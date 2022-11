UMESTO ŽAOKE ELEKTROŠOK: Abart je ostao bez KAPI GORIVA, sada ide na struju, a stratezi adrenalina tvrde da je MOĆNIJI NEGO IKAD!

Strah je bio opravdan. Sada i "škorpion" ubrzava s "praznim rezervoarom". Ultraortodoksni fanovi nisu gubili nadu da istorijski trkač, "abart 500" nikada neće ostati "bez kapi goriva"...

Nova pravila igre, međutim, su neminovna. Pred nama je "abart 500e", električna verzija ikone. Niko ne zna šta će biti na tržištu. Da li iko želi "škorpiona" bez urlika iz auspuha? Umesto žaoke sada se nudi elektrošok.

Italijanski stratezi za adrenalin ipak su spremno dočekali električnu eru. Jer, ovde je zvuk je ovde presudan, verovatno ispred performansi. "Abart 500e" je prvi i jedini gradski automobil koji može biti opremljen opcijom "Generator zvuka" (Sound generator). Sistem prati papučicu gasa, verno reprodukujući čuveni zvuk benzinskog motora.

foto: Fiat

Tek posle ovih preduslova može da se pređe na performamse. Novi 500e je najkreaktivniji i najuzbudljiviji "abart" u gradskoj vožnji i najbrži i najugodniji u prigradskoj vožnji. Električna arhitektura radi bolje od benzinske zahvaljujući poboljšanoj raspodeli težine, unapređenom obrtnom momentu i širem međuosovinskom rastojanju, tvrde u fabrici i dodaju da ima bolje osobine od modela 695. Sve ovo ćemo tek da proverimo za volanom.

foto: Fiat

Novi model ubrzava sekundu brže u gradskoj vožnji, što znači 50 odsto brže ubrzanje od 20 do 40 km/h od kolege benzinca. Novi 500e je brži i van gradske vožnje, na primer u krivinama, gde od 40 do 60 km/h može da postigne ciljnu brzinu za samo 1,5 sekundi - mnogo brže od njegove benzinske verzije, koja zaostaje za 15 metara, i dostiže 60 km/h sekundu kasnije. Na stazi Baloko novi "abart 500e" bio je bolji od modela 695 za više od sekunde, navode u "Fijatu".

foto: Fiat

U brojkama, 500e, umesto 1,4 turbo benzinca, opremljen je snažnom baterijom od 42 kWh, što rezultira sa 113kW, odnosno 155 konjskih snaga. To je plus od 37 KS i 15 Nm u odnosu na standardnu "fijat 500e" verziju. Do 100 na sat treba mu samo 7 sekundi. Može se pohvaliti najboljim ubrzanjem u klasi, a u međuvremenu obezbeđuje nultu emisiju. Vozač ima izbor između tri stila vožnje, odnosno režima rada. U "turizmo" modu motor je prigušen na 136 KS i 220 Nm, "škorpion strit" oslobađa puni potencijal motora, ali uz maksimalno regenerativno kočenje, dok "trek" mod oslobađa puni potencijal, ali uz smanjenu autonomiju u vožnji. Baterija ima mogućnost punjenja snagom do 85 kW, što znači 5 minuta punjenja za 40 km autonomije, odnosno 80 odsto kapaciteta za 35 minuta. Ukupna autonomija je oko 300 kilometara.

foto: Fiat

Nekoliko agresivnih elemenata na karoseriji čine novi namenski prednji sportski branik, neuhvatljive i sportske linije bočnog praga, hladno beli prednji DAM, umetci zadnjeg difuzora, namenski aluminijumski točkovi i novi titanijum sivi poklopci ogledala. Sportski karakter je poboljšan potpunim LED prednjim osvetljenjem sa novim "Abart" potpisom, novim prednjim i zadnjim "abart" natpisom u tamno titanijum sivoj boji, kao i novim bočnim elektrificiranim logotipom škorpiona.

foto: Fiat

Ekskluzivna faza preliminarnih rezervacija trenutno je dostupna samo "Abart" zajednici (160.000 ljudi širom sveta), kao posebna nagrada za njihov angažman u stvaranju modela u internet projektu "Kreatori performansi". Električni trkač nudi se u obe karoserijske varijante (kupe i kabrio). Najavljena je i posebna "skorpionisima" serija od 1.949 primeraka. Benzinski "abart" ostaje u ponudi još oko godinu dana.

Komfor Lako parkiranje Kada je u pitanju komfor, tu je novi "Abart" ključ sa automatskom kontrolom klimatizacije, automatskim prednjim svetlima, bežičnim punjačem... Zahvaljujući naprednom sistemu senzora sa uglom od 360° i zadnjom kamerom ultra-visoke definicije, koja pokazuje prepreke i trajektoriju automobila na ekranu od 10,25 inča, savršeno parkiranje je zagarantovano. Prefinjeni i moćni JBL premijum audio-sistem je takođe obuhvaćen, nudeći iskustvo snažnog zvučnog sistema sa jasnim visokim tonovima, gromovitim basom i glatkim srednjim oktavama

foto: Fiat

ABART 500e

Snaga: 113kW / 155 KS Baterija: 42 kWh Ubrzanje 0-100 km/h: 7s Autonomija: 300 km

Bezbednost

Abarth 500e scorpionisima opremljen je sa šest vazdušnih jastuka i najnaprednijim ADAS sistemima radi prijatnog iskustva vožnje, bez žrtvovanja bezbednosti:

• Traffic Sign Information (informacije o saobraćajnim znakovima) • Autonomous Emergency Brake (autonomna kočnica za hitne slučajeve) sa prepoznavanjem pešaka i biciklista • Intelligent Speed Assistant (pametni asistent za brzinu) • Lane Keeping Assist (asistencija za ostajanje u traci) • Drowsy Driver Detection (detekcija umora kod vozača) • Attention assist (asistencija za pažnju) • Cruise control (tempomat) • Blind Spot warning (upozorenje na slepi ugao) • Emergency call (hitni pozivi)