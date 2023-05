AKO VOZITE NEISPAVANI, ISTO JE KAO DA STE SELI ZA VOLAN POD DEJSTVOM ALKOHOLA: Naučnici došli do ovih zanimljivih zaključaka

Jedno novo istraživanje potvrdilo je da ako prethodne noći spavate manje od pet sati, verovatnoća da ćete učetvovati u saobraćajnoj nesreći je ista kao da vozite pod dejstvom alkohola.

Poznat je podatak da je oko 20 odsto svih saobraćajnih nesreća posledica umora vozača.

Tokom prethodnih decenija broj nezgoda izazvanih alkoholom donekle je smanjen, međutim, broj sudara zbog umora ostao je isti, piše RTS.

Pošto je dozvoljena, odnosno nedozvoljena količina alkohola u krvi utvrđena, naučnici su želeli da utvrde koja je to minimalna količina sna potrebna da bi se bezbedno upravljalo automobilom.

Kako bi to utvrdili, analizirali su rezultate dobijene laboratorijskim i terenskim studijama koje su se bavile ovim pitanjem.

Nakon sinteze nalaza iz 61 jedinstvene studije, istraživači su otkrili da je manje od četiri do pet sati sna u prethodna 24 sata povezano sa približno duplo većim rizikom od sudara. To bi bio isti rizik kao kada vozač ima 0,05 promila alkohola u krvi, prenosi Magazin Novosti.

Međutim, to nije sve, već se rizik značajno povećava sa svakim izgubljenim satom sna prethodne noći. Neke studije su čak ukazivale da kada je vozač spavao između manje od četiri sata prethodne noći, verovatnoća da će doživeti nesreću mogla bi biti do 15 puta veća.

Kako "uhvatiti" neispavane vozače

Na osnovu ovih analiza koje su objavljene u časopisu Nature and Science of Sleep, naučnici smatraju da je razumno zahtevati od vozača da ne sedaju za volan ukoliko nisu dovoljno spavali. Ako bi se ovo uskladilo sa stepenom rizika koji se smatra prihvatljivim za intoksikaciju, moglo bi se razmišljati o potrebi da se propiše najmanje četiri do pet sati sna pre vožnje.

Ipak u obzir se mora uzeti više aspekata osim naučnih dokaza. U većini slučajeva, pijenje alkohola je samostalna odluka pojedinca. Mnogi ljudi ne mogu da odluče da više spavaju – na primer, roditelji s bebom, radnici u smenama i ljudi sa poremećajima spavanja. I ne samo to, već da bi se regulisalo ovo pravilo, bila bi neophoda podrška javnosti, kao i instrumenti kojima bi moglo da se utvrdi koliko je neko spavao u prethodna 24 sata.

Zato za sada jedino preostaje da se apeluje na savest i upozori na opasnosti koje umor i nespavanje mogu izazvati u saobraćaju.

