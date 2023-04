VEĆA KOLA SU SIGURNIJA, KLIMA TROŠI MANJE NEGO OTVOREN PROZOR: Ovo su najpopularniji MITOVI O AUTOMOBILIMA, a evo šta je ISTINA

Ima vozača, i to ne mali broj, koji smatraju da a o automobilima znaju sve. Ili ako ne baš sve a ono barem osvnovno plus one “proverene” informacije koje se prenose sa kolena na koleno, ali bez kritičkog preispitivanja.

Prihvatajući neke stvari zdravo za gotovo, ljudi ih danas smatraju činjenicama a u stvari se radi o mitovima i zabludama. Mi vam donosimo neke od najpoznatijih.

foto: Shutterstock/merrymuuu

Automobili sa automatskim menjačem troše više goriva

Da, ali u vreme kada su automatski menjači bili novotarija na tržištu. Način na koji su konstruisani moderni automobili sa automatskim prenosom snage učinio je zastarelim mit da su oni manje efikasni od automobila sa ručnim menjačima.

Današnji automatski menjači imaju više brzina nego automobili sa ručnim menjačem, što doprinosi uravnoteženoj potrošnji goriva.

Azot je dobar samo za trkačke automobile, ne i za obična vozila

Azot se koristi za punjenje guma trkačkih automobila zbog određenih prednosti koje ovaj gas ima u odnosu na vazduh. Posebno je bitno jer azot manje curi i održava postojan pritisak u gumama pri velikim opterećenjima. Ali, čisto da znate, ovo ne isključuje mogućnost slične pogodnosti za obične putničke automobile.

foto: Shutterstock

Veći automobili su bezbedniji za putnike

Automobili većih gabarita obično se poimaju kao bezbedniji, uglavnom zbog veće količine "lima" koja pruža vizuelni utisak da je takav auto sigurniji za putnike u njemu. Trebalo bi da znate da bezbednost putnika isključivo zavisi od kvaliteta materijala koji se koriste u izradi karoserije, kao i od bezbednosnih karakteristika samog automobila.

Uključivanje klima uređaja je bolje za uštedu goriva nego otvaranje prozora

Oko ovoga se stručnjaci još uvek spore. Ipak, dominira stav da sistem za klimatizaciju ima veći uticaj na povećanu potrošnju goriva od narušene aerodinamike tokom vožnje s otvorenim prozorima.

foto: Zorana Jevtić

Ujutru dobijate više goriva za isti novac

Ovaj mit je zasnovan na teoriji po kojoj se tečnosti šire i skupljaju u zavisnosti od spoljne temperature. Da rezervoari za skladištenje goriva nisu pod zemljom, zaista bismo dobijali manje goriva tokom dana, kada je spoljna temperatura veća, odnosno gustina manja. Dakle - uskladišteno gorivo zaštićeno od takvih fluktuacija.

Prljav automobil je štedljiviji od čistog

Da li blato natopljeno na bočnim stranama automobila doprinosi efektu koji imaju rupice na loptici za golf – smanjenje otpora? Sprovedeno je ispitivanje i otkriveno je da čestice prljavštine zapravo stvaraju veći otpor i da mogu da povećaju potrošnju goriva za čitavih 10 odsto.

(Kurir.rs/Sasomange.rs)

Bonus video:

02:45 Auto se zapalio pored Palilulske pijace