ZA SVE SU "KRIVE" UKRŠTENE REČI: Ovako je počela ljubav Novaka i Jelene Đoković, a prosidba je KRENULA PO ZLU, nastala prava DRAMA

Jedan od najpopularnijih parova današnjice, Jelena i Novak Đoković, upoznali su se 2005. godine putem zajedničkih prijatelja, dok Nole još nije bio planetarno popularan.

Teniser ju je prvi put predstavio javnosti na turniru u Amersfortu u julu 2006. godine. Često je obilazila Monte Karlo, u kojem danas porodica Đoković živi.

foto: Profimedia

- Mi smo baš bili klinci kada smo se prvi put sreli. Bili smo na teniskom turniru u jednom klubu na Banovom brdu. Dugo sam trenirala tenis, do svoje 15. godine, pa smo imali zajedničko društvo. On je rešavao neke ukrštene reči, a ja sam bila pored njega, pa me je pitao da mu pomognem i tako smo zajedno počeli da rešavamo, ali posle toga smo se sretali povremeno i uvek lepo družili, ali bez ikakvih naznaka da ćemo se ikada zabavljati. Počeli smo da se zabavljamo tek posle tri godine - rekla je Jelena svojevremeno, a Novak je otkrio da je bio zaljubljen do ušiju u nju tokom srednjoškolskih dana.

foto: Profimedia

- Ona se sada preziva Đoković, jer je postala moja supruga. Videli smo se prvi put na jednom od lokalnih turnira u Beogradu... Ona je bila moja devojka pre nego što smo se uzeli. Pre toga je bila moj prijatelj. A pre toga je bila devojka na koju sam odlepio u srednjoj školi - ispričao je on svojevremeno. Kako je slavni teniser otkrio američkim medijima, prosidba u prvom trenutku nije krenula kako treba.

- Otišli smo na vožnju balonom. Iznajmio sam još jedan balon, koji je trebalo da se digne u trenutku kada bismo mi prolazili i otpustio bi znak na kojem bi pisalo „Hoćeš li da se udaš za mene?” Problem je nastao kada se balon zapalio, doduše ne tako jako. Jelena je počela da paniči. „O, bože. Imamo rupu u balonu”, vikala je Jelena, dok je Novak pokušavao da izvadi situaciju.

foto: Mateja Stanisavljevic/ATAImages

- Okrenuo sam se ka vozaču i rekao: „Molim te, pomozi. Propustiću priliku”, pričao je Nole, a onda se Jelena ubacila:

- Onda sam videla drugi balon na kojem se pojavila, kako sam tada mislila, reklama. Pomislila sam da li je on lud, šta će ova reklama u to doba, a onda sam tek pročitala šta piše. Okrenula sam se, a on je već klečao s prstenom!

foto: Instagram

Svadbeno veselje na Svetom Stefanu

Svadbeno veselje čuvenog para privuklo je ogromnu pažnju javnosti, a oni su se postarali da sve protekne kako su zamislili. Novak i Jelena, do tada Ristić, sklopili su brak u 18.30 na Svetom Stefanu 10. jula 2014. godine. Cela procedura je bila izuzetno brza, a svečanost koja je počela u 18 časova, već 30 minuta kasnije je bila završena, a u tom momentu je Jelena bila trudna sa Stefanom.

Zvanice koje su odsele na Svetom Stefanu stigle su u povorci crnih limuzina, te su prošli kroz more privatnog obezbeđenja koje je sa kopna pazilo na svečanost, dok je morsku stranu čuvala crnogorska policija na gliserima.

foto: Instagram/Jelena Đoković

Novak je kroz osmeh pričao kako je njegova izabranica u venčanici bila poput anđela.

- Kada sam je video prvi put u venčanici, da se smeši i ide ka meni, izgledala je kao anđeo! Pokušavao sam da ostanem u tom momentu i da ga dobro zapamtim. Koncentrisao sam se na nju, njen osmeh i na našu bebu. Bio je to zaista savršen momenat - govorio je Novak.

foto: Profimedia

Dok je Stefan rastao, popularni par je dobio i drugo dete, ćerkicu Taru, u septembru 2017. godine. Jelena Đoković se porodila u Monte Karlu, u kompleksu „Grejs Keli“, gde po zvaničnom cenovniku porođaj košta 5.000 evra, a svaki naredni dan se doplaćuje po 1.000 evra. Na vest o dobijanju ćerkice Novak je reagovao zagrlivši sina Stefana.

- Sine, dobio si sestru - glasno je uzviknuo srećni Nole.

Ponosni roditelji svaki slobodan trenutak koriste da budu sa mališanima, a Jelena neretko deli i savete o roditeljstvu, kao i o vaspitanju dece.

