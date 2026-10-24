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Niku Rajneru, koji se nalazi u pritvoru zbog optužbi povezanih sa smrtonosnim ubistvom roditelja, filmskog reditelja Roba Rajnera i njegove supruge Mišel Singer Rajner, odobreno je da koristi novac iz porodičnog fonda za kupovinu osnovnih potrepština u zatvoru, dok se nastavlja pravni spor oko pristupa tim sredstvima.

Sudija je u petak, 23. oktobra, ovlastio Džodi Pejs Montgomeri, naslednu upraviteljku porodičnog fonda, da uplaćuje novac na Rajnerov zatvorski račun za kupovinu potrepština, u pojedinačnim iznosima do 300 dolara. Odluka je doneta dok sud razmatra da li se na ovaj fond primenjuje kalifornijski zakon poznat kao Slayer Statute, koji može da spreči osobu da nasledi imovinu nekoga koga je namerno i protivzakonito ubila, navodi se u sudskom dokumentu do kojeg je došao magazin Pipl.

U sudskom nalogu stoji da je Montgomeri „ovlašćena i upućena da vrši simbolične isplate na zatvorski račun Nika Rajnera, u iznosima koji ni u jednom trenutku ne prelaze 300 dolara, do konačnog razrešenja pitanja primene zakona Slayer Statute“.

O ovom razvoju događaja prvi je izvestio portal TMZ.

Rob Rajner i Nik Rajner na crvenom tepihu Foto: Brent Perniac/AdMedia / Sipa Press / Profimedia

Mesecima traje spor oko novca iz porodičnog fonda

Odluka je doneta nakon višemesečnog pravnog spora oko Rajnerovog prava da raspolaže novcem. Njegovi advokati su u sudskim podnescima tvrdili da nije mogao da koristi sredstva iz fonda kako bi kupio osnovne potrepštine u zatvoru niti da angažuje privatnog advokata za krivičnu odbranu.

U jednom od podnesaka naveli su da nije mogao da dobije „čak ni pet dolara iz svog fonda kako bi u zatvorskoj prodavnici kupio osnovne stvari neophodne za život“. Spor se odnosio i na plaćanje troškova njegove pravne odbrane.

Ranije ovog meseca, bivši upravitelj fonda Pol Kanin odbacio je optužbe da je nepropisno upravljao novcem. U sudskom podnesku naveo je da je iz fonda isplaćeno 348.821,14 dolara za pokrivanje honorara koje je Rajner dugovao svom bivšem advokatu Alanu Džeksonu.

1/5 Vidi galeriju Nik Rajner hapšenje zbog sumnje da je ubio roditelje Foto: Brent Perniac/AdMedia / Sipa Press / Profimedia, LAPD Gang and Narcotics Division / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, LAPD Gang and Narcotics / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, LAPD Gang and Narcotics Division / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Bivši advokat povukao se iz slučaja zbog nedostatka novca

Džekson je zastupao Rajnera oko dve nedelje nakon njegovog hapšenja, a potom se povukao iz slučaja.

Kanin je u sudskim dokumentima naveo da je prestao da odobrava dodatne isplate nakon što mu je Rajnerova advokatica nagovestila da bi „mogla da upotrebi sredstva pribavljena iz fonda za pokretanje sudskog postupka protiv drugih porodičnih fondova Rajnerovih“.

Prema njegovim rečima, takva mogućnost otvorila je pitanje potencijalnog sukoba interesa i doprinela njegovoj odluci da se povuče sa mesta upravitelja fonda.

Međutim, Rajnerova advokatica Anita Vu izjavila je za magazin Pipl da je isplata Džeksonu pokrivala njegov raniji pravni rad i da je izvršena tek u aprilu, nekoliko meseci nakon što se povukao iz slučaja zbog nedostatka sredstava.

„Plaćanje ranijeg rada gospodina Džeksona ne opravdava uskraćivanje ostatka Nikovog novca“, poručila je Vu, dodajući da Rajner i dalje pokušava da obezbedi sredstva kako bi Džekson mogao ponovo da ga zastupa.

Rajnera u krivičnom postupku sada zastupa javna braniteljka Kimberli Grin.

1/8 Vidi galeriju Slavni reditelj Rob Rajner i njegova supruga Mišel Singer Rajner pronađeni su mrtvi u svom domu u Los Anđelesu. Policija je na licu mesta i vrši uviđaj. Foto: APEX / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, MARIO TAMA / Getty images / Profimedia

U fondu oko 1,5 miliona dolara, sud još nije doneo konačnu odluku

Porodični fond osnovali su Rajnerovi roditelji, a njegova vrednost procenjuje se na približno 1,5 miliona dolara, prema ranijim sudskim podnescima njegovih advokata.

Njegova odbrana tvrdi da je deo novca trebalo da mu bude isplaćen još pre smrti roditelja i da zbog toga ne bi trebalo da bude obuhvaćen kalifornijskim zakonom Slayer Statute.

Prema pravnom objašnjenju Instituta za pravne informacije Pravnog fakulteta Univerziteta Kornel, ovaj zakon može da spreči osobu koja je namerno i protivzakonito ubila drugu osobu da ostvari korist od imovine žrtve.

Sud još nije odlučio da li se ovaj zakon primenjuje na Rajnerov porodični fond.

Medijacija u sporu zakazana je za 16. decembar 2026. godine, dok je konferencija za utvrđivanje daljeg toka postupka, nakon medijacije, zakazana za 17. mart 2027. godine.

Nik Rajner na suđenju za ubistvo svojih roditelja Foto: Printscreen/YouTube/LiveNOW from FOX

Optužen za ubistvo roditelja, izjasnio se da nije kriv

Nik Rajner (33) nalazi se u pritvoru od decembra 2025. godine zbog slučaja povezanog sa smrću njegovih roditelja.

Velika porota podigla je u julu optužnicu protiv njega po dve tačke za ubistvo prvog stepena. U optužnici su navedene i posebne otežavajuće okolnosti, uključujući navodno čekanje u zasedi i upotrebu noža.

Tužioci tvrde da je Rajner u ranim jutarnjim satima 14. decembra 2025. godine nožem usmrtio roditelje u njihovom domu u Brentvudu. Uhapšen je nekoliko sati kasnije u blizini Univerziteta Južne Kalifornije i od tada se nalazi u pritvoru bez mogućnosti plaćanja kaucije.

Nakon što je optužnica u avgustu postala javna, Rajner se izjasnio da nije kriv, saopštilo je tužilaštvo okruga Los Anđeles.