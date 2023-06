OVO SU NAJBOLJI POLOVNJACI DO 8.000 €: Nećete zažaliti ako ULOŽITE NOVAC u njih, evo šta sve treba da znate pre nego što ih kupite

Kupovina automobila, posebno polovnog, može biti poprilično naporno. Ponekada je teško proveriti da li je automobil zaista dobar kao što deluje, a svi znaju da je moguće zamaskirati ozbiljne probleme polovnjaka. Ukoliko raspolažete sa do 8.000 evra ovo su najbolji polovnjaci koje možete da nađete

Renault Clio IV generacije 2012 – 2019

Renault Clio 4. gen. je oduvek bio automobil koji je bio jednoglasno pohvaljen zbog svoje uspešne estetike. Prilično klasičan, ali seksi, privlači više javnosti nego njegov glavni rival Peugeot 208, koji nadmašuje od početka na nivou prodaje. Takođe je komforan, prostran sa 4,06 m, i dobro opremljen, nudeći širok izbor motora. Međutim, greh je kvalitet završne obrade u odnosu na prethodnika, ali i u poređenju sa konkurencijom. Šteta … Ali srećom, restajling 2016.god. je uveliko poboljšao stvari, vraćajući Renault Clio 4.gen. na nivo konkurencije u vezi kvalitet materijala. Renault Clio IV je dostupan u dva tipa karoserije. Osnovni model je hečbek sa 5 vrata, ali kupci kojima je potrebno više prtljažnog prostora mogu odabrati Grandtour varijantu. Ova verzija takođe ima atraktivan izgled. Dizajneri su uspešno integrisali prtljažni deo u ostatak karoserije automobila

Grandtour je duža od hatchbacka za 20 cm, a duga je 4.06 m. Oba automobila imaju širinu od 1,7 mi visinu manju od 1,5 m. Međuosovinski razmak je 2,59 m. Zahvaljujući dužoj dužini, može se pohvaliti sa više od 440 litara prtljažnika (nakon sklapanja sedišta ima 1380 litara), odnosno za 140 litara više nego što je dostupno u hatchbacku. Konkurenti u njegojoj klasi su VW Polo, Peugeot 208, Citroen C3, Hyuindai i20, Kia Rio, Toyota Yaris, Ford Fiesta

Enterijer

Unutrašnjost automobila izgleda jednako impresivno kao i telo. Sistem indikatora na kontrolnoj tabli je neuobičajeno rešen. Kod Reno Clio-a prednja sedišta lako mogu da prime čak i visoke putnike. Primetan je više nego osetan napredak u odnosu na prethodnu generaciju. U zavisnosti od paketa opreme tu su materijali meki na dodir, imitacija aluminijuma, ručica menjača i upravljač presvučeni kožom i slično. Instrument tabla je pregledna i jasna, a tu je i dodatni centralno postavljen info displej. Komande su ergonomično raspoređene, na dohvat ruke i dovoljno jasne. Dugme za aktiviranje sva četiri migavca je suviše nisko postavljeno, tako da u hitnim situacijama ručica menjača može da zasmeta da se pritisne. Kaseta ispred suvozača može da se pohvali prilično velikom zapreminom. Na zadnjoj klupi ima više mesta nego kod prethodnika, mada ne briljira po tom pitanju.

Motor

Samo jedan motor u Renualt Clio IV nema turbo punjenje – to je 73 konjskih snaga 1.2 16V. Ostalo su jedinice iz TCe porodice: 0.9, 1.2 i 1.6 u RS. Prvi od njih nervira zbog kasne reakcije na gas. Kod svih njih, uz veliku kilometražu, postoji rizik od potrošnje ulja. Clio nudi dizel 1.5 dCi jedinica u tri verzije snage. Iako je to automobil stvoren za grad, trajnost kvačila ima mnogo pritužbi.

Kvarovi i problemi

Prekomerna potrošnja ulja. Ovaj fenomen se odnosi samo na 1.2 TCe. Brojni slučajevi prekomerne potrošnje ulja. Ako dođe do štete, moraju se zameniti karike, a ponekad i motor u potpunosti (ređe). U svakom slučaju, pazite na merač. Kod dizel motora, buke u prednjem trapu. Zamena silen blokova rešava problem.

Praktičnost

Karavan je od hečbek verzije duži za 216 mm, dok je međuosovinsko rastojanje ostalo identično. Zahvaljujući tome, ima za 50% veći osnovni prtljažni prostor - odnosno 439 litara. Kada se obori naslon zadnje klupe, dobija se ukupno 1.277 litara. Hečbek ima osnovnu zapreminu od 288 litara, a preklapanjem zadnjeg naslona dobija se 1.038 litara. Nasloni se preklapaju asimetrično. Prtljažnik je pravilnog oblika, što važi i za otvor samog prljažnika, pa se i teret lako ubacuje. Ne može da se pohvali baš velikim brojem pregrada i ostava za sitnice - tu je malo ispod proseka.

U vožnji

Clio ima prilično direktan progresivni servo upravljač koji šalje dovoljno informacija sa podloge i omogućava da se lepo prolazi kroz krivine. Prečnik okretanja mu je 10,3 m, što znači da se uz kompaktne dimenzije odlično snalazi po gradu i da može lako da se “uvuče” na nezgodno parking mesto. Oslanjanje nudi odličan kompromis između udobnosti i stabilnosti. Udobniji je od gotovo svih direktnih konkurenata. Preglednost je prilično dobra.

Prednosti

udobnost

praktičnost

završna obrada

Mane

nedostatak pregrada i ostava

prostor pozadi

nemogućnost podešavanja upravljača po dubini

Škoda Yeti 2009 – 2017

Škoda Yeti je prvi SUV češkog proizvođača automobila Škoda. Uprkos nekonvencionalnom dizajnu vozila vrlo brzo je stekao značajnu popularnost. Posebno zbog prostranosti , dobrih voznih karkateristika, prihvatljivih troškova i dobrog izbora motora, kao i robusne pouzdanosti. Škoda Yeti je Euro NCAP crash test prošao 2009. godine i dobio je pet zvezdica.

Enterijer

Unutrašnjost zadovoljava vrednim materijalima, jednostavnim i transparentnim oblikovanjem i kvalitetom izrade.U Škoda Yeti prostor za sedenje je dovoljan za putnike napreda, primedba zaslužuje samo manje prostora za noge, zbog robusnog centralnog tunela.Prostora takođe ima i na zadnjim sedištima, gde dve odrasle odrasle osobe mogu udobno da sede. Zbog širine unutrašnjosti može da stane treći putnik, ali problem jeusko srednje sedište. Ovo mesto je pogodno samo za kraća putovanja.Varijabilnost unutrašnjosti, odnosno sistem koji je preuzet od Roomstera, zaslužuje pohvalu. Zadnja sedišta su odvojena i mogu se pojedinačno presaviti ili ukloniti.Prtljažnik ima samo prosečnu zapreminu od 416 litara. Ako se zadnja sedišta skinu, kapacitet prtljažnika će se povećati na 1760 litara. Prtljažnik ima dobar pristup kroz široka vrata koja se otvaraju, pod je na nivou utovarne ivice, ali rukovanje teškim prtljagom je teže zbog visine ivice (72 cm iznad zemlje) i relativno širokog kvadratnog odbojnika.

Motor

Škoda Yeti je nudio solidan izbor motora. Osnova ponude benzinca je četvorocilindarski 1.2 TSi (EA 111) sa snagom od 77 kW na 5000 o / min i obrtnim momentom od 175 Nm dostupnih od 1500 do 4100 o / min.Još jedan zanimljiv motor je 1.4 TSi (EA 111) sa snagom od 90 kW pri 5000 obr/min i obrtnim momentom od 200 Nm pri 1500-4000 o / min. Izrada je zasnovana na ranijem atmosferskom motoru zapremine 1390 ccm (55, 59 i 63 kW). Pristojnih performansi, brz odgovor na pritiskanja papučice gasa pomaže mali turbo punjač koji se vrti do 220.000 ob / min, promenjivo vreme otvaranja usisnih ventilsa, sa direktnim ubrizgavanjem goriva u cilindre i vodom hlađenim interkulerom vazduha. Motor povlači čak i na malim brojevima obrtaja i zadovoljava brzim odzivom motora – malim zakašnjenjem u odzivu turbine. U poređenju sa manjim 1.2 TSi, obezbeđuje više snage pri većim optrećenjem ili ubrzanju (preticanju) pri većim brzinama.Škoda Yeti 1.8-litarski TSI motor sa 118 kW (112 kW) pri 6200 o / min i obrtnim momentom od 250 Nm pri 1500-4200 o / min. Motor se odlikuje prefinjenošću vožnje i dobrom fleksibilnošću u širokom rasponu brzina. Potrošnja je oko 8,5 – 9 litara pri normalnoj vožnji, pri češćoj vožnji po gradu, međutim, ima potrošnju od 10 litara ili više.Tehnički problemi nisu izbegnuti sa 1.8 TSi, najčešće zbog kvara hidrauličnog zatezača lanca, što rezultira tipičnim zveckanjem. Rizik od preskakanja lanca je prilično velik, sa fatalnim oštećenjem motora. Lanac najčešće preskače prilikom isključivanja ili pokretanja motora, posebno ako je vozilo parkirano niz neko brdo. Osnova ponude kod dizela je četvorocilindrični 1.6 TDI sa snagom od 77 kW i obrtnim momentom od 250 Nm. Karakteriše ga relativno kultivisan rad i adekvatna buka, pri čemu se više buke javlja neposredno nakon hladnog starta. Dinamično, manje zahtevni vozači će biti zadovoljni.Potrošnja je u proseku oko 6 litara, ali uz češću dinamičnu vožnju, potrebno je računati na povećanje od 1 litra. Za više dinamike, posebno na nižim obrtajima, tu je Škoda Yeti 2.0 TDI sa snagom od 81 kW (250, 280 Nm), 103 kW (320 Nm) i 125 kW (350 Nm). Čak i najslabiji 2.0 TDI motor daju solidnu dinamiku, sa stalnim povećanjem obrtnog momenta, relativno malim kašnjenjem u turbo punjenju i širokim rasponom upotrebljivih brzina. Ali pazite, za Škoda Yeti su bile dostupne dve verzije. Za verziju sa pogonom na prednje točkove koristi se petostepeni menjač sa obrtnim momentom od 250 Nm. Za verziju 4×4, koristi se šestostepeni menjač sa robusnijim kvačilom (obrtni moment 280 Nm). Snažnija verzija od 103 kW (320 Nm) nudi veću dinamiku koja se može uočiti, posebno kada kod opterećenja ili pri ubrzaanju pri većim brzinama.Najsnažniji dizel motor je 2.0 TDI sa snagom od 125 kW i obrtnim momentom od 350 Nm. U poređenju sa slabijim verzijama, ima veći turbo, što rezultira većim turbo efektom (oštar porast potiska motora) i sporijim reakcijama na spuštanje gasa.Potrošnja goriva kod 2.0 TDI se kreće od 6 do 7 litara od najslabije do najsnažnije verzije sa 4 × 4 pogonom, brža vožnja povećava potrošnju za oko 1-1,5 litara i retko prelazi 9 litara

Kvarovi i problemi

Škoda Yeti je generalno robusno i relativno pouzdano vozilo, međutim, pri odabiru polovnjaka, potrebno je uzeti u obzir vožnju i poreklo (kako je vozilo korišćeno). Mnoga vozila su bila preopterećena vožnjom izvan asfaltiranog puta, što, naravno, ima negativan uticaj na celokupno stanje. Takva vozila prikrivaju različita oštećenja ili prekomerno trošenje kvačila i šasije.Za benzinske motore, potrebno je proveriti ili promeniti razvod (lanac ili kajš), kao i proveriti za koju svrhu se vozilo koristitilo. Najčešći kvarovi motora 1.6 TDi i 2.0 TDi su pucanje hladnjaka EGR ventila (češće zimi, a posebno u slučaju vozila, posebno kod vozila koja se voze na kraćim rutama) – rashladna tečnost prodire u usis, gubitak tečnosti. Gubitak rashladne tečnosti može biti i na pumpu za vodu, pa se preporučuje promena zajedno sa razvodom , čime se štedi rad i izbegavaju nepotrebni problemi. Prilikom češće vožnje na kraćim udaljenostima javlja se problema sa EGR ventilom – zaprljanost (slabiji potisak, gušenje ili sigurnosni režim rada, zajedno sa lampicom motora).

U vožnji

Vozači smatraju da najviše pogoduje gradskoj vožnji, gde pokazuje odlične karakteristike. Oni navode da je kvačilo dovoljno meko, automobil agilan, a pritom kompaktan pa se lako parkira i snalazi u gradskoj vožnji. Sa druge strane, vlasnici tvrde da zbog smanjene aerodinamičnosti, ne pokazuje izražene karakterisike na otvorenom putu, gde pri većim brzinama, pokazuje nešto višu potrošnju.

Prednosti

Pouzdanost i funkcionalnost

Slobodan prostor u kabini

Udobna sedišta

Dobre karakteristike u gradskoj vožnji

Mogućnost izbora 4×4 prenosa

Pouzdani VW agregati

Ekonomičnost

Dobar odnos cene i kvaliteta

Povoljno i lako održavanje

Dostupni rezervni delovi

Mane

Nekonvencionalan spoljašnji dizajn

Smanjena aerodinamičnost na otvorenom putu

Problemi starijih TSI agregata

Nedovoljno opreme u nižim paketima

GOLF VI 2008 - 2012

Golf se dosta promeno od njegovog debija 1974. i izrasla u porodičan automobil. U oktobru 2008., Volkswagen je predstavio šestu generaciju ovog uspešnog automobila. Neko će VW Golf VI zvati Golf “pet i po”, jer je šestica zasnovana na platformi svog prethodnika. Nije lako popraviti nešto što je već skoro savršeno, ali izgleda da je Volkswagen uspeo sa Volkswagen Golf-om 6. Vw Golf VI je više prefinjen, udobniji i nudi viši kvaliteta u odnosu na prethodni model. Ispostavilo se da Volkswagen postavlja novi standard za hečbek.Nije bio zapravo sasvim nov, ali potpuno obnovljena verzija Volkswagen Golf 6 sa malim, ali ključnim poboljšanjima. Kod Volkswagen Golf 6 se poboljšanja primećuju u vožnji, gde je Golf VI neverovatno miran i tih, sa osećajem mnogo većeg automobila. Sa šestom generacijom Vw je pokušao da uzme najbolje od pete generacije i da se vrati standardima proizvodnih kvaliteta u vreme 4. generacije. Volksvagen Golf VI, je pušten u prodaju 2008., zamenjujući najmanje uspešnu petu generaciju modela. U početku, Volkswagen Golf 6 se trebao pojaviti u 2010., ali rad i stavljanje u proizvodnji i prodaju su ubrzali loši poslovni rezultati Golf V. Iako je generalno linija stajlinga ostala od prethodnika, ovaj automobil ima modernu, više oštre i ugaone oblike koji su novi trend u dizajnu Volkswagen automobila. Tehnološki na osnovu Golf V, uključujući istu šasiju preuzima od njega Volkswagen Golf 6 . Pod haubom, se nalaze benzinski i dizel motori. Volkswagen Golf 6se nudi sa 3- i 5 – vrata hečbek, 5 – vrata karavana i opet kao 2 – vrata kabriolet. Opciono može imati pogon na sva četiri točka. Vrhunska verzija Golf R, s snagom motora od 270 KS tu je i Golf GTI sa 210 KS.

Dužina VW Golf VI je 4199 mm, 5 mm manje od prethodnog modela. S druge strane, Vw Golf 6 je šira od 20 mm na istoj visini.Prva stvar Volksvagen u vezi sa novom generacijom emisije su nove karakteristike i velika poboljšanja. Svi motori u novom Golf 6 u skladu sa Euro V, potrošnja goriva je manja od sličnih motora Golfa pete generacije. Motori se jedva čuju i rade svoj posao sa neverovatnom lakoćom. Golf VI je u osnovi značajna nadogradnja Golf 5.

Enterijer

Enterijer je naravno, potpuno nov, a ono u čemu Golf VI zaista briljira jeste kvalitet izrade, i u svakom pogledu, ostavlja bolji utisak i deluje skuplje od prethodnika, iako je jeftiniji za proizvodnju. Instrument tabla je pozicionirana nešto više, dajući vozaču i putnicima bolji subjektivni utisak bezbednosti. Još jedan novitet u enterijeru je belo osvetljenje instrument table i ”rastanak” plavim osvetljenjem, uvedenim u Golf četvrte generacije.Još jedan od dokaza da je Volkswagen Golf 6 nastao na istoj platformi kao Golf 5, su unutrašnje dimenzije, koje su u milimetar identične s onim kod Golf 5. Radilo se samo na izmeni enterijera. Korišćeni su novi i kvalitetniji materijali, poboljšani su izgled instrument table i centralnog grebena, a novi izgled je dobio i upravljač. Volkswagen Golf 6 sada još više podseća na neke modele iz Audi game, a mnogi elementi enterijera inspirisani su rešenjima iz skupljeg Passata. Komande putnog računara i tempomata na kožnom multifunkcionalnom volanu ostavljaju utisak kao da se radi o automobilu više klase. Sličan zaključak može se izvući posmatranjem i korišćenjem audio sistema, kao i svih ostalih sistema u automobilu. Golf karakteriše i izvanredna ergonomija. Vozač može da se namesti baš onako kako želi, a u osnovnom paketu opreme, sedišta daju veoma solidnu bočnu potporu, dok vozačko ima i podešavanje po visini. Generalno posmatrano, Golf 6 po pitanju količine prostora i preglednosti nudi isto onoliko koliko i generacija pet, što znači – sasvim dovoljno.Kabina Volkswagen Golf 6 je dobro izolovana od spoljašnje buke. Generalno, Golf 6 je neverovatno miran i prefinjen dok suspenzija odlično obavlja posao upijanja neravnina i rupa na putu što ga čini idealnim za duga putovanja. Sedišta su udobna, tu je i pristojna količina prostora za noge putnika na zadnjim sedištima, plus svi automobili dolaze sa klimom kao standardnom opremom.Volkswagen Golf 6 je oko 5 mm kraće od svog prethodnika, dužine 4199 mm, širina je veća 20 mm 1779 mm, visina ostala ista kao i kod prethodnika, 1479 mm. Ispred prednjih točkova je skraćen za 12 mm i produžen pozadi 7 mm, to trebalo da doprinese boljoj raspodeli težine i tako poboljšanoj upravljivosti.

Motor

Ponuda kod Volkswagen Golf 6 se sastojati od šest motora četiri benzinska i dva common-rail dizela. Interesantni je da je “nestao” 1.9 TDI, a zamenio ga 1.6 TDI sa 90 ili 105 KS. Snažnija opcija je 2.0 TDI snage 110, 140 ili 170 KS.Volkswagen Golf 6 polazi od poznate baze i od dosad dokazanog Golf 5 u smislu motora i tehnike. Njeni dizel motori su prešli na common rail ubrizgavanje, a benzinski motori nikada nisu bili problem na Golf-u 5 i Golf 6 uzima bezbedno štafetu.Bilo da sa TDI dizel ili benzinski TSI, potrošnja je uvek pod kontrolom. TDI je još manji potrošač prelaskom sa pumpa-dizna na Common Rail injektora. TSI sa njihovim dvostepenom turbo i direktnim ubrizgavanjem i postiže veoma dobre rezultate. Svi motori za Golf ispunjavaju emisiju standarda Euro V i većina njih će imati neki oblik predpunjenja.

Kvarovi i problemi

Vw Golf može imat relativno dobru pouzdanost, problemi nastaju naročito u modelima iz prvih godinama proizvodnje. Naravno, pouzdanost vozila zavisi i od kvaliteta servisiranja i korišćenja. Uprkos dobroj izradi povremeno se javlja buka unutrašnjih plastika. Ponekad postoje problemi sa klimom, što je najčešće kriv nedostatak rashladne tečnosti koja curenja na hladnjaku u sistemu. Ponekad postoje problem sa poremećajem otvaranja vrata – zaglavi ručka, elektronskim podizačima ili zakasnele reakcije na sklapanje ogledala. Takođe probleme može praviti odmrzavanje zadnjeg stakla, napajanje otvaranja prtljažnika na dugme i zagrevanje ogledala. Svi motori. Reprogramiranje ECU motora može da reši probleme lošeg starta, nedostatak snage, nestabilnog praznog hod.Za zamenu ulja je izbor ili fiksnog servisa intervalu 30000 km (dve godine). Ili promenljiv interval servisa Longlife, što ukazuje indikator na instrument tabli. Ali iskustvo pokazuje da posebno za dizel motore, ovoliko dug servisni interval dovodi do prekomernog trošenja nekih komponenata i naknadnih komplikacija. Zato se preporučuje da se skrati interval zamene ulja na svakih 15 000 km i ne kasnije od 20 000 km.Volkswagen Golf 6 ima mnogo komponenti sa Golf 5, ali i sa drugih Volkswagen automobila.Atmosferski benzinski motori se odlikuju solidnim pouzdanošću, ponekad može biti problema sa lambda sondom i bobinom.

U vožnji

Dovoljno agilan, ali ne suviše sportski. Upravljač dovoljno direktan. Siguran i stabilan u svim situacijama. Oslanjanje je prilično čvrsto, ali nije neudobno. Prednja sedišta nude dobru bočnu potporu.

Prednosti

Kvalitet

Praktičnost

Držanje vrednosti

Mane

Rizik od krađe

Problematični pojedini motori

Obaranje naslona zadnje klupe samo iz prtljažnika

Opel Insgnia 2008 - 2017

Greše svi koji misle da je Insignia „samo“ naslednica Vectre sa drugačijim imenom iz marketinških razloga. Insignia je napravila veliki korak napred u odnosu na Vectru. Kao da je prešla u potpuno drugu klasu. Mnogo ozbiljnije je napala konkurenciju, kako ponudom tehnologije, stilom, ponudom motora, sportskim verzijama itd. Dok je prva i, posebno, druga generacija Vectre bila najpopularnija vozila među vozačima, model treće generacije je bio nešto drugačiji, pogotovo u poređenju sa trenutnom konkurencijom. Opelu je trebalo nešto novo, nešto što bi opet značajno oživilo interesovanje kupaca vozila srednje klase. Dizajneri Opel nisu ništa prepustili slučajnosti i svetu ponudili sportsku opremu i modernom tehnologijom opremljenu Opel Insigniju. Napor nije bio uzaludan, što je dokazano i naslovom evropskog automobila 2009.

Enterijer

Enterijer je urađen kvalitetno i lepo. Materijali u kabini su generalno otporni na habanje, ali to se ne može reći za volan koji relativno brzo strada, pa nisu retki primerci sa presvučenim volanom. Osetljive su i još neke ručice. Neke površine nisu izrađene od baš kvalitetne plastike. Redizajnirana je 2013. godine, kada je poprilično izmenjena centralna konzola. Između ostalog uklonjen je veliki broj dugmića. Kabina je komforna. Vozačevo sedište je vrlo udobno i ima široke mogućnosti podešavanja.

Motor

Insignia će vas zadovoljiti dobrim izborom motora. Benzinska baza je sastavljena od dva poznata motora 1.6 litara i 1.8 litara , snage 85 KW (155 Nm), odnosno 103 KW (175 Nm). Oba motora su uzeta iz modela Vectra C i prošla su značajnu modernizaciju. Glavne tehničke inovacije uključuju varijabilan razvod ventila, variable cevi usisa sa promenjivom dužinom (sa rotacionim poklopcem umesto ventilom) i novim senzorom radilice. Varijabilno vreme otvaranja ventila se reguliše pomoću elektrohidrauličkog aktuatora. Bregasta usisnih ventila se rotira za 60 °, vratilo izduvnih ventila rotira za 45°. Promenljiva vreme otvarnja usisnih i izduvnih ventila optimizuje punjenje i pražnjenje komora za sagorevanje u svim režimima vožnje. Motori u odnosu na prethodnika pokazuju bolju obrtni moment u širem opsegu obrtaja, nižu emisiju izduvnih gasova, manju potrošnju goriva i manju buku. U praksi, oba motora karakterišu kultivisani i tihi rad, a pouzdanost je takođe veća. Slabiji 1.6 16V (A16XER) u skladu sa svojom dinamikom je za manje zahtevne vozače za pretežno kraća putovanja. Manjak snage se manifestuje naročito kod preticanja pri većim brzinama ili kada se u vozilu vozi više ljudi. Što se potrošnje tiče ona je oko 7.5 do 8 litara, česta vožnja po gradu ili brza vožnja autoputom, mogu podići potrošnju do 9 litara. A malo bolje dinamiku naročito pri manjim brzinama motora obezbeđuje motor 1.8 16V (A18CER), dok je potrošnja od 1,6 motora malo veći, i u prosek je oko 8 litara. Do 2015. godine u ponudi je 2.0 CDTi u više verzija. Najslabija verzija 2.0 CDTi ima maksimalnu snagu od 81 KW i obrtni momenat od 260 Nm, srednji 96 KW i 300 Nm i najjači 118 KW i 350 Nm. Motori ima par bregastih osovina pokreće zupčasti kaiš, turbokompresor sa varijabilnom geometrijom lopatica. Motor ubrzava već na malom broju obrtaja, značajno povećanje snage dolazi oko 1800 o/min i traje do oko 3500 broju obrtaja min. Motor terati iznad 3500 o/min. nema mnogo smisla, jer motor postepeno slabi, značajno povećanje buku, kao i potrošnju. Najslabija 81 KW verzija će zadovoljiti samo mirnije vozače , moćniji 96 KW, a posebno 118 KW verzija bolje ide sa 1,7 tona teškom Insigniom. Buka motora je na dosta dobrom nivou. Potrošnja u proseku iznosi oko 6,5 – 7 litara. Od 2015. godini ispod haube Insignije dolazio je manji četvorocilindrični dizel 1.6 CDTi, dostupan u dve verzije snage od 88 KW, odnosno 100 KW sa identičnim maksimalnim obrtnim momentom od 320 Nm. Motor ispunjava Euro 6 standard zahvaljujući tehnologiji selektivne katalitičke redukcije Blueinjection SCR sa ubrizgavanjem AdBlue u izduvni gas. Pogon motora je lanac bez održavanja, ali lociran sa strane menjača, što u slučaju potencijalne zamene znači veliki posao. U stvarnom radu, motor je tih. Motor počinje da se povlači sa oko 1500 obrtaja u minuti, a izrazitiji potisak se oseća od oko 1800 o / min i iznad 3500 o / min, a zatim se postepeno smanjuje dinamika. Kod maksimalne brzine, motor se vrti na 90 km / h pri 1500 o / min i pri brzini od 130 km / h pri samo 2300 o / min. Zahvaljujući dobro ocenjenom 6-sto stepenom menjaču, čvrsta elastičnost i spremnost za povlačenje sa nižim brzinama motora, vožnja ovim motorom je prijatna. Dodatak motora je takođe prosečna potrošnja goriva od oko 5,5 litara, a vožnja na otvorenom putu može smanjiti potrošnju na 4,5 litara, a čak i sa brzim vožnjama autoputevima obično ne prelazi 7 litara motora. U slučaju Insignije, najčešći je šestostepeni manuelni menjač. Postoji i klasičan automatski menjač sa šest brzina.

Kvarovi i problemi

Verovatno najčešći nedostatak zbog koga se vlasnici Insignije bune je buka u unutrašnjosti. Buka se pojačava sa povećanjem kilometraže. Većina zvukova dolazi iz centralnog panela, oko upravljača, instrument table, ali i naslona za ruke, plastike oko retrovizora i prozora, panela vrata i zagrada. Sa stanovišta pouzdanosti vožnje, ovo je samo detalj, ali može biti prilično odvratan ovom vozaču. Nakon nadogradnje, kvalitet izrade se poboljšao i zvuci su znatno opali.

Insignija se često susreće sa smetnjama u AFL inteligentnim svetlima, ponekad pomaže da se instalira novi program, ponekad samo zameni kontrolnu jedinicu. Povremeno se pojavljuje zatamnjenje retrovizora, zatamni bez osvetljenog vozila iza sebe. Elektronski kvarovi i dalje uključuju bluetooth prekidač, pomoć pri parkiranju, zaključavanje (često problem) ili probleme sa grejanjem sedišta.

U vožnji

Ponašanje u krivinama i udobnost u solidnoj meri zavise od podešavanja sistema koji kontroliše oslanjanje i druge parametre vožnje. Taj sistem je deo standardne opreme, osim kod baznih verzija. Generalno, ima dobre vozne karakteristike. Oslanjanje je izdržljivo i prilično dobro podnosi naše puteve. Preglednost nije najbolja, pa vožnja unazad može da bude nezgodna, a i retrovizori ne pomažu koliko bi trebalo.

Prednosti

bezbednost

solidan izbor motora

prtljažnik

Mane

prostor za glavu pozadi

nezgodna pozicija džojstika za navigaciju

volan osetljiv na habanje

Fiat Tipo 2015 - i dalje

ipo je predstavnik nove taktike italijanskog proizvođača. Ne trošiti resurse napadajući već „preopterećene“ segmente, nego tražiti praznine u ponudi. Može se smatrati da je Tipo istovremeno naslednik modela Bravo i Linea, mada ga je teško svrstati u određenu klasu iz brojnih razloga, pa mu je isto tako teško naći direktnog konkurenta. Predstavljen je na salonu automobila u Istanbulu maja 2015. godine u sedan verziji kao egea kako se zove za tursko tržište. Godine 2016, na evropskom tržištu se pojavila i u hečbek i karavan verziji. Proizvodi se u naselju Alašarkej oko turskog grada Bursa. Izgrađen je na Fiat Small Wide LWB platformi i zamenjuje modele u c-segmentu bravo i lineu. Dizajniran je u Italiji u studiju Centro Stile, a razvijen u saradnji sa istraživačko-razvojnim odeljenjem Tofaš u Turskoj.2016. godine je osvojio nagradu Autobest, za najbolju i najisplativiju kupovinu. Početkom 2017. godine u Severnoj Americi prodaje se kao Dodž neon.Februara 2019. godine u Fijatovoj fabrici u Alašarkeju kod Burse, proizvedeno je 500.000 modela tipo.

Tipo imamo u tri verzije - sedan, hečbek sa petora vrata i karavan. Sedan je predstavljen 2015. godine, a 2016. su stigli hečbek i karavan. Svi imaju isto međuosovinsko rastojanje od 2.638 mm, a što se tiče dužine i zapremine prtljažnika: sedan: 4.532 mm, prtljažnik: 520 litara, hečbek: 4.368 mm, prtljažnik: 440 litara, karavan: 4.571 mm, prtljažnik 550 litara. Ako vam je volan poznat, to je zato što je preuzet iz Jeep modela. Izbor motora je poznat iz Fiatove ponude, a većini će verovatno biti najprimamljiviji poznati i provereni 1.3 dizelaš sa 95 KS koji se dokazao u brojnim modelima. Tu je i snažniji 1.6 dizel sa 120 KS. Drugi modeli u njegovoj klasi : praktično nema direktnog konkurenta – sa nekima se poredi dimenzijama, sa drugima cenom, itd.

Motor

Od motora u ponudi su 1.4 benzinski turbomotori od 95 i 120 KS, zatim 1.6 s fleksibilnim gorivom (benzin i bioetanol) od 110 KS i dizel motori multidžet II generacije od 1.3 od 95 KS i 1.6 od 120 KS.

Enterijer

Ima dve vrste instrument table u zavisnosti od paketa opreme. Kabina je prostrana i kvalitetno izrađena. Generalno su primenjeni kvalitetni materijali koji ostavljaju utisak izdržljivosti. I putnici pozadi sede udobno. Ako bismo u sredinu smestili i trećeg odraslog putnika, suviše bi mu smetao centralni tunel. Zvučna izolacija je dobro izvedena. Zapremine prtljažnika smo već naveli - bez obzira koja verzija je u pitanju, prtljažnik ima veliku zapreminu za automobil ovih dimenzija. Kod svih verzija, uključujući i sedan, mogu da se preklope nasloni zadnje klupe i da se tako poveća prtljažni prostor. Nažalost, uvek ostaje stepenik koji ometa ubacivanje dužih predmeta. Generalno, praktičnost je na visokom nivou.

U vožnji

Jeste da se naginje malo više, ali je siguran i samouvereno prolazi kroz krivine. Kod parkiranja u velikoj meri pomaže “dual-drajv” servo upravljač, zahvaljujući kojem volan može da se okreće malim prstom. Konstruktori su se odrekli sportskog doživljaja u vožnji - nije agilan i upravljiv kao što se to konkurenti trude da postignu kod svojih modela, već su se više fokusirali da Tipo bude i komforan putnički automobil sa obiljem prtljažnog prostora. Ne umara ni nakon duže vožnje.

Prednosti

Udobnost

Zvučna izolacija

Položaj sedenja vozača

Mane

Malo pregrada za sitnice

Prostor za noge suvozača

Neprecizna ručica menjača

