DOMINA PONIŽAVA MUŠKARCE ZA SKORO 20.000 EVRA MESEČNO! Dobija bizarne zahteve od klijenta: Teraju me da zovem njihove devojke

Manekenka Elizabet Mari Ševalije postala je poznata javnosti kada je završila na naslovnoj strani Plejboja. Sada je Elizabeta postala onlajn domina i zarađuje skoro 19 hiljada evra mesečno za ponižavanje muškaraca.

Elizabet je otkrila kako se oseća preporođeno od povratka u industriju odraslih. Na Instagramu je prati 3,8 miliona ljudi, a često se pojavljuje na naslovnicama raznih časopisa.

Nedavno je otvorila OnlyFans i počela da radi na svom telu. Povećala je grudi sa D korpe na E i potrošila skoro 9 hiljada evra na operaciju grudi. Kako tvrdi, muškarci su zastrašeni njenim izgledom, pa tako što ih ponižava može zaraditi mnogo novca.

- Kao da sam se ponovo rodila! Moj novi izgled je veoma provokativan, osećam se drugačije i definitivno sada privlačim mnogo više muške pažnje. Muškarci me sada plaćaju da im ocenjujem ku*** i ponižavam ih. Volim da budem dominantna i nije mi problem da vičem na muškarce, malo je katarzično kada mogu da iznesem sve svoje frustracije na njih - otkrila je Elizabet.

Manekenka trenutno živi sa svojim dečkom, koji joj je velika podrška. Kaže da je njegov posao da pomogne muškarcima da se isprazne i dozvoli ženama da preuzmu kontrolu. Kako kaže, rado im pomaže da ostvare svoje maštarije.

- Nikada ih ne ismevam i ponižavam iz ličnog ugla, samo im ispunjavam fantazije i dajem im šta žele, naravno, sve dok mi plaćaju. I uvek je zabavno. Na primer, imala sam momka koji je imao veoma mali penis i želeo je da ga osramotim i ocenim, da mu dam nisku ocenu. Zamolio me je da ga nazovem 'patetičnim i bezvrednim tipom sa malom cu***'. Takođe me je zamolio da igram 'Short D**k Man' u pozadini. To je bilo tako smešno, nisam mogao da prestanem da se smejem. Nije mi čudno što sam zla prema takvim ljudima; Zapravo mi se sviđa jer to njih čini srećnim, a raduje i mene - rekla je ona.

Elizabet je otkrila da neki muškarci od nje traže da ponizi njih i njihove devojke u video snimcima.

- Neki muškarci su tražili od mene da snimim spotove u kojima ponižavam njihove devojke, mislim da ih podstiče ova ljubomora među ženama. Često moram da im snimam glasovne poruke koje govore stvari poput - 'tvoj muškarac je sada moj' ili 'Imala sam seks sa tvojim dečkom sinoć'. Malo je ironično jer sam privatno uvek na strani devojke. Ovo što radim nisam ja uopšte i da sam te žene, ne bih bila srećna da mi to uradi moj muškarac. Ali ja to doživljavam kao deo svog posla, a takvih zahteva ima dosta - rekla je manekenka i dodala da nekim devojkama to uopšte ne smeta.

Zajedno sa muškarcima koji žele da ih Elizabet ponizi, ona radi i sa onima koji vole finansijsku dominaciju i onima sa fetišima stopala.

- Mnogi muškarci od mene traže uobičajene stvari poput fotografija stopala, ali neki mogu biti vrlo konkretni. Ima ih dosta onih koji žele da dominiraju u finansijskom smislu, ja samo zahtevam od njih naplatu i oni mi odmah pošalju novac – kaže on.

(Kurir.rs/24sata.hr)

Bonus video:

00:30 VLADE EVROPE PADAĆE POPUT DOMINA! Stručnjaci za Kurir TV tvrde: Već se licitira ko sledeći gubi vlast, KAO NA KLADIONICI