AKO VAM SE KVAČILO POKVARI TOKOM VOŽNJE, NE PANIČITE: Evo šta treba da uradite! Ovi saveti će vam pomoći da lakše prebrodite STRES

Kvačilo je vitalni deo automobila. Bez njega ne možete promeniti brzinu, ili čak i nešto osnovnije, kao što je izbacivanje iz brzine. Barem bi tako bilo da neki ne znaju trikove. To nam može pomoći ako se pokvari kvačilo automobila u pokretu.

Ako nas zadese takve okolnosti, pedala kvačila će potonuti i više nećemo imati kontrolu nad menjačem. Stoga, evo mi vam kažemo šta da učinite da biste se izvukli iz zastoja, a da pritom ne oštetite svoje vozilo.

foto: Shutterstock

Šta učiniti ako se kvačilo pokvari tokom vožnje

Prvo što bi trebalo da učinite je da ostanete mirni. Nije komplikovan problem ako ga sami ne pogoršate jakim kočenjem ili nepravilnim putanjama u saobraćaju. Duboko udahnite i sledite ove korake:

Upalite svetla opasnosti ili upozorenje: Na ovaj način će drugi vozači znati da se nešto dešava i moći će da se drže podalje od vas.

foto: Jacques Alexandre / Alexandre Jacques / Profimedia

Analizirajte situaciju: U ovom slučaju je pojednostavljeno videti da li možete da stanete na putu na kom se nalazite ili ne. Na primer, ne možete stati na autoputu ili brzom putu. Da, možete se zaustaviti na kolovozu ako nije na krivini ili bilo kojoj situaciji u kojoj drugi nemaju vidljivost. Da, možete stati na ulici, sve dok ne ometate saobraćaj.

Ako ne možeš da se zaustaviš: Pokušajte da nastavite do sigurne lokacije. U brzini ste, pa nastavite do sledećeg izlaza sa autoputa ili do mesta bez krivina.

Ako možeš da se zaustaviš: Usporavajte skoro do praznog hoda motora. Više-manje 1.000 o/min.

Dok se automobil kreće, lagano dodirnite papučicu gasa i lagano gurnite ručicu menjača odmah nakon toga. Videćete da se brzina može sama ukloniti kada prestanete ubrzavati. Tako da možete staviti neutralan položaj da zaustavite automobil sigurno i bez oštećenja.

foto: Profimedia

Posledji korak se može obaviti pri bilo kom obrtaju, nije neophodno da se motor okreće na 1.000 o/min. Međutim, radi se o zadržavanju mogućnosti ponovnog ubrzanja do poslednjeg trenutka u slučaju da se nešto dogodi. Na primer, hoćete da stanete na vidikovcu planinskog puta i odjednom vidite da je prometno.

Naravno, ako nemate vremena da biste to uradili, onda morate snažno da zakočite. Nemojte da se ustručavate da koristite kočnicu čak i ako ugasite motor. Bolje je malo "maltretirati" mehaniku auta, nego da se dovedete u opasnu situaciju.

Prebacivanje brzine sa pokvarenim kvačilom

Kada se automobil kreće, pokušajte da malo pritisnete ručicu gasa. Videćete da ako gurnete ručicu menjača odmah nakon toga, postoji tačka u kojoj brzina može da se isključi bez pritiskanja kvačila. Isti je postupak i ubacivanja u sledeću brzinu, dok je menjač u "leru", dodajte malo gas i ubacite u sledeći stepen brzine.

To dešava je zato što, dok motor pokreće točkove, zupci menjača su sklopljeni, tako da trenje vam pomaže da razdvojite zupčanike.

(Kurir.rs/Srbija Danas)

