obe familije vode poreklo iz perioda čuvene američke Zlatne groznice, kada se jedan deo predaka preselio iz Severne Karoline ka zapadnoj obali. Obe grane konačno su se skrasile u Kaliforniji tokom 19. veka.

"I sada obratite pažnju: ove porodice su se venčale u Kaliforniji krajem 19. veka. Zatim su se razdvojile, samo da bi se ponovo ujedinile preko moje mame i tate u poslednjoj generaciji", izjavio je glumac.

Na pitanje voditelja Brendana Kolumbusa da li to znači da njegovi roditelji dele iste prababe i pradede, Dilan je odgovorio potvrdno: "Da, to su moji mama i tata. Nisu imali pojma", rekao je i dodao: "Gledali ste to i pomislili ste: "Šta se ovde dešava?" Odjednom je mnogo toga imalo smisla".

Razrešenje misterije o velikom broju blizanaca

Ovo neobično otkriće konačno je objasnilo zagonetku koja je godinama mučila njihovu porodicu - prisustvo čak sedam parova blizanaca tokom poslednje četiri generacije. Dilan je ranije verovao da se sklonost ka rađanju jednojajčanih blizanaca prenosi isključivo sa majčine strane, ali su mu rođaci sa očeve strane potvrdili da i kod njih postoji identična istorija.

"Imamo sedam parova blizanaca kroz četiri generacije, što je ludo. To je mnogo. Razlog je taj što je to zapravo ista porodica", zaključio je glumac.

Inače, Dilan je u braku sa poznatom manekenkom Barbarom Palvin, koja je nedavno šetala pistom na reviji brenda Viktorijas sikret u Los Anđelesu, a par je prošlog meseca objavio vest da su dobili ćerku kojoj su dali ime Silvi.

Reakcija brata

Nekadašnja dečja zvezda otkrila je u emisiji i kako je njegov brat blizanak Kol reagovao kada je pokušao sa njim da podeli ovo saznanje i pokaže mu porodični dijagram: "Pozvao sam ga da mu pokažem, a on je rekao: 'Ne želim da ga gledam' i spustio mi je slušalicu".

Pored toga, Dilan je ispričao i nesvakidašnju priču o svojoj pratetki, koja je još u majčinom stomaku navodno resorbovala svoju bliznakinju. Prema njegovim rečima, lekari su godinama kasnije u cisti na njenom ramenu pronašli ostatke zuba i kose, za koje se veruje da su pripadali nerođenom bratu ili sestri.

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