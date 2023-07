OVO SU 5 STVARI KOJE VAS ČINE DOBRIM VOZAČEM, DA LI STE JEDAN OD NJIH? Oni poseduju i navike koje dopunjuju njihove veštine

Većina nas, kada se postavi to pitanje, verovatno bi rekla "Da" ili "Dobar sam".

Neki će smatrati da je dobar vozač brz i bezbedan, da može da se parkira bilo gde ili da može da se probije kroz svaku saobraćajnu gužvu. Svi mi imamo različita mišljenja o tome šta čini dobrog vozača

foto: Printscreen/Facebook/novi početak

Ali evo jednog oko koga bi svi mogli da slože: Dobar vozač je onaj koji je uglađen i vozi imajući na umu bezbednost svojih putnika i drugih učesnika u saobraćaju. Svi se takođe možemo složiti da, osim što su vešti, dobri vozači poseduju i navike koje dopunjuju njihove veštine. Evo pet koje možemo naučiti.

OGRANIČITI SMETENJE NA MINIMUM

Dobri vozači ne rade više zadataka. Vožnja je složena aktivnost, tako da kada su za volanom, njihov fokus je isključivo na saobraćaju. U stvari, dobri vozači jedva da razgovaraju sa svojim putnicima, petljaju sa labavim stvarima ili se igraju sa infotainment sistemom. Neki čak neće ni da primaju pozive čak i ako su preko Bluetooth-a.

Zamislite da vozite brzinom od 60 km/h po praznom putu. Spuštate pogled nadole da biste došli do flaše za vodu, ali u tom trenutku, automobil se uvlači u vašu traku i iznenada koči. Taj trenutni propust mogao bi dovesti do nesreće. Da niste bili ometeni, mogli ste da predvidite potez i usporite. Što nas dovodi do sledeće navike…

foto: Publicity Still / United Archives / Profimedia

ODRŽAVANJE SVESTI O SITUACIJI

Dobri vozači će učiniti sve što mogu da ostanu fokusirani jer znaju da njihova svest o situaciji pada na nulu u trenutku kada postanu ometeni. Biti svestan situacije ne znači samo da držiš oči uprte u put ispred sebe. Takođe morate stalno da proveravate tri retrovizora okrenuta unazad da biste imali osećaj šta se dešava oko vas.

Ovo stalno skeniranje je još kritičnije u mračnim uslovima. Noću se dešava da ima mnogo nesavesnih vozača koji ne upale farove, a iz daleka ova vozila je teško uočiti. Dobri vozači takođe stalno osluškuju zbog zvučnih signala nevolje, koji uključuju škripu guma, glasne praske, sirene...

foto: Shutterstock

PROVERA PRE POLASKA NA PUT

Svaki automobil je složena mašina sa hiljadama delova. Sve (ili skoro sve) mora da funkcioniše zajedno da bi vozilo ispravno funkcionisalo. Ne morate da budete mehaničar ili da obavljate iscrpnu nedeljnu proveru. Međutim, dobar vozač će barem vizuelno proveriti gume i osigurati da ima dovoljno goriva za putovanje pre nego što krene.

Mekana guma zahteva pažljiviji pregled, pa čak i odlazak kod vulkanizera guma da proverite da li ima uboda. Nizak nivo goriva znači odlazak do pumpe za benzin pre nego kasnije. Dobri vozači održavaju svoje vozilo kako bi se mogli osloniti na njega. Ali takođe razumeju da pouzdanost automobila na kraju zavisi od njegovog vozača.

foto: Somchok Kunjaethong / Alamy / Alamy / Profimedia

POZNAVANJE SVOJIH GRANICA

Dobar vozač ne samo da poznaje granice svog automobila, već i svoje. Poznavanje performansi vašeg vozila, na primer, pomaže vam da planirate manevre preticanja jer ćete bolje proceniti kada je to bezbedno. Međutim, lako se zanositi kada vozite mašinu visokih performansi koja brže ubrzava, i kraće zaustavlja u poređenju sa prosecnim automobilom.

Dobri vozači znaju šta mogu, a šta ne mogu, i samouvereno voze u okviru svojih mogućnosti. Oni ne pokušavaju da testiraju ova ograničenja ili ograničenja drugih vozača na javnim putevima.

foto: Shutterstock

UZIMA U OBZIR SVE UČESNIKE U SAOBRAĆAJU

Dobar vozač shvata da je deo veće zajednice učesnika u saobraćaju, i to savki put ima na umu kada sednu za volan. On zna da njegove radnje ili neradnje utiču ne samo na njega, već i na njegove putnike. Dakle, sledeći put kada se budete osećali umorno ili pospano, razmislite o odmoru pre nego što nastavite vožnju.

Planirajte da uzmete taksi ako idete na piće sa prijateljima. Davanje prioriteta svojoj bezbednosti i bezbednosti drugih je definitivno navika svih dobrih vozača.

