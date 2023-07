ŠTA SE OVDE DESILO! LOM U PODGORICI: Kakva je ovo vožnja? Korsa koči, a onda sledi UDAR, a oglasio se i ČOVEK IZ BIH! (VIDEO)

Šta se ovde dogodilo, teško da će iko znati. Zapravo, enigma je zašto je žena za volanom opel korse zaustavila automobil nasred frekventnog puta.

Na snimku iz Podgorice smo videli upravo jedmu od najopasnijih situacija u saobraćaju. Pukom srećom, reč je o gradskoj ulici, gde je ograničenje 50km/h. Ako se situacija, slična ovoj, dogodi na auto-putu posledice su najčešće kobne.

Na grupi Podgorički vremeplov objavljen je snimak saobraćajke. Po svemu sudeći snimljeno je iz automobila ljudi koji su došli iz BiH. Oni su se oglasili u komentaru. Korsa staje, vozač iza nje je uspeo da zakoči, ali je njega udarilo vozilo u zadnji deo.

Pogledajte snimak

00:16 Ovakvo ponašanje na putu može da vas košta života

- Hvala Bogu, svi smo živi I zdravi. Najveći problem je to što vozači ne drže do odstojanja. Vi koji živite ovde to najbolje znate. Prvi put smo u Crnoj Gori i doći ćemo opet. Policija I sudstvo su bili jako korektni i koristim priliku da im se zahvalim. Iako se moj video ne priznaje kao dokaz, veštak Dragan je profesionalno obavio svoj posao. Hvala - navedeno je u postu.

(Kurir.rs)