AMBASADOR NOVE ENERGIJE! VOZILI SMO TOJOZU BZ4X: Evo kako izgleda elektična MOĆ! Kroz vene struji visoki napon!

Sumnja se poslednjih godina u električnu mobilnost! Mnogo je mama i prepreka, tu je problem logistike, baterija, autonomije, odnosno nezavisnosti. Ali zato svaki tim ima svoje igrače. Globalna električna ekipa dobila je centarfora. Zove se "tojota bz4x", koja performansama dokazuje da je budućnost pod naponom veoma primamljiva.

foto: Kurir

Snaga, brzina, autonomija, ušteda, prostranost i udobnost - to je ukratko lična karta prve potpuno električne "tojote". Japanska fabrika je ambasador čiste energije. Čuveni "prijus" godinama je bio senzacionalan i jedinstven. Došlo je vreme za nultu emisiju i "Tojota", kao lider borbe protiv CO2, stvorila je BZ ekipu. Skraćenica od Beyond zero (iznad nule). Model 4X nam je na testu Kurira odmah ušao u krv.

foto: Kurir

foto: Kurir

Umesto oktana, u vene ulazi visoki napon. Ubrzanje iz mesta je spektakularno - sedam sekundi do stotke. Benzinci i dizeli su autsajderi između dva semafora. Doduše, međuubrzanja od 80 do 120 km/h nisu toliko ubedljiva, ali katapult iz mesta je najjača strana. Litijum-jonska baterija visoke gustine ima 71,4 kWh, 96 ćelija i napon od 355,2 V. Opseg radne temperature je između -30 i +60 °C, a ima vodeno hlađenje. Ukupna snaga je 218 KS. Deklarisana potrošnja je oko 15 kilovat-časa na 100 km, ali pri jakom tempu smo imali nešto većih 18,2 kWh. Jednostavno, svako pokazivanje gepeka, inače moćnog dizajna, košta nas više struje.

foto: Kurir

foto: Kurir

Oštro zakošena peta vrata i dve izbočine krova dosad nisu viđeni, pa je red da ih svi prouče u saobraćaju. Napravljen na novoj platformi e-TNGA, duži je od RAV4 (4.690 prema 4.600 milimetara), mada skladne linije ne govore tako. Prednje i zadnje svetlosne grupe su zapravo oštrice. Poput mačeva seku vazduh, dok izlomljena karoserija govori o karakteru. Dizajneri su imali moto "ruke na volan, oči na put", a u tome su i uspeli. Enterijer je takođe iz vremena koja nam tek predstoje. Iz dubine centralnog dela dolazi nam upravljač koji se pruža vozaču. Umesto hed-ap displeja imamo prednju instrument tablu, na kojoj su glavne informacije, pre svega o brzini i autonomiji. Prostranost je jedna od najjačih strana, a u oba reda sedišta ima nestvarno mnogo mesta za putnike.

Sprečava udar pešaka Ponašanje pešaka i drugih vozila teško je predvideti, ali s funkcijom proaktivne pomoći u vožnji biće dostupna na pojedinim bZ4X modelima. Skenira put ispred sebe i računa rizik od sudara, pa skladu sa situacijom prilagođava kočenje i upravljanje u ranoj fazi i na taj način pomaže u sprečavanju nezgode. Moguće je sprečiti udaranje u osobu ili biciklistu blizu ivice puta ili onog koji će preći put, ili izbeći sudar sa vozilom ispred.

Ima žalbi na vidljivost ove digitalne table, mada je nama tačno "legao" pred oči. Futuristički momenti su na širokoj konzoli između vozača i suvozača, prekriveni pijano plastikom, iznad koje je veliki displej multimedije. Teško je naći zamerke uređenju kabine, možemo samo da preporučimo za buduće model svetlosne lajsne kakav imaju pojedini premijum modeli. Vozač ima Ks-MODE funkciji i bira mod zavisno od podloge (sneg/blato, dubok sneg i blato - pri brzinama ispod 20 km/h).

foto: Kurir

foto: Kurir

Najbolji je za vozača. Velika snaga igra se sa dve tone mase. Nisko postavljene baterije su spustile težište, pa naš bZ4X ima vrhunsku stabilnost, a ne zaboravimo da pripada SUV klasi. Oduševljava način na koji prelazi preko rupa i neravnina - tu je u svetskom vrhu. Šta reći o ceni... Kad se uključi državna subvencija za električna vozila (5.000 evra), "tojota bZ4X" u osnovnoj verziji košta nešto manje od 50.000 evra. Osim što vozite premijum model velike snage, možete i da štedite. Apsolutna tišina uz zujanje elektromotora, da li ste spremni za vožnju po budućnosti?

1 / 15 Foto: Kurir

Tojota bZ4X AWD

Pogon: Elektromotor

Snaga (kW/KS): 160 / 217,5

Masa: 2.010

Moment: 336 Nm

Ubrzanje 0-100 km/h: 7,1 s

Maks. brzina: Ograničena 160 km/h

Potrošnja na testu (grad): 18,2 kWh/100 km

Dužina / širina / visina 4.690 / 1.860 / 1.650 mm

Međuos. razmak: 2.850 mm

Prtljažnik: 452 l

Pneumatici: 235/60 R18

Osnovni model: 50.000 evra

foto: Kurir