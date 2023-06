SUOČILA SAM SE LICEM U LICE SA TIM ODVRATNIM STVOROM: Čula čudne ZVUKOVE u haubi, a kada je videla ŠTA je u pitanju, FRAPIRALA SE

Žena iz Velike Britanije čula je neobične zvukove u svom automobilu i suočila se licem u lice sa - zmijom. Saira Ahmed iz Bristola ugledala je glavu gmizavca kako viri iz rešetke na haubi njenog automobila.

U videu koji je objavila na Fejsbuku može se čuti kako govori: "Ljudi, zapaliću svoj auto, gotova sam. U mom autu je zmija! Šta da radim? Šta da radim? Odakle se stvorila?" Zamolila je prijatelje da joj jave koga može da kontaktira da se reši zmije.

"Kad sam palila svoj auto, čula sam stvarno čudnu buku kao da mi je ispao šraf ili tako nešto. Rekla sam svom dečku Džastinu da moram pogledati šta se događa", rekla je Ahmed lokalnim novinama Bristol Post.

"Videli smo malu glavu kako viri iz haube. Ostavila sam auto i otišla pešice kući. Moj dečko je rekao da će pokupiti moj auto i kada je stigao tamo, opet je virila glava." Ispostavilo se da je reč o kukuruznoj zmiji, koja je poreklom iz SAD-a. Ove zmije nisu otrovne, a plen ubijaju stezanjem.

Ahmed se namučila dok je uklonila zmiju. Prvo je auto odvezla do prodavnice reptila, ali tada se zmija povukla natrag u haubu. Zatim je zvala organizaciju "Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals", koja joj je savetovala da kontaktira mehaničara.

Međutim, ni mehaničar nije hteo da priđe gmizavcu jer se bojao. Na kraju je Ahmed uspela da izmami zmiju koristeći poslasticu. "Otišla sam na Fejsbuk i pronašla gospođu koja voli zmije. Došla je s mrtvim mišem u smrznutom paketu koji je stavila na haubu. Zmija je zatim ispuzala", rekla je.

