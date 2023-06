MNOGI VOZAČI NE ZNAJU PRAVILA USLOVNOG SKRETANJA, A KAZNE SU OGROMNE: Ovo su TRI NAJČEŠĆE GREŠKE koje većina pravi na semaforu

Svaki vozač je sigurno nekad video zelenu svetlosnu signalizaciju u obliku strelice, koja se nalazi na samom rubu semafora. Većina smatra da u tom momentu ima slobodan prolazak, mada pravilo nalaže malo drugačije.

Uslovna zelena strelica nije isto što i zeleno svetlo, ona u bukvalnom smislu znači da vozač može da skrene, pod uslovom da nikog ne ugrožava. Kada se upali uslovna strelica, u isto vreme je zeleno svetlo za pešake na pešačkom prelazu koji se nalazi odmah ispred vozila koje bi želelo da skrene na osnovu te strelice. Takođe, u isto vreme je upaljeno i zeleno svetlo za vozače na putu, na koji vozač sa strelicom želi da se uključi.

Vozači koji ova pravila ne poštuju, ne rade to iz neznanja, uglavnom je to posledica nemara.

Najčešće tri greške

Prva greška je prolazak kroz ugašeno uslovno zeleno. To što uslovno svetlo postoji, ne znači da je ono uvek uključeno kada se upali crveno svetlo. Prolazak na uslovno koje nije uključeno je prolazak na crveno i tako se i kažnjava - 15.000 do 30.000 dinara, 6 kaznenih poena, najmanje 3 meseca zabrane upravljanja ( i još 2 meseca više ako je u vozilu bilo dete mlađe od 12 godina).

Druga greška je zanemarivanje pešaka. Uključena zelena strelica znači da možete da prođete samo ako ne ugrožavate prolaz učesnicima u saobraćaju kojima sija zeleno svetlo. Za prolazak na uslovno bez poštovanja prednosti drugih učesnika propisana je kazna - 15.000 do 30.000 dinara, 6 kaznenih poena, najmanje 3 meseca zabrane upravljanja ( i još 2 meseca ako je u vozilu bilo dete mlađe od 12 godina).

Treća greška je zaletanje na žuto svetlo. Tipična, a veoma opasna greška, dešava se kada vozač nailazi na semafor na kojem se pali žuto svetlo. Videvši da postoji lampa za uslovno zeleno, on računa da će se ona upaliti čim se upali crveno, pa ne usporava. Ovo je prolazak na crveno, a ako pritom izazovete i sudar, kazna se dodatno uvećava i iznosi - 30.000 do 60.000 dinara ili zatvor do 60 dana, 9 kaznenih poena, najmanje 5 meseci zabrane upravljanja.

