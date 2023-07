"MOJ ĐENKA KRENE U 8 UVEČE I NA PRVOJ PUMPI ZASPI KAO NA FRANCUSKOM LEŽAJU" Ovako se Srbi ponašaju na putu za Grčku! Urnebesno

Gotovo da ne postoji osoba koja ne uživa u letu. Sunce, plaža, žurka i more je nešto čemu se mnogi raduju tokom cele godine, a onda kada dođe leto jedva dočekaju da ulete u kola i otputuju na odmor.

Zbog toga ne čudi da neki ljudi kada napokon dođu do dana letovanja jedva čekaju da stignu i gotovo da ni ne prave pauze na putu. Drugi pak više uživaju u tome da lagano putuju i uživaju u predelima i dužim pauzama na putu ka svom odredištu. Ovo je bila jedna od glavnih tema na popularnoj fejsbuk grupi "Grčka Info", gde je jedan čovek nasmejao mnoge svojim postom.

- Tipovi vozača na putovanju za Grčku.

1. Krene u ponoć i nema živaca da napravi pauzu do odredišta osim kad sipa gorivo i da deca odu u wc. Najviše do 10 min jer boze moj kako će posle da se pohvali prijateljima da je stigao na more brže od svih ostalih.

Kad stigne do smeštaja parkira auto i ne pomera ga narednih 10 dana, takodje kad spusti peškir na plažu i zauzme mesto, više se ne pomera odatle.

2. Krene ujutru kad se naspava i nadje smeštaj na pola puta da prespava jer nigde ne zuri, zatim nastavi put do mora sutra ujutru.

Kad stigne nikad ne ide na istu plažu, predje po 200 km jer u toku 10 dana obidje nekoliko plaža.

Nastavite niz... - napisao je čovek na društvenoj mreži.

"Iz 1 u 2. Vozim celu noć da bi smo prešli granice bez zadržavanja poslednjih 9 godina, logičnije mi je nego da se naspavamo i zabodemo po 3-5 sati po najvećoj vrelini na granicama, a svakog dana palim auto i menjamo plaže", " Broj 1 ali samo zbog živaca i što me pauze i čekanja neviđeno umaraju, s baš me boli Paya da nekom nešto pričam. Auto ni ne gledam 10 dana, a ne da ga još vozim ako ne moram. Smeštaj mi je iznad plaže i samo se sjurim par metara levo desno", "3. Krene pre svih u ponoć i pred jutro ne može dalje i traži parking da dremne"

"Moj Đenka krene u osam uveče pređe granicu i na prvoj pumpi zaspi kao na francuskom. Ujutro rano se budi i sav srećan kaže idemo na to tvoje more...... a ja prelistam telefon od A do Š, ujutru ne znam kako se zovem. Deca spavaju do mora pozadi u kolima jer tada nismo morali da ih vezujemo. To mu je neka varijanta 8", "Broj 1. Ne ide se ni u wc, moli se prostata da izdrži", "Da se ja pitam definitivno broj 1 ali pošto se ne pitam ja nego gospođa onda kombinacija 1 i 2. Idem da se odmorim. Nebitna mi je plaža. Voda ista samo druge boje u zavisnosti od peska. Auta i jurnjave mi je i onako preko glave", bili su samo neki od komentara.

