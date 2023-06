NESVAKIDAŠNJI PERFORMANS OTVARA EXIT I DANCE ARENU: Vylana i Aubrey Marcus stižu na Tvrđavu!

Prvi put u dvadesettrogodišnjoj istoriji EXIT festivala svečana ceremonija otvaranja sastojaće se iz dva dela! Prvi deo ceremonije počeće na mts Dance Areni u 21h, kada će Exitov hram elektronske muzike otvoriti jedinstveni performans muzičarke, vizionarke i zvučne alhemičarke Vylane Marcus. Mešajući eterične melodije i pulsirajuće ritmove, ovo jedinstveno iskustvo vodi posetioce u srce festivala Ada Divine Awakening, sa najboljeg plesnog podijuma na Tvrđavi. Vylanin nastup je proslava ženske energije, talenta i snage, i pripremiće scenu za nezaboravno all female veče na mts Dance Areni. Ne samo da će prvo veče u potpunosti biti prepušteno snažnoj ženskoj postavi koju čine Nina Kraviz, Amelie Lens, Indira Paganotto, Tijana T i Miju, već je u pitanju i verovatno najjači techno program koji je danas moguće sastaviti na jednom mestu.

Na Gorki List Glavnoj bini Exita u 22:30h posetiocima će se u okviru drugog dela svečanog otvaranja festivala obratiti čuveni svetski autor i podkaster Aubrey Marcus, koji na EXIT stiže sa svojom neverovatnom harizmom i pronicljivom mudrošću. Pred tradicionalni vatromet koji označava da je još jedno izdanje festivala zvanično otpočelo, Marcus će osloboditi bujicu euforije koja će odjeknuti celom Tvrđavom.

Vylana Marcus Opening the Temple Of Electronic Music

Najpopularnija bina EXIT festivala mts Dance Arena biće domaćin očaravajućeg performansa jedinstvene Vylane Marcus. Ovaj dodatak all female festivalskoj večeri vodi posetioce na putovanje u srž Pachamame i donosi fuziju svih zvukova EXIT Univerzuma na jedno mesto. „Ovaj performans je simbol rođenja Nove Zemlje, nove priče za novo čovečanstvo”, napisala je Vylana na svom Instagram profilu i izazvala opšte oduševljenje publike.

foto: EXIT promo

Vylana je alhemičarka zvuka koja je svoj život posvetila lečenju i kao umetnica i kao isceliteljka. Ona koristi različite medijume unutar umetnosti kako bi stimulisala kolektiv i podržala ih u širenju individualne i univerzalne svesti. Njena misija je da utiče na ljude da dozvole sebi da se transformišu, budu slobodni i jaki – da budu samo ono što jesu. Zvukom, frekvencijom, pokretom i bezuslovnom ljubavlju koju tka u svoju muziku, Vylana šalje poruku ljudima da prigrle svaki deo sebe. Vylana će na bini ujediniti zvuk, pokret i duh, dok će publika imati priliku da svedoči harmoničnoj konvergenciji energije mts Dance Arene i slobode Pachamame.

Neverovatni Aubrey Marcus poznat je po svom podkastu unutar kog vodi značajne razgovore sa najistaknutijim ličnostima iz sveta sporta, preduzetništva, nauke, i ličnog rasta i razvoja. Njegova misija je da otključa izuzetni potencijal koji se nalazi u svakome, i da im alate da žive svoj pun potencijal u svakom smislu. Njegove reči podstaćiće sve posetioce da prihvate transformativnu moć muzike i postanu najsjajnije zvezde unutar EXIT Univerzuma.

Uz niz iznenađenja koja očekuju posetioce festivala, ovogodišnji EXIT ujediniće još jednom sve svoje fanove u neuporedivnoj i jedinstvenoj energiji svojstvenoj samo Petrovaradinskoj tvrđavi tokom četiri dana festivala.

foto: EXIT Photo Team

U EXIT Univerzum od 6. do 9. jula uz podršku Gorkog Lista sleću i predvodnici najtraženije turneje na svetu The Prodigy, Gremi rekorder Skrillex, kao i Eric Prydz, Nina Kraviz, Amelie Lens, Indira Paganotto, Alesso, Rico Nasty, Viagra Boys, Epica, Dimitri Vegas & Like Mike, Chase & Status, Sofi Tukker, LF System, Mahmut Orhan, Burak Yeter, Claptone, Keinemusik, Michael Bibi, Hot Since 82, CamelPhat, Ben Böhmer live, Agents Of Time live, Mind Against, Ignite, Wolfbrigade, Midnight, Cockney Rejects, Exciter, Massacre, The Toasters, Dry Cleaning i mnogi drugi.

Festivalske ulaznice dostupne su po promotivnim cenama od 7.490 dinara i uz uštedu od 50 odsto u odnosu na finalnu cenu, dok se jednodnevne ulaznice za četvrtak, petak i subotu mogu kupiti po ceni od 3.390 dinara, a za nedelju po ceni od 2.990 dinara. Ulaznice su dostupne na festivalskom sajtu, kao i na Gigs Tix prodajnim mestima i online.

Promo