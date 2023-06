MILIONER SAM ALI I DALJE VOZIM HONDU IZ 2005. GODINE: Sada je objasnio zašto, a IZNENADIĆETE se kako raspolaže novcem

Ramit Seti je milioner koji je sve sam zaradio. Iako danas sebi može da priušti sve, Seti i dalje vozi istu Hondu Akord koju je sam kupio nakon što je završio fakultet 2005. godine.

- To je veoma dobar automobil. Čuvam ga u pedantnom stanju. Mogu li sutra kupiti novi auto? Naravno. Da li mi je to važno? Ne - kaže on za CNBC Make It.

Pošto je njegov automobil isplaćen, to što ne mora da izdvaja za mesečne rate omogućava Setiju da taj novac uloži na druge stvari koje su mu važne, uključujući putovanja, donacije i investicije.

foto: Netflix / Everett / Profimedia

Seti ima strategiju kojom dozvoljava sebi da troši više na stvari u kojima uživa, ali zato troši manje na stvari do kojih mu nije nužno stalo.

- Trošim ekstravagantno na stvari koje volim, ali nemilosrdno štedim na stvarima koje ne volim - kaže on.

U suštini, smanjivanje trošenja na jednoj strani omogućava vam da povećate trošenje na drugoj. Ako volite da kupujete knjige, na primer, trošenje novca u toj oblasti može značiti kupovinu više knjiga ili sedenje u prvom redu da biste videli govor vašeg omiljenog autora.

- Ovde novac postaje mnogo dublji od samo kupovine stvari. Novac stvara smisao, a to je zaista suštinski deo bogatog života - kaže Seti.

Često ne razmišljamo o tome da trošimo više na stvari koje volimo jer smo naučeni da novac treba da bude samo restriktivan, objašnjava on.

- Ali, u redu je samo želeti nešto, moći da to priuštite i onda to kupiti - kaže on.

Umesto da se fokusirate samo na lišavanje sebe, ovaj pristup vam omogućava da odredite stvari koje volite i uživate u tim oblastima.

To zahteva svesan plan potrošnje - kaže Seti.

Ovaj metod, objašnjava, uključuje raspoređivanje novca u četiri kategorije - fiksni troškovi, kao što su plaćanje stanarine, hipoteke ili studentskog kredita, štednja, investicije i "potrošnja bez krivice".

Ako prvo vodite računa o svojim finansijskim obavezama, onda možete potrošiti ostatak svog novca "bez krivice".

(Kurir.rs/Telegraf)

Bonus video:

02:58 POZNATI BIZNISMEN NASRNUO NA VERENICU I MALTRETIRAO JE! Novinarka Kurira: Ucenila partnera i ovajdila se za auto od 40.000 EVRA!