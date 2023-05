MIT ILI ISTINA! MOŽE LI VOŽNJA S UGAŠENOM KLIMOM DA UŠTEDI GORIVO? Vozači konačno dobili odgovor od ovog stručnjaka

Možete li uštedeti na gorivu tako što se znojite po letnjim vrućinama i ne koristite klimatizacijski sistem automobila?

Prema Dejvidu Benetu, stručnjaku za popravke sistema klimatizacije u automobilima iz American Automobile Associationa (AAA), "sistem naizmenične struje, kada radi, malo opterećuje motor, što bi moglo malo da poveća potrošnju goriva". I možete li uštedeti benzin vozeći se bez korišćenja klima-uređaja?

Koliko god želite na ovo pitanje da odgovorite s jednostavnim "da" ili "ne", komplikovanije je od toga. To je zato što u obzir morate da uzmete specifičnu konfiguraciju vašeg vozila i vrstu kompresora koji sistem koristi.

Kada je baš vrućina možda je najbolje uključiti klimu, ali zatvoriti spoljne ventilacijske otvore, tako da vazduh samo kruži, a da se ne uvlači spolja jer u gradskoj gužvi u vozilo će vam ući sve ono što izađe iz auspuha vozila ispred vas. "Na vrlo visokom nivou može doći do male uštede goriva s isključenim AC i podignutim prozorima. Međutim, uštede bi bile male i većina potrošača ih ne bi ostvarila", kaže Benet.

Pretvoriti svoj automobil u saunu nikada nije pametna ideja. Ali spuštanje prozora tokom vožnje smanjuje efikanost štednje goriva čak i više od korišćenja klima-uređaja.

"Pokretanje klima uređaja tokom vožnje zapravo je efikasnije i štedi gorivo u poređenju s vožnjom sa spuštenim prozorima. Kada su prozori podignuti, vozilo je aerodinamičnije. Kada su prozori spušteni povećava se otpor", kaže Benet. Zimi ili kišnih dana, premda se može kazati da povećava potrošnju, dobro je imati upaljen klima uređaj usmeren na vetrobran jer "suši" vlažan vazduh i odmagljuje staklo što je nemerljiv doprinos bezbednosti, zbog bolje vidljivosti, a ušteda goriva bila bi tek minimalna.

Kako poboljšati uštedu goriva? Generalno, ako želite značajno da poboljšate svoj domet, zaboravite na gašenje klime. Možda je korisnije proveriti pritisak u gumama.

"Nepravilno napumpane gume imaće više uticaja na kilometražu nego rad klima-uređaja. Prenapumpane gume su manji problem, ali nedovoljno napumpane gume imaju veći otpor kotrljanja, što povećava potrošnju goriva".

Vozite konzervativno. Izbegavajte brzo ubrzavanje i naglo kočenje. Iz asocijacije AAA napominju da to može smanjiti potrošnju goriva za 15 do 30 posto pri brzinama na autoputu i 10 do 40 posto u gradskoj vožnji. Izbegavajte nepotrebni rad motora u "leru". Ako se morate zaustaviti na više od minut, i ako je to bezbedno učiniti, ugasite motor. Auto u "leru" troši između jedne i dve litre goriva na sat, prenosi Jutarnji list.

Kurir.rs/Mondo/Jutarnji list